Μπορεί η πρώτη του χρονιά με τα χρώματα της Ferrari να μην πάει όπως περίμεναν οι Tifosi, ωστόσο, ο Λιούις Χάμιλτον πάει καλά στα… Gala.

Τι κι αν δεν είχαν περάσει ούτε 24 ώρες από την ολοκλήρωση του GP F1 του Μαϊάμι, ο Λιούις Χάμιλτον δεν έχασε την ευκαιρία να λάμψει σε ακόμα μια κορυφαία εκδήλωση μόδας, αυτή τη φορά στο Met Gala. Ο βρετανός superstar αρκέστηκε στην 8η θέση, μια πίσω από τον ομόσταυλό του στη Ferrari, Σαρλ Λεκλέρ, τον οποίο οι άνθρωποι της Ferrari δεν άφησαν να προσπεράσει.

Ο Λιούις Χάμιλτον λοιπόν, ο οποίος μάλιστα ορίστηκε να συμπροεδρεύσει στη διάσημη εκδήλωση από την αρχισυντάκτρια του Vogue, Anna Wintour, κατέφτασε λιγότερες από 24 ώρες μετά το GP του Μαϊάμι φορώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο σύνολο Wales Bonner, δημιουργώντας μια κρεμ εμφάνιση που περιλάμβανε σμόκιν και παπιγιόν, σχεδιασμένα από τον Eric McNeal.

Εμπνευσμένος από τον ενδυματολογικό κώδικα «Tailored for You» της θεματικής ενότητας «Superfine: Tailoring Black Style», πρόσθεσε ένα ασορτί μπερέ και μια καρφίτσα στο πέτο του, μαζί με πολλά δαχτυλίδια και ένα ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια. Ο 40χρονος δεν είναι άγνωστος στο Met Gala, ωστόσο κάνει το ντεμπούτο του ως συμπρόεδρος μαζί με τους Colman Domingo, A$AP Rocky και Pharrell Williams.

Ο Λιούις Χάμιλτον φαίνεται πως εξακολουθεί να «σαρώνει» εκτός πίστας, ενώ μένει να δούμε πόσο ακόμα θα αντέξουν οι Ιταλοί φανατικοί της Ferrari μέχρι να αρχίσει το… κράξιμο. Στα μάτια του Χάμιλτον οι Tifosi βλέπουν κάτι σαν τον «μεσσία» που θα επαναφέρει την ομάδα στην κορυφή, αλλά οι πρώτοι μήνες του στη Ferrari δεν έχουν εξελιχθεί όπως πολλοί περίμεναν, με την πρώτη «ρήξη» να έρχεται στο Μαϊάμι.

