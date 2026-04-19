Υπάρχουν ακόμη κόκκινες πινακίδες κυκλοφορίας; Γιατί τις βλέπουμε στο δρόμο;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 19.04.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
Υπάρχουν λεπτομέρειες στους δρόμους που περνούν απαρατήρητες μέχρι να σου “κολλήσουν” στο μάτι. Και τότε αρχίζεις να τις βλέπεις παντού. Οι κόκκινες πινακίδες είναι ακριβώς αυτό: μια μικρή διαφοροποίηση που κρύβει πίσω της ολόκληρη ιστορία φορολογίας, κανονισμών και ελληνικής γραφειοκρατίας.

Δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι κόκκινες πινακίδες κυκλοφορίας εξακολουθούν να υπάρχουν και να χρησιμοποιούνται σήμερα, απλώς αφορούν μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που δεν συναντάς τόσο συχνά όσο τα “κλασικά” λευκά με μαύρους χαρακτήρες.

Τι είναι οι κόκκινες πινακίδες

Σε αντίθεση με ό,τι μπορεί να υποθέσει κανείς με την πρώτη ματιά, οι κόκκινες πινακίδες δεν έχουν καμία σχέση με προσωρινή κυκλοφορία ή δοκιμαστικά οχήματα. Δεν είναι δηλαδή κάτι αντίστοιχο με τις πινακίδες “δοκιμής” που χρησιμοποιούν οι έμποροι. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για κανονικές πινακίδες κυκλοφορίας, απλώς με διαφορετικό χρώμα χαρακτήρων, ώστε να ξεχωρίζουν άμεσα. Αυτό δεν είναι αισθητική επιλογή, αλλά πρακτική ανάγκη: το κράτος πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει εύκολα τα οχήματα που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς.

Ποιοι τις δικαιούνται

Εδώ βρίσκεται και η ουσία. Οι κόκκινες πινακίδες δίνονται σε ιδιοκτήτες που έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν αυτοκίνητο με μειωμένη ή και μηδενική φορολογία, κυρίως σε ό,τι αφορά το Τέλος Ταξινόμησης. Οι βασικές κατηγορίες είναι:

  • Πολύτεκνοι
  • Επαναπατριζόμενοι Έλληνες
  • Ναυτικοί

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κράτος δίνει φορολογικές ελαφρύνσεις ως κοινωνική ή επαγγελματική ενίσχυση. Το αποτέλεσμα είναι ότι το αυτοκίνητο μπορεί να κοστίσει σημαντικά λιγότερο σε σχέση με το ίδιο μοντέλο που αγοράζεται “κανονικά”. Και εδώ μπαίνουν οι κόκκινες πινακίδες: λειτουργούν ως οπτική ένδειξη ότι το συγκεκριμένο όχημα έχει αποκτηθεί υπό ειδικούς όρους.

Γιατί χρειάζεται αυτή η διάκριση

Στην πράξη, το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε για να αποφευχθούν καταχρήσεις. Πριν από την καθιέρωση των κόκκινων πινακίδων, ήταν πιο δύσκολο για τις αρχές να ελέγξουν αν ένα όχημα χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους με τους οποίους αγοράστηκε. Με τις κόκκινες πινακίδες, το αυτοκίνητο γίνεται άμεσα “αναγνωρίσιμο”. Έτσι, οποιοσδήποτε έλεγχος μπορεί να εντοπίσει αν τηρούνται οι περιορισμοί που το συνοδεύουν.

Οι περιορισμοί που έχουν

Και εδώ είναι το σημείο που πολλοί δεν γνωρίζουν. Τα προνόμια αυτά δεν δίνονται χωρίς όρους. Τα οχήματα με κόκκινες πινακίδες συνοδεύονται από συγκεκριμένους περιορισμούς:

  • Πρώτον, δεν μπορούν να τα οδηγούν ελεύθερα τρίτοι. Συνήθως ορίζεται ότι το αυτοκίνητο πρέπει να χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον δικαιούχο ή από πολύ περιορισμένο κύκλο προσώπων.
  • Δεύτερον, δεν επιτρέπεται η άμεση μεταπώληση. Υπάρχει ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο το όχημα δεν μπορεί να αλλάξει ιδιοκτήτη.
  • Τρίτον, αν κάποιος παραβεί αυτούς τους όρους, καλείται να πληρώσει αναδρομικά τα ποσά που γλίτωσε. Δηλαδή το Τέλος Ταξινόμησης που δεν κατέβαλε αρχικά.

Με απλά λόγια, το όφελος υπάρχει, αλλά συνοδεύεται από δεσμεύσεις που πρέπει να τηρηθούν αυστηρά.

Γιατί τις βλέπουμε ακόμα σήμερα

Παρότι εξακολουθούν να εμφανίζονται στον δρόμο, οι κόκκινες πινακίδες δεν εκδίδονται πλέον σε νέες περιπτώσεις. Το καθεστώς αυτό έχει ουσιαστικά καταργηθεί, κάτι που σημαίνει ότι δεν προστίθενται νέα οχήματα σε αυτή την κατηγορία. Ωστόσο, όσα αυτοκίνητα έχουν ήδη ταξινομηθεί με κόκκινες πινακίδες συνεχίζουν να κυκλοφορούν κανονικά. Οι ιδιοκτήτες τους διατηρούν το ειδικό αυτό καθεστώς μέχρι το όχημα να αποσυρθεί ή να αλλάξει κατηγορία, εφόσον αυτό προβλέπεται. Αυτός είναι και ο λόγος που τις βλέπουμε ακόμη: όχι επειδή παραμένουν ενεργές ως επιλογή για νέες αγορές, αλλά επειδή αποτελούν ένα “κληρονομικό” καθεστώς για συγκεκριμένα οχήματα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία. Με απλά λόγια, οι κόκκινες πινακίδες είναι πλέον μια σταδιακά εξαφανιζόμενη εικόνα στους ελληνικούς δρόμους.


Τι κρατάμε;

  • Δεν εκδίδονται πλέον νέες κόκκινες πινακίδες
  • Όσα οχήματα τις έχουν, τις διατηρούν μέχρι την απόσυρσή τους
  • Πρόκειται για ένα καθεστώς που σταδιακά “σβήνει” από την αγορά
  • Παραμένουν συνδεδεμένες με παλαιότερες φορολογικές ρυθμίσεις

#πινακίδες κυκλοφορίας
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
