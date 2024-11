Φόρμουλα 1: H «σφαίρα» που κλέβει την παράσταση από τα μονοθέσια και τους οδηγούς στο Λας Βέγκας

Ένας μοναδικός στο είδος του χώρος θεάματος με κορυφαία οπτικοακουστική τεχνολογία και κόστος 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια!

Τις τελευταίες ημέρες, οι εικόνες που παράγονται εν όψει του αγώνα της Φόρμουλα 1 στο Λας Βέγκας, είναι σχεδόν… μονοθεματικές. Στα περισσότερα καρέ και πλάνα, συμπεριλαμβάνεται η περίφημη «σφαίρα»,η οποία λόγω των περιστάσεων, συμπλέει με την ατμόσφαιρα και προβάλει στην εξωτερική της επιφάνεια, υλικό που σχετίζεται με τον αγώνα.

Η σφαίρα, είναι ένα χώρος ψυχαγωγίας και θεάματος στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ, που εγκαινιάστηκε πριν από έναν περίπου χρόνο, τον Σεπτέμβρη του 2023, με τους U2 να πραγματοποιούν μια σειρά συναυλιών. Πρόκειται για μια σφαιροειδή κατασκευή, την μεγαλύτερη στον κόσμο, με ύψος 112 μέτρα και πλάτος 157 μέτρα, η οποία κόστισε 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια για να κατασκευαστεί.

Φυσικά, δεν είναι μόνο το σχήμα της σφαίρας που την καθιστά εντυπωσιακή, είναι πολύ περισσότερο ο εξοπλισμός της, με την τελευταία λέξη της οπτικοακουστικής τεχνολογίας. Στο εσωτερικό και σε αμφιθεατρική διάταξη, μπορούν να φιλοξενηθούν 18.600 καθήμενοι θεατές, ενώ 400 ακόμα χωράνε στην αρένα, κάτω από την σκηνή. Μπροστά από τους θεατές, στο εσωτερικό περίβλημα της σφαίρας, απλώνεται μια κυρτή οθόνη συνολικής επιφάνειας 15.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία συντίθεται από «ψηφίδες» LED.

Μιλάμε για πολλά LED, 16.000 Χ 16.000, τα οποία προσδίδουν ανάλυση… 18K, την μεγαλύτερη από οποιαδήποτε άλλη LED οθόνη στον κόσμο. Σε επίπεδο «pixels», ο αριθμός είναι 268.435.456 από αυτά και να αναλογιστεί κανείς ότι η οθόνη ουσιαστικά «αγκαλιάζει» του θεατές λόγω της κυρτότητας της, η οπτική εμπειρία, δεν έχει προηγούμενο.

Δεν είναι όμως μόνο τι βλέπεις, είναι και τι ακούς και για αυτό φροντίζουν 1.586 ηχεία τα οποία βρίσκονται κρυμμένα πίσω από τα LED της οθόνης, με 300 επιπλέον να είναι κινητά και να τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις αναλόγως της επιθυμητής ακουστικής, για την κάλυψη διαφόρων event. Εννοείται ότι η Surround και 3D Audio διαχείριση του παραγόμενου ήχου, είναι παιχνιδάκι με αυτή την διάταξη ηχείων, κάτι που αναβαθμίζει την οπτική εμπειρία, σε οπτικοακουστική.

Επιπρόσθετα, στο εσωτερικό της σφαίρας είναι δυνατόν να δημιουργηθούν ρεύματα αέρα και οσμές, ώστε να ενεργοποιηθούν και άλλες αισθήσεις στους θεατές, οι οποίοι θεατές, έχουν επίσης στην διάθεση τους, ανά κάθισμα, υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο διαδίκτυο και επαφική οθόνη για να αλληλεπιδρούν με αυτά που βλέπουν και ακούνε.

