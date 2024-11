Φόρμουλα 1: Πόσο κοστίζουν οι ομάδες; – Καμία κάτω από ένα δισ δολάρια!

Σε άνοδο το «χρηματιστήριο» αξιών για τις ομάδες της F1 το 2024, δείτε λίστα με τις κορυφαίες στην κατάταξη

Το να πει κανείς ότι ο κόσμος της Φόρμουλα 1 αποτελεί πεδίο για πολύ χρήμα, είναι κάτι γνωστό στους πάντες αλλά και αρκετά γενικόλογο. Το να φτιάξει κάποιος όμως μια λίστα με την εταιρική αξία των ομάδων που συμμετέχουν στο πιο δημοφιλές και περίοπτο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού του κόσμου, έχει πραγματικά ενδιαφέρον.

Aυτό έκανε λοιπόν η Sportico, μια εταιρεία που ασχολείται με την οικονομική διάσταση των sport, γιατί πέρα από τα αθλητικά ιδεώδη, τα sport δεν παύουν να αποτελούν και μια τεράστια «μπίζνα», με συνολικό ετήσιο τζίρο, τρις.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός σαφώς και συμπεριλαμβάνεται στη λίστα και η F1 είναι η αδιαμφισβήτητη βασίλισσα όταν μιλάμε με οικονομικούς όρους. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η εταιρική αξία των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της F1 για το 2024.

Να σημειώσουμε εδώ ότι ο όρος «εταιρική αξία» αφορά την αγοραία αξία μιας εταιρίας εισηγμένης στο χρηματιστήριο και προκύπτει από τον υπολογισμό των απαιτήσεων που έχουν πιστωτές και μέτοχοι. Εν ολίγοις, όταν λέμε «η εταιρική αξία της F1 ομάδας Scuderia Ferrari HP», δεν σημαίνει ότι το πόσο αυτό είναι συνολική αποτίμηση, ούτε και «αγοράζει» τα ακίνητα της Ferrari, τα ιστορικά της αυτοκίνητα και διακόσ(ι)ες ρίζες ελιές στο Maranello. Είναι η χρηματιστηριακή της αξία αν και στην συγκεκριμένη περίπτωση συνυπολογίστηκαν και άλλες παράμετροι, από την Spοrtico.

Με βάση αυτό λοιπόν, για το 2024, δεν υπάρχει ούτε μια ομάδα στην F1, με εταιρική αξία μικρότερη από ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Tόσο απλά. Όπως μπορείτε να δείτε και στην λίστα που ακολουθεί, μιλάμε για 1,02 δισ, στην περίπτωση της Haas και για 4,78 δισ, στην κορυφή της λίστας, όπου βρίσκεται η Ferrari, με διαφορά από την δεύτερη, Mercedes.

The 10 Formula 1 teams are worth a total of $23.1 billion, according to data compiled by Sportico.

Ferrari ranks 1st at $4.78 billion, while the Haas F1 Team is last on the grid at $1.02 billion 👀 pic.twitter.com/YbJAj1HwWc

— Motorsport.com (@Motorsport) November 27, 2024