Φόρμουλα 1: Ποινή δέκα θέσεων στον Φερστάπεν

Δέκα θέσεις πίσω από τη θέση που θα λάβει στις κατατακτήριες δοκιμές του Βελγικού Γκραν Πρι θα ξεκινήσει ο Μαξ Φερστάπεν.

Δημοσιεύσεις που εμφάνιζαν τη Red Bull να αντικαθιστά τον κινητήρα του μονοθέσιου του Φερστάπεν στο Σπα επιβεβαιώνονται. Ο πέμπτος κινητήρας εσωτερικής καύσης για τη σεζόν του 2023-2024 τοποθετήθηκε ήδη στην RB20 του Φερστάπεν, υπερβαίνοντας έτσι το όριο που ορίζουν οι κανονισμοί της FIA.

Ο φετινός αγώνας στο Σπα συνιστά την τρίτη συνεχή χρονιά για τον Μαξ Φερστάπεν όπου οι μηχανικοί της Red Bull αλλάζουν τον κινητήρα στο μονοθέσιο του παγκόσμιου πρωταθλητή της Φόρμουλα 1. Να θυμίσουμε ωστόσο πως κατά το 2022 και το 2023 ο Φερστάπεν κέρδισε τον αγώνα εκκινώντας από τις 14η και 11η θέση.

Σε αντίστοιχη θέση θα βρίσκεται και ο Γιούκι Τσουνόντα της Red Bull, ο οποίος καθώς εγκατέστησε νέα μονάδα ισχύος θα εκκινήσει στη τελευταία θέση, ανεξαρτήτως της επίδοσης του στις κατατακτήριες του Σαββάτου.

Max Verstappen has been handed a 10-place grid penalty for taking a new power unit ahead of the Belgian Grand Prix

Yuki Tsunoda will start from the back of the grid for multiple new components#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/h9nw5q70kZ

— Formula 1 (@F1) July 26, 2024