Πήγαμε στο Άμπου Ντάμπι για το τελευταίο GP της Φόρμουλα 1!

Ταξιδέψαμε στη Yas Marina του Άμπου Ντάμπι για να δούμε από κοντά τη μονομαχία για το πρωτάθλημα κατασκευαστών στον τελευταίο αγώνα της φετινής σεζόν Φόρμουλα 1

Κείμενο- Φωτογραφίες: Θέμης Θεοδωρόπουλος

Πως είναι να βλέπεις έναν αγώνα Φόρμουλα 1 από κοντά;

Σίγουρα, είναι μια εντελώς διαφορετική εμπειρία και δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπεις από μία οθόνη. Για αρχή, είναι εξαιρετικά δύσκολο να παρακολουθείς τις εξελίξεις του αγώνα, καθώς δεν υπάρχει κάποιος εκφωνητής για να τις περιγράφει, ενώ ταυτόχρονα το οπτικό σου πεδίο είναι αρκετά περιορισμένο, καθώς σε όποια θέση και αν βρεθείς, θα μπορείς να δεις μονάχα 1-2 στροφές. Για αυτό το λόγο, έβλεπες πολλούς θεατές στη Yas Marina να παρακολουθούν τη τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα στο smartphone τους, ώστε να βλέπουν τη κατάταξη, τους χρόνους και τα pit-stop. Άρα, οι οπαδοί της F1 που ενθουσιάζονται με τη «στατιστική» πλευρά του αθλήματος αλλά και αυτοί που θέλουν να βλέπουν κάθε λεπτό της δράσης σε οποιοδήποτε σημείο της πίστας, καλά θα κάνουν να δουν την αναμετάδοση του αγώνα ψηφιακά.

Το να βρίσκεσαι όμως, μόλις μερικά μέτρα μακριά από τα πιο προηγμένα μονοθέσια του κόσμου όταν αυτά κινούνται σε αγωνιστικούς ρυθμούς, είναι πραγματικά ανατριχιαστικό. Νιώθεις τις στροφές του κινητήρα στο θώρακα σου, μυρίζεις τα καυσαέρια στην ατμόσφαιρα και βλέπεις μερικούς από τους καλύτερους οδηγούς να οδηγούν στο 100% τους. Είχα την ευκαιρία να δω τα προκριματικά αλλά και τον αγώνα, τις δύο μέρες να έχουν διαφορετικά χαρίσματα: στα προκριματικά, βλέπεις την απόλυτη ταχύτητα της κάθε ομάδας, προσπαθώντας να πιάσει τον απόλυτο χρόνο. Από την άλλη, τη μέρα του αγώνα βλέπεις αυτό που λένε “racecraft”, με κάθε οδηγό να αναζητά την ιδανική ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και διατήρησης της κατάστασης των καυσίμων και των ελαστικών τους, ψάχνοντας ταυτόχρονα την ιδανική στιγμή για να επιτεθούν ώστε να κερδίσουν θέσεις. Και τις δύο μέρες, όταν συμβαίνει κάτι σε ένα κομμάτι της πίστας που δεν βλέπεις, ακούς κραυγές του κοινού προτού προλάβεις να το δεις σε κάποια οθόνη, με το χρόνο μεταξύ των δύο να φαντάζει σαν μια αιωνιότητα γεμάτη απορία για να μάθεις τι γίνεται στην άλλη άκρη της πίστας – καθώς θα τους ακούσεις είτε γίνει κάποια θεαματική προσπέραση, είτε αν κάποιος οδηγός χάσει τον έλεγχο.

Μετά τον τελευταίο αγώνα, όταν πλέον είχε έρθει η στιγμή να κάνει ο Lewis Hamilton τα donuts του στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, χιλιάδες πυροτεχνήματα έκαναν τη νύχτα μέρα, ενώ ακολούθησε ένα εντυπωσιακό drone show, απεικονίζοντας μονοθέσια αλλά και οδηγούς στον ουρανό. Κάπως έτσι ξεκίνησαν οι εορτασμοί για τη λήξη της σεζόν, που ήταν από μόνοι τους μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία.

Η αναγέννηση της McLaren

Ενώ ο νικητής του πρωταθλήματος οδηγών είχε «κλειδώσει» τη πρωτιά του εδώ και μερικούς αγώνες, με τον Φερστάπεν να παίρνει τον 4ο -στη σειρά- τίτλο του, το πρωτάθλημα κατασκευαστών θα κρινόταν στον τελευταίο αγώνα, με τη McLaren μόλις 9 πόντους μπροστά από τη Ferrari. Μια ποινή 10 θέσεων στον Leclerc λόγω αντικατάστασης της μπαταρίας στη μονάδα ισχύος του μονοθεσίου του, κατέστρεψε για μια ακόμη χρονιά τις ελπίδες της Ferrari, με το Μονεγάσκο οδηγό να δείχνει εμφανώς απογοητευμένος, πριν αλλά και μετά από τον αγώνα. Τον αγώνα νίκησε με ευκολία ο Lando Norris, επιτρέποντας στη McLaren να γιορτάσει ένα πρωτάθλημα κατασκευαστών, κάτι που είχε να κάνει από το 1998.

Με τη σεζόν του 2024 να ολοκληρώνεται, η προσοχή όλων στρέφεται άμεσα στην επόμενη χρονιά, όπου αναμένεται να έχει τρομερό ενδιαφέρον, με τις αλλαγές που γνωρίζουμε ήδη, αλλά και αυτές που θα μάθουμε στο μέλλον. Προς το παρόν, γνωρίζουμε πως το 2025 θα είναι η τελευταία χρονιά για αυτή τη γενιά αυτοκινήτων, άρα είναι αμφίβολο να δούμε κάποια ριζική αλλαγή στα μονοθέσια. Αντίθετα, θα τις δούμε στους οδηγούς: μετά από 12 χρόνια και 246 αγώνες, ο Lewis Hamilton αφήνει τη Mercedes για να πάρει τη θέση του Carlos Sainz στη Ferrari. Ο Sainz με τη σειρά του θα πάει στη Williams, για την οποία έκανε δοκιμές μόλις μια μέρα μετά τον αγώνα στο Άμπου Ντάμπι. Τη θέση του Hamilton στη Mercedes πήρε ο Andrea Kimi Antonelli που φέτος αγωνιζόταν στην F2. Ο Γάλλος Ocon φεύγει από την Alpine για να πάει στη Haas, με το Nico Hulkenberg να μεταφέρεται στη Sauber. Εκτός 20άδας είναι πλέον οι Kevin Magnussen, Valtteri Bottas και Zhou Guanyu. Το line-up για τις ομάδες της Red Bull δεν έχει «σφραγιστεί» ακόμη, με τις φήμες για το αβέβαιο μέλλον του Perez στην ομάδα -παρά το πολυετές του συμβόλαιο- να γίνονται όλο και πιο έντονες.

Πατήστε εδώ για να δείτε τα κορυφαία στιγμιότυπα του αγώνα!

Αγώνας… κι όχι μόνο

Όσο τα μονοθέσια έδιναν τον τελευταίο τους «χορό» για το 2024, σε όλη τη μαρίνα γύρω από τη πίστα, είχε πραγματικά ατελείωτα πράγματα να δεις, αυτοκίνητα να γνωρίσεις και φυσικά, 1.000+1 τρόπους να ξοδέψεις χρήματα, με αμέτρητα bar, εστιατόρια και μεγάλα πάρτι σε κάθε club αλλά και σχεδόν σε όλα τα σκάφη στη προβλήτα της Yas Marina. Το Σάββατο, ενώ το Qualifying ολοκληρώθηκε νωρίς το βράδυ, τα πάρτι δεν σταμάτησαν μέχρι το πρωί της επόμενης μέρας. Είχε ακόμη και σταθμούς για φρεσκάρισμα του make-up αλλά και cigar lounges. Τα club είχαν καλεσμένους διάσημους DJ και Performers, ενώ κάθε μέρα μετά την οδήγηση, είχε και μια live συναυλία: το Σάββατο τραγούδησε ο Eminem, ενώ τη Κυριακή οι Muse (μπορεί να είχα προσκλήσεις για τις συναυλίες, αλλά προτίμησα τα πάρτι στη Yas Marina). Το βράδυ του Σαββάτου, η πίστα συνέχισε να χρησιμοποιείται, αυτή τη φορά για αγώνα της Formula Academy, ένα πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζεται και η Lia Block. Όπως καταλάβατε, όπου κι αν κοιτούσες, σου τραβούσε τη προσοχή κάτι διαφορετικό. Παρακάτω, θα δείτε μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα… παραλειπόμενα του αγώνα.

Τα Yacht

Στη Yas Marina, γύρω από τη πίστα και το θεαματικό ξενοδοχείο “W” βρίσκεται μια τεράστια μαρίνα που μπορεί να φιλοξενήσει 227 σκάφη μήκους μέχρι και 150 μέτρων. Το Σαββατοκύριακο του Grand Prix, όλες οι θέσεις ήταν γεμάτες. Λίγα από αυτά ήταν «ιδιωτικά» με μονάχα μια παρέα 3-5 ατόμων επάνω, ενώ τα περισσότερα είχαν μισθωθεί από εταιρείες για προωθητικούς σκοπούς. Το μεγαλύτερο σκάφος της μαρίνας πούλαγε εισιτήρια για να παρακολουθήσεις τον αγώνα από το κατάστρωμα τους. Η τιμή τους; 4.000€ το άτομο! Τα υπόλοιπα σκάφη βέβαια, φιλοξενούσαν πάρτι από κάθε είδους εταιρείες, από τη Rolls-Royce και μεσιτικά γραφεία, μέχρι και πλατφόρμες συναλλαγής κρυπτονομισμάτων.

Ήμουν αρκετά τυχερός να έχω στη παρέα μου ανθρώπους από το χώρο του yachting, που μου εξασφάλισαν μια εξαιρετική θέση στο κατάστρωμα ενός μεγάλου σκάφους για τον αγώνα της Κυριακής. Εκεί, το επίπεδο του service ήταν πραγματικά κορυφαίο, αφού εκτός από σερβιτόρους που αναπλήρωναν τα ποτά των επισκεπτών, κυκλοφορούσε και ένας σεφ, ο οποίος κερνούσε… χαβιάρι τους γύρω του. Και σίγουρα, το να βλέπεις τον αγώνα με… παντόφλες, είναι μια απίστευτη εμπειρία.

Mercedes-AMG Purespeed

Πολλά από τα yacht στη Yas Marina δεν είχαν τη συνηθισμένη σιλουέτα ενός σκάφους αλλά ήταν πιο πολύ σαν… πλωτά σπίτια ή ποταμόπλοια. Μέσα σε ένα από αυτά, η Mercedes-AMG παρουσίασε την Purespeed, ένα speedster περιορισμένης παραγωγής με εντυπωσιακή εμφάνιση, που ουσιαστικά πρόκειται για μια SL63 χωρίς οροφή ή παρμπρίζ, με ένα halo εμπνευσμένο από τη Formula 1. Το ιδιαίτερο εμπρός μέρος αποτίει φόρο τιμής στην AMG One, ενώ υπάρχουν ειδικά αεροδυναμικά στοιχεία σε όλο το μήκος του αυτοκινήτου για να προσαρμόζεται στην έλλειψη οροφής και παρμπρίζ της PureSpeed. Το halo είναι ένα πλήρως δομικό κομμάτι κατασκευασμένο από ατσάλι και ενισχύεται από αναπτυσσόμενες μπάρες (roll bars) πίσω από τα πίσω καθίσματα. Για το «εσωτερικό», υπάρχει επίσης ένα μοναδικό ρολόι της IWC Schaffhausen στην κορυφή του ταμπλό. Μηχανικά, η Purespeed είναι πανομοιότυπη με την SL63, με 577 ίππους από τον τετράλιτρο twin-turbo V8 της AMG, ένα κιβώτιο ταχυτήτων εννέα σχέσεων, τετρακίνηση και τετραδιεύθυνση.

Η Mercedes σχεδιάζει να κατασκευάσει 250 παραδείγματα ως μέρος της νέας σειράς «Mythos» των εξαιρετικά περιορισμένων, πιθανώς πολύ ακριβών μοντέλων της. Η κόκκινη και μαύρη βαφή και τα #10 στα φτερά παραπέμπουν στην 192 Mercedes-Benz Targa Florio, η οποία κέρδισε τον ομώνυμο αγώνα εκείνη τη χρονιά.

Selfie με τον Charles Leclerc!

Όσο λοιπόν, καθόμουν στο σκάφος της παρουσίασης της Purespeed για ένα ποτό, είδα να πλέει στη μαρίνα ένα εντυπωσιακό σκάφος της Riva, το οποίο είχα δει σταθμευμένο νωρίτερα. Mε μια δεύτερη ματιά, συνειδητοποίησα πως πάνω στο σκάφος βρισκόταν ο Charles Leclerc και η ομάδα του! Άρπαξα το κινητό μου και ξεκίνησα να τρέχω προς το σημείο που θα έδενε για να αποβιβαστούν. Εκεί, περίμενα υπομονετικά να δέσουν και να κατέβει όλη η ομάδα, καθώς o Leclerc είχε πιάσει κουβέντα με τον καπετάνιο και κατέβηκε τελευταίος.

Όταν επιτέλους βγήκε και αφού υπέγραψε το κράνος ενός νεαρού οπαδού του, βρήκα την ευκαιρία και του ζήτησα να βγούμε μια selfie! Ευγενικά, δέχτηκε και του ευχήθηκα τα καλύτερα για την επόμενη σεζόν.

AMG HOF Sir Class

Μπροστά σε ένα από τα πολλά bar μπροστά από τη μαρίνα, βρισκόταν ένα συλλεκτικό Mercedes-AMG G63 αφιερωμένο στη καριέρα του Lewis Hamilton στην αγωνιστική ομάδα της Mercedes. Μαζί με το τέλος της φετινής σεζόν στη Formula 1, ολοκληρώθηκε και η συνεργασία του Sir Lewis Hamilton με την AMG-Petronas. Με αυτή την αφορμή, ο γερμανικός βελτιωτικός οίκος HOF αποφάσισε να δημιουργήσει ένα από τα πιο τρελά G-Class που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Το όνομά της: HOF Sir Class, που φυσικά επικαλείται το χρησμό του Sir Lewis Hamilton.

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σημαντικά βελτιωμένο G63 AMG, καθώς με αναβαθμισμένα turbo, πιστόνια αλουμινίου, βελτιωμένο σύστημα τροφοδοσίας, νέα εισαγωγή αέρα και φυσικά, το απαραίτητο tune στον εγκέφαλο, ο twin-turbo V8 των 4 λίτρων πλέον αποδίδει 1.048 ίππους και 1.300ΝΜ ροπής! Αυτά τα ακραία νούμερα, της επιτρέπουν να επιταχύνει από τη στάση στα 100 χλμ/ώρα σε μόλις 3.5 δευτερόλεπτα και να φτάσει ταχύτητες μέχρι και 300 χλμ./ώρα.

Πέρα όμως από τη μηχανική βελτίωση, η HOF φρόντισε η εμφάνιση να συμβαδίζει με τις επιδόσεις. Έτσι, έχουμε ένα custom bodykit με φουσκωμένα φτερά, ζάντες 23 ιντσών και διαφορετικό καπό, ενώ το χρώμα της είναι πραγματικά ξεχωριστό, ξεκινώντας από Sterling Silver και καταλήγοντας σε μαύρο, αλλά και τιρκουάζ λεπτομέρειες, αποτίοντας φόρο τιμής στα πιο πρόσφατα αγωνιστικά της AMG αλλά και στην AMG One. Και σίγουρα η AMG One ήταν στο μυαλό της HOF, καθώς στο εσωτερικό, το τιμόνι πλέον θυμίζει περισσότερο αυτά της F1 και της One. Λίγες μέρες μετά το Grand Prix, βρεθήκαμε και σε μια παρουσίαση αποκλειστικά για αυτό το μοντέλο, το οποίο θα παραχθεί αποκλειστικά σε 11 αντίτυπα, με τιμή πώλησης κοντά στις 700.000€.

AVATR

Κοντά στην είσοδο της Yas Marina, βρισκόταν το «περίπτερο» μιας εταιρείας αυτοκινήτων που δεν είχα ξαναδεί, της AVATR. Πρόκειται για μια νέα μάρκα ηλεκτρικών αυτοκινήτων από τη Κίνα, με εντυπωσιακό, φουτουριστικό σχεδιασμό και μια απόλυτα πολυτελή και μοντέρνα καμπίνα. Ειδικά το SUV τους, είχε ένα ηχείο με μοναδικό σχεδιασμό στο κέντρο της καμπίνας, ενώ το grand tourer τους, παραδόξως δεν είναι πίσω τζάμι.

Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν οι αμέτρητες λειτουργίες άνεσης και πιο συγκεκριμένα το “zero gravity mode”, που οριζοντιώνει το κάθισμα του συνοδηγού για εύκολη ξεκούραση κατά τη φόρτιση. Υποστηρίζει αρχιτεκτονική 800V και στην έκδοση με τη μπαταρία των 95 kWh, μπορεί να καλύψει μέχρι και 755 χιλιόμετρα με μια φόρτιση, καθώς δίνει προτεραιότητα στην αυτονομία και όχι τις επιδόσεις, ακόμη και με συνδυαστική ισχύ σχεδόν 540 ίππων από δύο ηλεκτροκινητήρες.

Το VIP Parking

Ο χώρος που σταθμεύσαμε το αυτοκίνητο μας ήταν περίπου 1,5 χλμ. μακριά από τη πίστα της Yas Marina, αλλά εντός της μαρίνας, βρισκόταν ο χώρος στάθμευσης για τους VIP επισκέπτες και όπως καταλαβαίνετε, εκεί είδαμε μερικά εξωφρενικά αυτοκίνητα με τεράστια αξία. Απολαύστε τα μαζί μας:

