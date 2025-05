Σοκ στη Formula 1: «Ο Λάντο Νόρις πάσχει από κατάθλιψη και σκέφτεται να αποσυρθεί»

Σαν… κεραυνός εν αιθρία έπεσε στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού η αποκάλυψη που έκανε Βρετανός δημοσιογράφος, αναφορικά με την κατάσταση της ψυχικής υγείας του Λάντο Νόρις.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Matthew J. Thompson, ο 25χρονος Βρετανός πιλότος της McLaren φέρεται πως περνάει μια περίοδο κατάθλιψης, με αποτέλεσμα να σκέφτεται σοβαρά να αποσυρθεί προσωρινά από τη Formula 1!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο δημοσίευμά του, ο νεαρός οδηγός των «πορτοκαλί» νιώθει την ανάγκη να απομακρυνθεί για λίγο από τα «φώτα» και από την τεράστια πίεση που υπάρχει στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και να επικεντρωθεί στη βελτίωση της ψυχικής του υγείας.

💣🚨BREAKING

🏳️‍🌈Lando Norris is reportedly going through a period of depression and is considering stepping away from Formula 1 temporarily to focus on his mental health.

Wishing him strength and support during this time. 🧡

#F1 #MentalHealthMatters pic.twitter.com/qsUghke1ds

— Matthew J. Thompson🇬🇧 (@realMJThompson) May 21, 2025