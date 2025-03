Αυτό είναι το επίσημο τρέιλερ της «F1 ταινίας» με τον Mπραντ Πιτ

Μετά από μια σειρά teaser video, έχουμε το πρώτο, «κανονικό» τρέιλερ, από την blockbuster ταινία που αφορά την Formula 1

Πρόκειται για τη φιλόδοξη παραγωγή της Apple Original Films που φέρεται να έχει ξεπεράσει σε προϋπολογισμό τα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Όσκαρ Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) ο οποίος ενσαρκώνει τον Sony Hayes, έναν πρώην οδηγό της Formula 1 που επιστρέφει στην ενεργό δράση για να καθοδηγήσει το ανερχόμενο ταλέντο Joshua Pearce, τον οποίο υποδύεται ο Βρετανο-Νιγηριανός ηθοποιός Ντάμσον Ίντρις (Damson Idris). Συμπρωταγωνιστεί ο Χαβιέ Μπαρδέμ (Javier Bardem) και μαζί τους οι Κέρι Κόντον (Kerry Condon), Τομπάιας Μένζις(Tobias Menzies), Σάρα Νάιλς (Sarah Niles), Κιμ Μπόντνια (Kim Bodnia) και Σάμσον Κάγιο (Samson Kayo).

H ταινία αναμένεται στις αίθουσες τον Ιούνιο φέτος και αυτό είναι το πρώτο, επίσημο τρέιλερ της:

F1 | Official Trailer

Meet APXGP. Sonny Hayes and Joshua Pearce. F1, only in theatres June 2025.#F1 #F1Movie pic.twitter.com/k1hS76rNdt

— Formula 1 (@F1) March 13, 2025