F1: Σκέψεις για αντικατάσταση Doohan με Colapinto στην Alpine

«Τρίζει» η θέση του Jack Doohan στην Alpine F1, με τον αργεντινό Franco Colapinto να περιμένει στη γωνία.

Η αντικατάσταση του νεαρού Doohan από τον αναπληρωματικό οδηγό της Alpine, Franco Colapinto, θα μπορούσε να συμβεί άμεσα, με τον Αργεντινό να αντικαθιστά τον Αυστραλό στον επόμενο αγώνα στην πίστα της Ίμολα. Ο λόγος είναι φυσικά η απογοητευτική μέχρι τώρα απόδοση του Doohan στο φετινό πρωτάθλημα της F1.

Οι σκέψεις αντικατάστασης έρχονται λίγο μετά το συμβάν του Jack Doohan στην πρώτη στροφή του GP του Μαϊάμι, με τον Αυστραλό να έχει επαφή με τη Racing Bull του Liam Lawson και να μένει εκτός αγώνα. Αυτό φυσικά δεν ήταν το μοναδικό «ψεγάδι», με τον Doohan να έχει ήδη ένα σοβαρό ατύχημα στα δοκιμαστικά στη Suzuka νωρίτερα φέτος.

Thanks for the kit @PatrickMahomes 🤝 pic.twitter.com/4ScYyEb6sA

— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 5, 2025