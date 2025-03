Formula 1: Η McLaren αποκαλύπτει πρώτη το νέο της μονοθέσιο MCL39

Η ομάδα-θριαμβεύτρια στο περσινό πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1 αποκάλυψε το νέο μονοθέσιο MCL39 στο Σίλβερστοουν

Η ομάδα της McLaren σύρει τον χορό των αποκαλύψεων για τα μονοθέσια που θα δούμε στη ερχόμενη σεζόν της Formula 1. Το μονοθέσιο MCL39 αποκαλύφθηκε σε μια ειδική τελετή στην πίστα του Σίλβερστοουν και διαθέτει το γνωστό πορτοκαλί “Papaya” χρώμα σε μαύρο φόντο.

Η McLaren, η πρωταθλήτρια ομάδα κατασκευαστών της F1 για το 2024, πέρασε μια ημέρα γυρισμάτων στο Σίλβερστοουν την Πέμπτη, με τους, Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι να είναι παρόντες. Και οι δύο οδηγοί θα δοκιμάσουν την MCL39, με τον Νόρις να οδηγεί πρώτος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της McLaren Racing, Zak Brown, δήλωσε ότι η εκδήλωση «είναι ένα μεγάλο ορόσημο στο ταξίδι μας για τον τίτλο του 2025», προσθέτοντας πως: «Είναι υπέροχο να βάζουμε το μονοθέσιο-διεκδικητή του πρωταθλήματος, την MCL39, στην πίστα για πρώτη φορά, είναι το αποκορύφωμα της σκληρής δουλειάς της ομάδας».

Is that the MCL39 we see? 🕵️👀 pic.twitter.com/b10Fblf8VF

— McLaren (@McLarenF1) February 13, 2025