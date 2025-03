Ο Nico Pino δοκιμάζει το Citroën C3 Rally2

Στο πλαίσιο του προγράμματος Stellantis Motorsport Young Driver Program (YDP), ο 20χρονος Χιλιανός οδηγός Nico Pino απόλαυσε την πρώτη του εμπειρία πίσω από το τιμόνι ενός Citroën C3 Rally2 σε μια δοκιμαστική εκδήλωση που διοργάνωσε η Citroën Racing.

Ο Nico Pino, οδηγός αγώνων ταχύτητας και αντοχής σε πίστες, είχε ήδη δοκιμάσει στα τέλη του 2024 το πλήρως ηλεκτρικό μονοθέσιο DS E-TENSE FE25,

Το πρόγραμμα Stellantis Motorsport Young Driver δημιουργήθηκε για να εντοπίσει, να εκπαιδεύσει και να αναπτύξει ταλαντούχους, ανερχόμενους οδηγούς σε διάφορους κλάδους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Έχοντας ξεκινήσει από αγώνες καρτ και μονοθέσιων (Formula 4 και Euroformula), ο Χιλιανός οδηγός Nico Pino μεταπήδησε στους αγώνες Endurance το 2021, αγωνιζόμενος στην Asian Le Mans Series, την European Le Mans Series, το IMSA Weathertech SportsCar Championship και το FIA World Endurance Championship (WEC).

Αφού τερμάτισε στο βάθρο του LMP2 στο Centenary 24 Hours of Le Mans το 2023 και τρίτος στην κατηγορία GT3 στις 6 Hours of São Paulo το 2024, ο Nico Pino αγωνίστηκε πρόσφατα στο 24 Hours of Daytona (Φλόριντα, Η.Π.Α.) σε ένα πρωτότυπο από την κατηγορία GTPH.

Εντοπίστηκε από τη Stellantis Motorsport και προσκλήθηκε να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Young Driver (YDP) τον Απρίλιο του 2024, όπου ο Nico Pino είχε ήδη την ευκαιρία να δοκιμάσει τα πλήρως ηλεκτρικά μονοθέσια Gen2 DS E-TENSE FE21 και Gen3 DS E-TENSE FE25 κατά τη διάρκεια οκτώ δοκιμών μεταξύ 24 Απριλίου και 2 Νοεμβρίου.

Στις 11 Φεβρουαρίου, ο νεαρός ταλαντούχος και ευπροσάρμοστος σε διαφορετικές αγωνιστικές συνθήκες Χιλιανός οδηγός απόλαυσε την πρώτη του εμπειρία στον κόσμο των ράλι, οδηγώντας ένα Citroën C3 Rally2 κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστικής εκδήλωσης που διοργάνωσε και επιμελήθηκε η Citroën Racing στη βάση του Saint-Brès, κοντά στο Alès.

Οδηγώντας στη βροχή, ο Nico σταδιακά αντιμετώπισε την λάσπη και τις ολισθηρές συνθήκες, καθώς έμαθε για το φρενάρισμα σε γλιστερές επιφάνειες και πάνω απ’ όλα, την επικοινωνία με τον συνοδηγό του -για την ημέρα της δοκιμής-, Guillaume Mercoiret, μια βασική πτυχή των ράλι που δεν αποτελεί μέρος των συνηθισμένων αγωνιστικών του εμπειριών. Καθοδηγούμενος από τον Yohan Rossel, πρόσφατο νικητή της κατηγορίας WRC2 στο Rallye Monte-Carlo, και με την υποστήριξη της Rossel Compétition, ο Nico κατάλαβε γρήγορα τις βασικές παραμέτρους των ράλι, με την αυτοπεποίθησή του να αυξάνει καθώς «έγραφε» όλο και περισσότερα χιλιόμετρα στο μπάκετ του Citroën C3 Rally2.

Συνηθισμένος σε πολύ ακριβείς αγωνιστικές γραμμές σε αγώνες ταχύτητας σε πίστες και στρατηγικές μακράς διαρκείας στους αγώνες αντοχής, ο Nico Pino έπρεπε να προσαρμόσει πλήρως το στυλ οδήγησης του κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής του εμπειρίας στα χωμάτινα ράλι. Σε αντίθεση με τους αγώνες αντοχής, όπου κάθε στροφή επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά με μια καθορισμένη αγωνιστική γραμμή, τα ράλι απαιτούν ικανότητα προσαρμογής σχεδόν στιγμιαία στις νέες κάθε φορά συνθήκες, με διαφορετικές επιφάνειες δρόμου, άγνωστες στροφές και συνεχώς μεταβαλλόμενη πρόσφυση.

«Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν το ότι έπρεπε να αντιδρώ συνεχώς. Στους αγώνες αντοχής, έχουμε ένα ακριβές σύνολο αναφορών σε κάθε γύρο. Εδώ, η επιφάνεια αλλάζει συνεχώς και έπρεπε να εμπιστευτώ τις σημειώσεις του συνοδηγού μου και το συναίσθημά μου και να προσαρμόσω τη γραμμή μου σε πραγματικό χρόνο. Είναι μια εντελώς διαφορετική πρόκληση, αλλά είναι μια απίστευτη μαθησιακή εμπειρία!», εξήγησε ο Nico Pino.

Τι είπαν…

Didier Clement: Stellantis Motorsport Customer Racing Sports Director

«Το πρόγραμμα Stellantis Motorsport Young Driver έχει σχεδιαστεί για να εντοπίσει και να αναπτύξει ταλαντούχους οδηγούς του μέλλοντος παρέχοντάς τους μια μοναδική εμπειρία σε διάφορους κλάδους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η μετάβαση του Nico Pino στο ράλι με το Citroën C3 Rally2 είναι η τέλεια απεικόνιση αυτής της προσέγγισης. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ευελιξία είναι ένα βασικό προσόν για τους οδηγούς κορυφαίου επιπέδου και αυτή η καθηλωτική εμπειρία στα ράλι αποτελεί βασικό στάδιο στη μάθησή του. Ανυπομονούμε να δούμε πώς ο Nico θα ενσωματώσει αυτή την εμπειρία στην υπόλοιπη καριέρα του».

