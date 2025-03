F1: Ενθουσιασμένος για τη συνέχεια δηλώνει o Liam Lawson

Μπορεί πρόσφατα να υποβαθμίστηκε στην RB από την πρώτη ομάδα της Red Bull, ωστόσο, o Liam Lawson δηλώνει έτοιμος για τη συνέχεια

Με μια σύντομη δημοσίευση στο Instagram, ο Liam Lawson ευχαρίστησε όσους τον στηρίζουν και δήλωσε έτοιμος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στη δεύτερη ομάδα, RB. Μετά από ένα απογοητευτικό ξεκίνημα στη σεζόν, ο μέχρι πρότινος παρτενέρ του Μαξ Φερστάπεν άφησε τη θέση του στον Yuki Tsunoda, ο οποίος θα κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με τα χρώματα της Red Bull στην πατρίδα του το επόμενο σαββατοκύριακο, στη Suzuka.

Εκεί θα γίνει και το ντεμπούτο του Liam Lawson με την RB, με τον Νεοζηλανδό να δηλώνει ενθουσιασμένος για το Γκραν Πρι της Ιαπωνίας.

“It’s tough, but I’m grateful for everything that’s brought me to this point”

Liam Lawson shares his first message since Red Bull announced they would be replacing him for the Japanese Grand Prix 📩#F1 pic.twitter.com/9nphvC3cf0

