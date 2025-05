F1: Ο Άιρτον Σένα για πάντα στην Ίμολα

Ο Βραζιλιάνος θρύλος, Άιρτον Σένα και η πίστα της Ίμολα θα είναι δυο πράγματα συνδεδεμένα για πάντα στις καρδιές των οπαδών της F1.

Περίπου δύο εβδομάδες πέρασαν από τη συμπλήρωση 31 ετών από το τραγικό εκείνο διήμερο μεταξύ 30 Απριλίου και 1ης Μαΐου του 1994, όταν οι, Άιρτον Σένα και Ρόλαντ Ρατσενμπέργκερ έχασαν τη ζωή τους στο πλαίσιο του GP της F1 στην πίστα της Ίμολα.

Η Formula 1 επιστρέφει στην Ίμολα αυτό το Σαββατοκύριακο, δίνοντάς μας μια ευκαιρία να αναφερθούμε στον -για πολλούς- κορυφαίο οδηγό στην ιστορία της F1, αλλά και στο άγαλμα – μνημείο του, νούμερο ένα προορισμό για όσους επισκέπτονται τη θρυλική πίστα.

Senna’s statue at Imola remains one of the most moving and timeless monuments in sport 💛💚 pic.twitter.com/WqwL5SZuu4

