F1: ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Του έμεινε το τιμόνι… στα χέρια – Χτυποκάρδι για τον Αλόνσο

F1: Ένα απρόοπτο είχε ο Φερνάντο Αλόνσο κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών στο Μπαχρέιν, ευτυχώς χωρίς άσχημη κατάληξη για τον Ισπανό οδηγό της Aston Martin

Πρόβλημα με το τιμόνι του μονοθέσιου της Aston Martin είχε ο Φερνάντο Αλόνσο κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμαστικών για το Γκραν Πρι του Μπαχρέιν. Αρχικά, η ψηφιακή οθόνη του τιμονιού του Ισπανού βετεράνου έσβησε, με αυτόν να ελαττώνει ταχύτητα -κάτι που πιθανότατα τον γλίτωσε από μεγάλους μπελάδες. Αυτό αφού, λίγο αργότερα, το τιμόνι του μονοθέσιου του έμεινε κυριολεκτικά στα… χέρια, κάτι που αποτελεί ίσως τον χειρότερο εφιάλτη για κάθε οδηγό της F1.

Ευτυχώς αυτό έγινε ενώ ο Αλόνσο κινείτο με μικρή ταχύτητα και σε σημείο της πίστας που είχε αρκετά μέτρα για να το «κουμπώσει» και να επαναφέρει το μονοθέσιο εντός του δρόμου.

Fernando Alonso’s steering wheel has come off 👀

The Spaniard is back in the pits now as Aston Martin investigate the issue #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/fV1INSJYM4

— Formula 1 (@F1) April 11, 2025