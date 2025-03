F1: Η McLaren «δένει» τον Πιάστρι μέχρι το 2026

Νέο συμβόλαιο με την McLaren υπέγραψε ο Οσκαρ Πιάστρι. Ο Αυστραλός οδηγός εντάχθηκε στη βρετανική ομάδα της F1 το 2023 και υπέγραψε την επέκταση του έως το τέλος της σεζόν του 2026

Το 2024, ο 23χρονος Αυστραλός κέρδισε τα γκραν πρι της Ουγγαρίας και του Αζερμπαϊτζάν, ενώ ανέβηκε στο βάθρο των νικητών σε Μονακό, Αυστρία, Βέλγιο, Μόντσα, Σιγκαπούρη και Κατάρ. Ηταν ο μόνος οδηγός που ολοκλήρωσε κάθε αγωνιστικό γύρο της σεζόν του 2024, τερματίζοντας τέταρτος στην κατάταξη του πρωταθλήματος οδηγών μόλις τη δεύτερη χρονιά του στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα.

