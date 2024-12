Φόρμουλα 1: Νικητής ο Λάντο Νόρις στο Άμπου Ντάμπι GP

Νικητής ο Λάντο Νόρις στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς της Φόρμουλα 1 & το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών στη McLaren

Στον τελευταίο αγώνα της χρονίας νικητής ο Λάντο Νόρις και το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών στη McLaren F1

Η Scuderia Ferrari στη 2η θέση καθώς Κάρλος Σάινθ και Σαρλ Λεκλέρ τερμάτισαν 2ος και 3ος

Ο Λιούις Χάμιλτον 5ος στον τελευταίο αγώνα του με τη Mercedes F1

LANDO NORRIS ENDS THE SEASON IN STYLE!!! 🤩 #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/fZloDuJdLH

McLAREN CLINCH THEIR FIRST CONSTRUCTORS’ CHAMPIONSHIP OF THE 21ST CENTURY! 🏆

What an achievement, what a season! 🧡#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/e9Yyd6pcXo

— Formula 1 (@F1) December 8, 2024