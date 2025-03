Φόρμουλα 1: Αυτοί οι οδηγοί έχουν ανέβει περισσότερες φορές στο βάθρο

Κάτι περισσότερο από ένας μήνας απομένει για να πέσει η σημαία της νέας σεζόν της Φόρμουλα 1. Τρεις οδηγοί – θρύλοι «μπροστάριδες»

Τα χρόνια περνούν, κάποιοι «γερόλυκοι» συνεχίζουν να βρίσκονται στα grid της Φόρμουλα 1 έχοντας ανέβει αμέτρητες φορές στο βάθρο. Αμέτρητες τουλάχιστον μέχρι… τώρα! Αυτοί είναι λοιπόν οι εν ενεργεία οδηγοί της F1 που έχουν ανέβει τις περισσότερες φορές στο βάθρο, ενώ άλλοι νεότεροι και πολλά υποσχόμενοι ακολουθούν και… ελπίζουν να τους μοιάσουν.

How many times have our 2025 grid taken to the podium? 🥇🥈🥉#F1 pic.twitter.com/PDBisWAASs

— Formula 1 (@F1) February 10, 2025