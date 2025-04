F1: «Πράσινο φως» για τους κινητήρες της GM από τη FIA

Οι μονάδες ισχύος της GM Performance έλαβαν την επίσημη έγκριση της FIA ως προμηθευτής μονάδων ισχύος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA Formula 1 που ξεκινά το 2029.

GM Performance Power Units has officially been approved by the FIA as a power unit supplier for the FIA Formula One World Championship starting in 2029.#FIA #F1 pic.twitter.com/SrIpOxtoRo

