5 αλλαγές που μπορούν να μεταμορφώσουν την μοτοσυκλέτα σου και δεν αφορούν τα άλογα

Συνήθως, όταν ακούμε «βελτίωση» στις μοτοσυκλέτες, σκεφτόμαστε αποκλειστικά την απόδοση του κινητήρα, ωστόσο δεν χρειάζονται πάντα περισσότερα άλογα για να γίνει μια μοτοσυκλέτα καλύτερη

Για την ακρίβεια, μερικές στοχευμένες αλλαγές μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την οδική συμπεριφορά, την ασφάλεια, την άνεση και τελικά την απόλαυση που προσφέρει η μοτοσυκλέτα, μεταμορφώνοντας το δίτροχο και «ανανεώνοντας» την σχέση του αναβάτη μαζί του.

Σωστά ρυθμισμένες αναρτήσεις, τα ιδανικά ελαστικά για την χρήση που κάνουμε, ισχυρότερα και πιο προβλέψιμα φρένα ή απλώς μια θέση οδήγησης που ταιριάζει καλύτερα στον αναβάτη, μπορούν να κάνουν πολύ μεγαλύτερη διαφορά στην πράξη.

Το σημαντικό δε, είναι πως αυτές οι ουσιαστικές αλλαγές να γίνονται με συγκεκριμένο στόχο και «στα μέτρας μας» και όχι επειδή κάποιο εξάρτημα θεωρείται απλώς «καλύτερο», ακριβότερο ή πιο εντυπωσιακό από το εργοστασιακό.

Αναρτήσεις

Αν έχεις οδηγήσει ποτέ μια ίδια μοτοσυκλέτα με τη δική σου, αλλά με σωστά ρυθμισμένες ή καλύτερες αναρτήσεις, ξέρεις ήδη πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η διαφορά. Δεν θα ήταν υπερβολή το να πούμε ότι η αίσθηση της βελτίωσης είναι τέτοια, που σε κάνει να πιστεύεις ότι βρίσκεσαι στη σέλα ενός καλύτερου, διαφορετικού μοντέλου.

Οι αναρτήσεις, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας, το πώς φορτίζεται το μπροστινό στο φρενάρισμα και πόσο καλά διατηρούν οι τροχοί την επαφή τους με την άσφαλτο.

Πριν όμως ξεκινήσει κανείς την αναζήτηση νέου αμορτισέρ ή διαφορετικών ελατηρίων, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα: η σωστή ρύθμιση των εργοστασιακών αναρτήσεων, εφόσον φυσικά παρέχουν τις αντίστοιχες δυνατότητες.

Η προφόρτιση των ελατηρίων, η απόσβεση επαναφοράς και η απόσβεση συμπίεσης δεν υπάρχουν απλώς για να γεμίζουν το εγχειρίδιο χρήσης. Η σωστή προσαρμογή τους στο βάρος του αναβάτη, στον τρόπο οδήγησης και στη χρήση της μοτοσυκλέτας μπορεί να αλλάξει αισθητά τη συμπεριφορά της.

Αν δεν προσφέρεται μεγάλο εύρος ρυθμίσεων, τότε η αλλαγή ελατηρίων και λαδιού στο πιρούνι μαζί με μια αναβάθμιση ή αλλαγή στο (ή στα) αμορτισέρ πίσω, είναι κινήσεις που μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά σε ότι αφορά στην σταθερότητα στο φρενάρισμα, στη σταθερότητα κατά τις αλλαγές κατεύθυνσης, στην πρόσφυση και φυσικά στη σαφέστερη πληροφόρηση προς τον αναβάτη.

Το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση, δεν είναι να γίνει η ανάρτηση «racing» στις ρυθμίσεις της αλλά να προσαρμοστεί στο τρόπο και στο πεδίο όπου συνήθως οδηγούμε, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και το φορτίο της μοτοσυκλέτας.

Φρένα

Τα καλά φρένα δεν κρίνονται μόνο από το πόσο γρήγορα μπορούν να σταματήσουν μια μοτοσυκλέτα. Η ισχύς της πέδησης είναι σίγουρα πολύ σημαντική παράμετρος αλλά μεγάλη σημασία έχουν επίσης η αίσθηση, η προοδευτικότητα και η πληροφόρηση που εισπράττει ο αναβάτης όταν εφαρμόζει πίεση στην μανέτα και στο πεντάλ.

Όπως και με την ανάρτηση, έτσι και εδώ, δεν χρειάζεται απαραίτητα να ξεκινήσουμε από ακριβές, αγωνιστικής απόδοσης δαγκάνες και μεγαλύτερους σε διάμετρο δίσκους. Ένα σωστά επιλεγμένο σετ τακάκια, μπορεί να αλλάξει σημαντικά τόσο την αρχική απόκριση όσο και τη δυνατότητα ελέγχου της πέδησης.

Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η κατάσταση των υγρών φρένων, τα οποία πρέπει να αντικαθίστανται στα χρονικά διαστήματα που προβλέπει ο κατασκευαστής. Σε ορισμένες μοτοσυκλέτες, τα σωληνάκια υψηλής πίεσης μπορούν επίσης να βελτιώσουν την αίσθηση στη μανέτα, περιορίζοντας την ελαστικότητα του κυκλώματος.

Τέλος, μια μεγαλύτερη τρόμπα φρένων είναι συνήθως ότι αρκεί για μια ολοκληρωμένη αναβάθμιση στα φρένα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να δούμε διαφορά.

Όπως και με τις αναρτήσεις, τα φρένα δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση ένα πεδίο για να κάνουμε του «κεφαλιού μας» και «πειράματα». Υπάρχουν τεχνικοί και εξειδικευμένα καταστήματα που μπορούν να μας κατευθύνουν σωστά και να εφαρμόσουν με ασφάλεια τις όποιες αλλαγές.

Αυτό που έχει σημασία είναι η συνολική ισορροπία. Περισσότερη δύναμη χωρίς καλή προοδευτικότητα δεν σημαίνει απαραίτητα καλύτερα φρένα. Στόχος είναι ο αναβάτης να έχει ακριβή αίσθηση για το πόσο φρενάρει η μοτοσυκλέτα, κάθε στιγμή.

Ελαστικά

Δύο μικρές επιφάνειες επαφής με την άσφαλτο καλούνται να διαχειριστούν τα πάντα: επιτάχυνση, φρενάρισμα, κλίση, αλλαγές κατεύθυνσης και φυσικά την εμπιστοσύνη που νιώθει ο αναβάτης πάνω στη μοτοσυκλέτα.

Γι’ αυτό, αν υπάρχει μία αλλαγή που μπορεί να γίνει αντιληπτή σχεδόν από τα πρώτα μέτρα, αυτή είναι τα ελαστικά. Προφανώς, τα ελαστικά είναι μια αλλαγή που υπαγορεύεται κυρίως από τον βαθμό της φθορά τους, ωστόσο μπορεί να συμβεί και πριν από αυτό το χρονικό ορόσημο, στα πλαίσια της βελτίωσης.

Αυτό που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την συμπεριφορά μιας μοτοσυκλέτας, είναι η λεγόμενη κορώνα των ελαστικών, δηλαδή το σχήμα που έχει το πέλμα τους ιδωμένο στον διαμήκη άξονα και τα κατά πόσο αυτό πλησιάζει προς το «V» ή προς το «U» πρότυπο.

Μεγαλύτερη κλίση από το κέντρο προς τους «ώμους», έχει ως αποτέλεσμα και μεγαλύτερη προθυμία της μοτοσυκλέτας να πάρει κλίσεις και να εκτελέσει ταχύτερα αλλαγές κατεύθυνσης. Αυτό βέβαια, δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που θέλουν όλοι οι αναβάτες ή ότι συνιστά απαραίτητα βελτίωση για όλους.

Κάποιοι άλλοι, μπορεί να θέλουν πιο προοδευτικές κλίσεις, την μέγιστη δυνατότητα σταθερότητα στην ευθεία, άνεση, πρόσφυση στο όριο κ.ο.κ.

Το σημαντικότερο είναι η επιλογή να γίνεται ανάλογα με τη χρήση. Ένα πολύ σπορ ελαστικό δεν αποτελεί αυτομάτως καλύτερη επιλογή για κάποιον που κινείται καθημερινά στην πόλη ή ταξιδεύει σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αντίστοιχα, ένα ελαστικό μεγάλης χιλιομετρικής απόδοσης μπορεί να μην προσφέρει την αίσθηση που αναζητά κάποιος σε δυναμική χρήση.

Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να γίνεται, είναι η παρέκκλιση από τις διαστάσεις και των το τύπο των ελαστικών που προτείνουν οι κατασκευαστές για κάθε μοντέλο μοτοσυκλέτας. Το σίγουρο είναι ότι ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο που εκ πρώτης μοιάζει ότι έχει περιορισμένο εύρος επιλογών, υπάρχουν μεγάλη διαφοροποίηση και είναι σίγουρο ότι κάθε αναβάτης μπορεί να βρει κάτι που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του.

Ζελατίνα – Σέλα – Τιμόνι

Μια μοτοσυκλέτα μπορεί να έχει εξαιρετικό κινητήρα, καλές αναρτήσεις και δυνατά φρένα και παρ’ όλα αυτά να μην «ταιριάζει» στον αναβάτη της.

Και αυτό είναι κάτι που γίνεται ιδιαίτερα αισθητό όσο αυξάνονται τα χιλιόμετρα. Μια θέση οδήγησης που φαίνεται αποδεκτή για μισή ώρα, μπορεί μετά από δύο ή τρεις ώρες να μετατραπεί σε πραγματική ταλαιπωρία.

Μια διαφορετική ζελατίνα μπορεί να μειώσει την πίεση του αέρα στο σώμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μεγαλύτερη είναι πάντα καλύτερη. Το ύψος του αναβάτη, η θέση οδήγησης και η σχεδίαση της μοτοσυκλέτας παίζουν καθοριστικό ρόλο, ενώ μια λάθος επιλογή μπορεί να δημιουργήσει ενοχλητικούς στροβιλισμούς γύρω από το κράνος.

Αντίστοιχα, μια διαφορετική σέλα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την άνεση, ειδικά σε πολύωρη χρήση, ενώ η θέση και το σχήμα του τιμονιού μπορούν να αλλάξουν τόσο την εργονομία όσο και την αίσθηση ελέγχου της μοτοσυκλέτας.

Ακόμη και μικρές αλλαγές στο ύψος ή στην κλίση του τιμονιού μπορούν να έχουν μεγάλη επίδραση στη θέση του κορμού, στη φόρτιση των καρπών και στον τρόπο με τον οποίο ο αναβάτης μεταφέρει το βάρος του.

Μπορεί όλα αυτά να ακούγονται ως «ψιλά» γράμματα» όμως έχουν μεγάλη επίδραση στο πως «αισθανόμαστε» την μοτοσυκλέτα και πως αισθανόμαστε πάνω στην μοτοσυκλέτα.

Και δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το να έχεις σπαταλήσει ένα μεγάλο ποσό χρημάτων για να πάρεις το δίτροχο αντικείμενο του πόθου σου και στην πρώτη βόλτα εκτός πόλης να παρακαλάς για ένα GT «καναπεδάτο» scooter…

Γκαζιέρα – Μανέτες – Ποδοστήρια

Στο ίδιο μήκος κύματος με την προηγούμενη ενότητα αλλά πιο στοχευμένα και «χειρουργικά». Χέρια και πόδια είναι τα σημεία μέσω των οποίων ο αναβάτης δίνει όλες τις εντολές στη μοτοσυκλέτα. Κι όμως, πολλές φορές είναι και τα σημεία που μένουν τελευταία στη λίστα των αλλαγών.

Μανέτες που βρίσκονται πολύ μακριά, ποδοστήρια που δεν βολεύουν τη φυσική θέση των ποδιών ή ένα γκάζι με τζόγο και αίσθηση που δεν ταιριάζει στον αναβάτη μπορούν να κάνουν τη μοτοσυκλέτα λιγότερο φιλική απ’ όσο πραγματικά είναι.

Οι ρυθμιζόμενες μανέτες επιτρέπουν την προσαρμογή της απόστασης από το τιμόνι στο μέγεθος των δαχτύλων του αναβάτη, τα σωστά τοποθετημένα ποδοστήρια μπορούν να προσφέρουν καλύτερη στήριξη και πιο φυσική θέση σώματος, ενώ μια διαφορετική γκαζιέρα μπορεί να αλλάξει τη σχέση ανάμεσα στην κίνηση του καρπού και στο άνοιγμα του γκαζιού.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται εδώ στις πολύ «γρήγορες» γκαζιέρες. Η μικρότερη διαδρομή δεν αποτελεί πάντα πλεονέκτημα, ειδικά στον δρόμο, όπου η προοδευτικότητα μπορεί να είναι σημαντικότερη από την ταχύτητα με την οποία ανοίγει πλήρως το γκάζι.

Το ζητούμενο είναι τα χειριστήρια να προσαρμόζονται στον αναβάτη και όχι ο αναβάτης να αναγκάζεται να προσαρμοστεί σε αυτά.

Δεν χρειάζονται περισσότερα άλογα

Το παράδοξο είναι ότι όλες οι αλλαγές που αναφέραμε δεν προσθέτουν ούτε έναν ίππο. Παρ’ όλα αυτά, μπορούν να κάνουν μια μοτοσυκλέτα να δείχνει και κυρίως να αισθάνεται εντελώς διαφορετική.

Γεγονός είναι, ότι η πραγματική βελτίωση δεν βρίσκεται πάντα στο δυναμόμετρο. Βρίσκεται στο πόσο καλά φρενάρει η μοτοσυκλέτα, στο πόσο σωστά διαχειρίζεται μια κακή άσφαλτο, στο πόση εμπιστοσύνη δίνει το μπροστινό ελαστικό και στο αν ο αναβάτης αισθάνεται ότι όλα βρίσκονται ακριβώς εκεί που πρέπει.

Και ίσως αυτή να είναι τελικά η πιο ουσιαστική μορφή βελτίωσης, δηλαδή, όχι το να προσθέσεις κάτι στη μοτοσυκλέτα, αλλά να εκμεταλλευτείς στο έπακρο τις υπάρχουσες δυνατότητες της.