F1: Pole για τον Χάμιλτον στο Σπριντ της Σαγκάης

Ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari θα εκκινήσει αύριο (22/3) από την pole position στον αγώνα Σπριντ του Grand Prix της F1, που διεξάγεται στην Σανγκάη και είναι ο δεύτερος αγώνας του εφετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος

Στο πρώτο του σπριντ με την Scuderia, ο Βρετανός οδηγός θα εκκινήσει μπροστά από τον Ολλανδό παγκόσμιο πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν, ενώ θ’ ακολουθήσουν η McLaren του Αυστραλού, Οσκαρ Πιάστρι και ο Μονεγάσκος «ομόσταυλος» του Χάμιλτον, Σαρλ Λεκλέρκ.

Η έτερη McLaren, αυτή του Βρετανού επικεφαλής του πρωταθλήματος Λάντο Νόρις, θα είναι στην 6η θέση, λόγω ενός οδηγικού λάθους στο τέλος των προκριματικών, ενώ 5ος θα εκκινήσει ο συμπατριώτης του, Τζορτζ Ράσελ (Mercedes).

Με μήκος λίγα περισσότερα από 100 χιλιόμετρα, που καλύπτεται σε περίπου τριάντα λεπτά, ο αγώνας σπριντ προσφέρει βαθμούς πρωταθλήματος και συγκεκριμένα από οκτώ βαθμούς για τον πρώτο έως έναν βαθμό για τον 8ο της κατάταξης.

The starting grid for the first #F1Sprint of 2025 👇#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/Cy34O0sgUP

— Formula 1 (@F1) March 21, 2025