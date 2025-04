Οι Σαουδάραβες αγοράζουν ομάδα στην F1!

Ενώ ο κόσμος της F1 ετοιμάζεται να περάσει από τη Σαουδική Αραβία, οι Σαουδάραβες ετοιμάζουν μια μεγάλη κίνηση. Γιατί; Γιατί μπορούν…

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που διαβάζουμε κάτι τέτοιο, αφού η πιθανότητα «μπασίματος» στην F1 από Σαουδάραβες παίζει αρκετά τελευταία. Ο πρίγκηπας Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal παραδέχθηκε πως αυτό θα ήταν κάτι που θα ήθελε να δει στο μέλλον. Η χώρα έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα σε συνεργασίες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό τα τελευταία χρόνια, με εταιρείες όπως, Aramco και Maaden να είναι χορηγοί της Aston Martin F1 και το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων να συνεργάζεται με τη Formula E.

