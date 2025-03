Αν αναρωτιέστε τι απέγινε ο Κινέζος της Φόρμουλα 1… αναπληρωματικός στη Ferrari!

Φόρμουλα 1: Η Scuderia Ferrari ανακοίνωσε την επιστροφή του Zhou Guanyu, ο οποίος θα βρίσκεται στον «πάγκο», δίπλα στον Antonio Giovinazzi

Η ομάδα Φόρμουλα 1 της Ferrari καλωσόρισε τον κινέζο οδηγό Zhou Guanyu, ο οποίος ήταν μέλος της ακαδημίας της ιταλικής ομάδας από το 2015 έως το 2018. Ο Guanyu θα μοιραστεί τις υποχρεώσεις αναπληρωματικού οδηγού με τον Ιταλό Antonio Giovinazzi.

Ο 25χρονος αναδείχθηκε στο τιμόνι των μονοθέσιων Φόρμουλα 3 και 4 της Ferrari, προτού κάνει το άλμα στη Φόρμουλα 2 μετά την αποχώρησή του από το Scuderia Ferrari Driver Academy. Στη συνέχεια κατάφερε να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί, αγωνιζόμενος στη Φόρμουλα 1 με την ομάδα της Sauber το 2022.

Οι οπαδοί της Ferrari έσπευσαν να καλωσορίσουν τον Κινέζο οδηγό και να του ευχηθούν τα καλύτερα σε αυτό το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, εν αναμονή μιας σεζόν ορόσημο για την ιταλική ομάδα, η οποία ελπίζει πως το δίδυμο οδηγών Χάμιλτον και Λεκλέρ θα την ανεβάσει ξανά στην κορυφή του κορυφαίου πρωταθλήματος μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Welcoming Zhou Guanyu back to the Ferrari family as he joins Antonio Giovinazzi as our official reserve driver! Zhou spent four years with the Scuderia Ferrari Driver Academy from 2015 to 2018, and will split reserve driver duties with Antonio for the 2025 season pic.twitter.com/54OLL5uJm7

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 5, 2025