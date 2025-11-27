quattroruote-icon
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

50 δίτροχους πύραυλους των 152 ίππων πήρε η Αστυνομία της Κύπρου

ΠΕΜΠΤΗ | 27.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
50-ditrochous-pyravlous-ton-152-ippon-pire-i-astynomia-tis-kyprou-784499

Ποιο είναι το μοντέλο της Suzuki από το οποίο είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις σε καταδίωξη

Με 50 Suzuki GSX-S 1000GX, εξοπλίστηκε η αστυνομία  της Κύπρου, αναβαθμίζοντας τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες προς το… γρήγορο. Το συγκεκριμένο μοντέλο ανήκει στην sport touring κατηγορία μοτοσυκλετών, όπως  έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας, που θέλει τις μοτοσυκλέτες αυτές να έχουν λίγο μεγαλύτερες διαδρομές αναρτήσεων από τα αμιγώς street δεδομένα και να τοποθετούν τον αναβάτη σε όρθια θέση οδήγησης.

Μια αντιστοιχία με τον κόσμο του αυτοκινήτου θα ήταν τα crossover αλλά αυτά που έχουν ισχύ και στήσιμο για συγκινήσεις. Το συγκεκριμένο μοντέλο της Suzuki φέρει τετρακύλινδρο σε σειρά κινητήρα από το superbike GSX-R, με χωρητικότητα 999 κ.εκ. και απόδοση 152 ίππων.

Μια IMU (αδρανειακή μονάδα μέτρησης) καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την κινητική κατάσταση της μοτοσυκλέτας και προσαρμόζει αναλόγως την λειτουργία του ABS, του Traction Control αλλά και τις ημιενεργητικές αναρτήσεις, διαθέτοντας παράλληλα πληθώρα από ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας.

Για την προσαρμογή του μοντέλου σε αστυνομικό επιχειρησιακό ρόλο, έχουν φυσικά προστεθεί όλα τα απαραίτητα, όπως σειρήνα, φάρος αλλά και top case. Σε ότι αφορά στο χρώμα, διατηρήθηκε το εργοστασιακό Metallic Triton Blue, μια διχρωμία σε μπλε και ασημί, με την προσθήκη διακριτικών και αυτοκόλλητων… για να ξέρεις ποιος σε καταδιώκει.

Το αυθεντικό υβριδικό SUV που έχει 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 20.580 ευρώ

Αγορά αυτοκινήτου: Υπάρχει ακόμα ο φόρος πολυτελείας;

Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai

Tags
#Suzuki#Suzuki GSX-S 1000 GX
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Πρόσφατες Ειδήσεις