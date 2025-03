F1: Το ‘σπασε ο Bearman στη Μελβούρνη – Βίντεο

Άτυχη στιγμή για τον νεαρό Ollie Bearman στα ελεύθερα δοκιμαστικά πριν την εκκίνηση του Γκραν Πρι F1 της Μελβούρνης

Μια άσχημη έξοδο είχε ο νεαρός βρετανός οδηγός της Haas κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμαστικών πριν το Γκραν Πρι της Μελβούρνης. Ο Bearman βγήκε εκτός ορίων, με το μονοθέσιο να πατά την αμμοπαγίδα και να βγαίνει για λίγο εκτός ελέγχου. Φυσικά, σε τέτοιες ταχύτητες δε θέλει πολύ για να γίνει το κακό, κάτι που έγινε ξεκάθαρο από την κατάληξη.

A sizeable shunt for Ollie Bearman in FP1 😢

He thankfully walked away from the incident unharmed#F1 #AusGP pic.twitter.com/U4wEvf4HyB

— Formula 1 (@F1) March 14, 2025