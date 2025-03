Επίσημο: η Cadillac στο grid της F1 από το 2026!

Μετά από χρόνια προσπάθειας η Cadillac γίνεται επίσημα η 11η ομάδα στο grid της Formula 1 από τη σεζόν του 2026

Η Cadillac κατάφερε να μπει και επίσημα στο grid της F1, ξεκινώντας από το 2026, μετά από μεγάλη προσπάθεια και την απόρριψη του project του Andretti. Τα μονοθέσια της Cadillac θα τροφοδοτούνται από κινητήρες και κιβώτια ταχυτήτων της Ferrari μέχρι η τελευταία να αναπτύξει τα δικά της, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συμφωνία μεταξύ των δύο τον Δεκέμβριο.

Η Cadillac γίνεται η πρώτη αμερικάνικη ομάδα που καταφέρνει να μπει στο grid της Φόρμουλα 1, κάτι που στην Andretti ονειρευόντουσαν εδώ και αρκετά χρόνια.

BREAKING: Cadillac confirmed as 11th team on the 2026 F1 grid#F1 pic.twitter.com/V5eoWfQCYX

— Formula 1 (@F1) March 7, 2025