Τρομακτικό ατύχημα για γυναίκα οδηγό αγώνων στη Βαρκελώνη

Ένα σοκαριστικό ατύχημα είχε η 24χρονη οδηγός αγώνων, Marta Garcia Lopez. Ευτυχώς η νεαρή είναι καλά στην υγεία της

Τρομακτικά είναι τα πλάνα από το ατύχημα της Marta Garcia Lopez κατά τη διάρκεια αγώνα στην πίστα της Βαρκελώνης στην Καταλονία της Ισπανίας. Η 24χρονη κινείτο με μεγάλη ταχύτητα στην ευθεία όταν το αυτοκίνητο που ακολουθούσε είχε επαφή με την Porsche της, στέλνοντάς τη με μεγάλη ταχύτητα στις μπαριέρες.

Το αυτοκίνητο της Marta Garcia Lopez έγινε χίλια κομμάτια και έμεινε σταματημένο στη μέση της πίστας με φλόγες να βγαίνουν από το πίσω μέρος. Οι διασώστες την έβγαλαν γρήγορα από το διαλυμένο αυτοκίνητο και η ίδια φάνηκε να περπατά μόνη της, φυσικά λίγο ζαλισμένη από τη βιαιότητα της πρόσκρουσης.

Huge accident for Marta Garcia Lopez in the MLMC race at Barcelona over the weekend – she’s OK, but what an impact 😨💥 pic.twitter.com/j7QN2Ho07h

— Motorsport.tv (@MotorsportTV_UK) April 7, 2025