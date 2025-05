F1: Colapinto αντί Doohan στην Alpine και επίσημα

Η ομάδα της Alpine ανακοίνωσε πως ο 21χρονος Αργεντινός οδηγός, Franco Colapinto, θα αντικαταστήσει τον Jack Doohan.

Η ομάδα του παγκοσμίου πρωταθλήματος της F1, Alpine, που ανήκει στη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault, ανακοίνωσε πως ο 21χρονος Αργεντινός οδηγός, Franco Colapinto, θα οδηγήσει το μονοθέσιό της αντί του 22χρονου Αυστραλού, Jack Doohan, στα πέντε επόμενα γκραν πρι της σεζόν, με αρχή στο επόμενο (18/5) της Εμίλια Ρομάνα, επιβεβαιώνοντας την πρόσφατη φημολογία.

Το συγκεκριμένο γκραν πρι πραγματοποιείται στο «Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari», που συχνά αναφέρεται ως «Ιμολα», από την πόλη όπου βρίσκεται. Η διοργάνωση παίρνει το όνομα «Εμίλια-Ρομάνια» από την περιοχή όπου βρίσκεται η πίστα.

BREAKING: Oliver Oakes has resigned from his position as Team Principal at Alpine with immediate effect

Flavio Briatore, Executive Advisor, will continue in this role and also cover duties previously performed by Oakes at the team#F1 pic.twitter.com/vB7AjclfV3

— Formula 1 (@F1) May 6, 2025