Η Μαδρίτη γίνεται Μονακό! Νέα πίστα F1 στους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας

Madring: Έτσι θα ονομάζεται το νέο street circuit στη Μαδρίτη, που αναμένεται να γίνει η δεύτερη ισπανική πίστα στο καλεντάρι της F1.

¡Hola, Madrid! 🇪🇸 Carlos Sainz is in Madrid as circuit construction begins ahead of our return in 2026!#F1 pic.twitter.com/5v6VnbmBn2 — Formula 1 (@F1) April 25, 2025

Οι εργασίες ξεκινούν στη νέα πίστα 22 στροφών στην πόλη της Μαδρίτης, με τον Κάρλος Σαίνθ να είναι εκεί για να δώσει το έναυσμα. «Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει η καλύτερη πίστα στον κόσμο και ο καλύτερος αγώνας στο καλεντάρι. Ειλικρινά πιστεύω ότι το Μεξικό, το Μαϊάμι και το Λας Βέγκας τα πάνε πολύ καλά, αλλά εμπιστεύομαι πολύ τη Μαδρίτη και πιστεύω ότι μπορεί να τα ξεπεράσει. Και θα το κάνουμε!», ήταν τα λόγια του Ισπανού οδηγού της F1.

Ride onboard for a lap of F1’s newest circuit 🇪🇸 The ‘Madring’ will feature 22 corners and run around the IFEMA MADRID exhibition centre, thoughts? P.S – love the unusual racing line at 0:28 😅 pic.twitter.com/tUCrz8Eoka — The Race (@wearetherace) April 25, 2025

Στο βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρώτη ψηφιακή βόλτα στη νέα πίστα της Μαδρίτης, η οποία αναμένεται να μπει στο επίσημο καλεντάρι της F1 από το 2026.

Madrid will host the Spanish GP from 2026 and the circuit’s name has just been announced 🇪🇸 pic.twitter.com/lrxzWMsCip — Autosport (@autosport) March 10, 2025

Το νέο «Madring» θα διαθέτει 22 στροφές και στην χάραξη του θα περιλαμβάνει τμήματα από τους δρόμους της πόλης των 3,3 εκατομμυρίων. Το μήκος της πίστας θα είναι 5,4 χιλιόμετα με την εκτίμηση για ένα μέσο γυρολόγιο, να είναι το 1:34.04.

Πρόκειται να κατασκευαστεί γύρω από το εκθεσιακό κέντρο IFEMA MADRID, βορειοανατολικά της πόλης, με το πλάτος της διαδρομής να είναι 12 μέτρα, εκτός από την κύρια ευθεία και την πρώτη στροφή, οι οποίες έχουν πλάτος 15 μέτρα. Η πίστα θα έχει πολλές ευκαιρίες προσπεράσεων και θα συνδυάζει αργές, μεσαίες και γρήγορες στροφές, συμπεριλαμβανομένης της La Monumental (12), με κλίση 24% και μήκος 550 μέτρων, η οποία όπως εκτιμά ο Sainz, θα αποτελέσει και το σύμβολο του «Madring».

Άξια αναφοράς η στροφή 3, που ονομάζεται Hortaleza από τη γειτονιά που βρίσκεται κοντά: είναι μια γρήγορη στροφή που επιτρέπει στους πιλότους να επιταχύνουν δυναμικά πριν φτάσουν στο ταχύτερο τμήμα της πίστας, στη στροφή 4, με ταχύτητες 340 χλμ/ώρα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να φρενάρουν δυνατά στα 80 χλμ/ώρα για τη στροφή 5 και ένα ακόμη σικέιν, με ολόκληρο το τμήμα από τη στροφή 3 έως τη στροφή 5 να θεωρείται ευθεία 837 μέτρων.

Σε ότι αφορά στα υψομετρικά, τα μονοθέσια θα ανεβαίνουν μέχρι τη γειτονιά Cárcavas, το υψηλότερο σημείο της πίστας στα 697 μέτρα, στην στροφή 7, πριν αρχιζουν να κατηφορίζουν στο γρήγορο και τεχνικό τμήμα Bunker (στροφές 8 έως 11).

Η πίστα έχει ακόμη και μια σήραγγα πριν από τη στροφή 18, η οποία θα αποτελεί την είσοδο στο πιο αργό τμήμα της διαδρομής, πριν την κύρια ευθεία και τη γραμμή τερματισμού, που θα ολοκληρώσουν τον γύρο.

Αυτό είναι το best-seller για το πρώτο τρίμηνο του 2025 στην Ελλάδα – Ξεκινά από 22.700 ευρώ

Slate: Ιδού το φθηνό ηλεκτρικό του Jeff Bezos που έρχεται να ταράξει την αγορά!

Αυτό εξακολουθεί να είναι το κορυφαίο σπορ μοντέλο στον κόσμο