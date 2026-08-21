Ξέρεις τι σημαίνει αυτή η «άδεια» στρογγυλή πινακίδα; – Πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος

Μοιάζει σαν να έχει ξεθωριάσει ή να της λείπει κάποιο σύμβολο, όμως η συγκεκριμένη πινακίδα απαγορεύει πλήρως την κυκλοφορία των οχημάτων στον δρόμο.

Οι περισσότερες ρυθμιστικές πινακίδες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας χρησιμοποιούν ένα εύκολα αναγνωρίσιμο σύμβολο. Ένα αυτοκίνητο, μια μοτοσικλέτα, ένα φορτηγό, έναν αριθμό ή ένα βέλος που ενημερώνει άμεσα τον οδηγό για τον περιορισμό που ισχύει. Υπάρχει, όμως, μία στρογγυλή πινακίδα με κόκκινο περίγραμμα και εντελώς λευκό κέντρο. Δεν έχει κανένα γράμμα, αριθμό ή άλλο σύμβολο, με αποτέλεσμα αρκετοί οδηγοί να πιστεύουν ότι έχει υποστεί φθορά ή ότι δεν ολοκληρώθηκε σωστά η κατασκευή της. Στην πραγματικότητα, η εμφάνισή της είναι απολύτως σωστή και το μήνυμά της ιδιαίτερα αυστηρό.

Τι σημαίνει η πινακίδα Ρ-8;

Πρόκειται για τη ρυθμιστική πινακίδα Ρ-8 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της, σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι κλειστός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Επομένως, από το σημείο στο οποίο βρίσκεται η πινακίδα δεν επιτρέπεται να εισέλθει αυτοκίνητο, μοτοσικλέτα, μοτοποδήλατο, φορτηγό ή άλλο όχημα. Η απαγόρευση δεν αφορά μόνο μία συγκεκριμένη κατηγορία, αλλά το σύνολο των οχημάτων. Το λευκό κέντρο δεν αποτελεί κατασκευαστικό λάθος ούτε ένδειξη ότι έχει αποκολληθεί κάποιο αυτοκόλλητο. Η απουσία συμβόλου υποδηλώνει ακριβώς ότι ο περιορισμός είναι γενικός και όχι επιλεκτικός.

Πού μπορεί να συναντήσουμε την Ρ-8;

Η συγκεκριμένη πινακίδα τοποθετείται στην είσοδο δρόμων στους οποίους έχει απαγορευτεί συνολικά η κυκλοφορία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί λόγω έργων, επικίνδυνων συνθηκών, καθίζησης του οδοστρώματος, διοργάνωσης κάποιας εκδήλωσης ή εφαρμογής ειδικών κυκλοφοριακών μέτρων. Εμφανίζεται επίσης σε περιοχές όπου η πρόσβαση οχημάτων έχει διακοπεί μόνιμα ή προσωρινά. Αν κάτω από την Ρ-8 υπάρχει πρόσθετη πινακίδα, ο οδηγός πρέπει να τη διαβάσει προσεκτικά, καθώς μπορεί να αναφέρει συγκεκριμένο ωράριο, χρονική περίοδο ή κάποια εξαίρεση. Χωρίς πρόσθετη ένδειξη, πάντως, η απαγόρευση είναι σαφής: κανένα όχημα δεν επιτρέπεται να εισέλθει στον δρόμο από καμία κατεύθυνση.

Δεν είναι ίδια με την απαγόρευση εισόδου Ρ-7

Η Ρ-8 συχνά συγχέεται με τη γνωστή πινακίδα Ρ-7, δηλαδή τον κόκκινο κύκλο που διαθέτει μία οριζόντια λευκή γραμμή στο κέντρο. Παρά το γεγονός ότι και οι δύο απαγορεύουν την είσοδο, υπάρχει μία καθοριστική διαφορά. Η Ρ-7 απαγορεύει την είσοδο των οχημάτων μόνο από την κατεύθυνση στην οποία είναι τοποθετημένη. Χρησιμοποιείται συνήθως στην αντίθετη είσοδο ενός μονόδρομου, στον οποίο τα οχήματα μπορούν να κυκλοφορούν κανονικά προς την επιτρεπόμενη κατεύθυνση. Αντίθετα, η Ρ-8 δηλώνει ότι ολόκληρος ο δρόμος είναι κλειστός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Δεν πρόκειται, δηλαδή, απλώς για λάθος κατεύθυνση εισόδου, αλλά για πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Ποιο είναι το πρόστιμο για την παραβίασή της;

Με βάση τον ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η παραβίαση της πινακίδας Ρ-8 εντάσσεται στην κατηγορία Ε2-Β. Στον οδηγό επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, μαζί με το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 20 ημέρες. Το πρόστιμο των 200 ευρώ που αναφέρεται σε αρκετές παλαιότερες δημοσιεύσεις προέρχεται από το προηγούμενο κυρωτικό πλαίσιο του Κ.Ο.Κ. Μετά την εφαρμογή του νέου συστήματος κατηγοριοποίησης των παραβάσεων, το χρηματικό πρόστιμο μειώθηκε στα 150 ευρώ, προστέθηκε όμως η αφαίρεση του διπλώματος. Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος σε κλειστό δρόμο μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρότερο κίνδυνο από το ίδιο το πρόστιμο. Η απαγόρευση ενδέχεται να έχει επιβληθεί επειδή το οδόστρωμα είναι ακατάλληλο, πραγματοποιούνται εργασίες ή ο δρόμος χρησιμοποιείται προσωρινά από πεζούς και συνεργεία.

Τι πρέπει να κάνει ο οδηγός;

Μόλις συναντήσει την πινακίδα Ρ-8, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει πριν εισέλθει στον απαγορευμένο δρόμο και να αναζητήσει διαφορετική διαδρομή. Δεν επιτρέπεται να συνεχίσει ακόμη και αν ο δρόμος φαίνεται άδειος ή προσβάσιμος. Η συγκεκριμένη πινακίδα μπορεί να μοιάζει «άδεια», αλλά μεταφέρει ένα από τα πιο απόλυτα μηνύματα της οδικής σήμανσης: ο δρόμος είναι κλειστός για όλα τα οχήματα και από τις δύο πλευρές.