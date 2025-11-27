50 δίτροχους πύραυλους των 152 ίππων πήρε η Αστυνομία της Κύπρου

Ποιο είναι το μοντέλο της Suzuki από το οποίο είναι πολύ δύσκολο να ξεφύγεις σε καταδίωξη

Με 50 Suzuki GSX-S 1000GX, εξοπλίστηκε η αστυνομία της Κύπρου, αναβαθμίζοντας τις επιχειρησιακές της δραστηριότητες προς το… γρήγορο. Το συγκεκριμένο μοντέλο ανήκει στην sport touring κατηγορία μοτοσυκλετών, όπως έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας, που θέλει τις μοτοσυκλέτες αυτές να έχουν λίγο μεγαλύτερες διαδρομές αναρτήσεων από τα αμιγώς street δεδομένα και να τοποθετούν τον αναβάτη σε όρθια θέση οδήγησης.

Μια αντιστοιχία με τον κόσμο του αυτοκινήτου θα ήταν τα crossover αλλά αυτά που έχουν ισχύ και στήσιμο για συγκινήσεις. Το συγκεκριμένο μοντέλο της Suzuki φέρει τετρακύλινδρο σε σειρά κινητήρα από το superbike GSX-R, με χωρητικότητα 999 κ.εκ. και απόδοση 152 ίππων.

Μια IMU (αδρανειακή μονάδα μέτρησης) καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την κινητική κατάσταση της μοτοσυκλέτας και προσαρμόζει αναλόγως την λειτουργία του ABS, του Traction Control αλλά και τις ημιενεργητικές αναρτήσεις, διαθέτοντας παράλληλα πληθώρα από ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας.

Για την προσαρμογή του μοντέλου σε αστυνομικό επιχειρησιακό ρόλο, έχουν φυσικά προστεθεί όλα τα απαραίτητα, όπως σειρήνα, φάρος αλλά και top case. Σε ότι αφορά στο χρώμα, διατηρήθηκε το εργοστασιακό Metallic Triton Blue, μια διχρωμία σε μπλε και ασημί, με την προσθήκη διακριτικών και αυτοκόλλητων… για να ξέρεις ποιος σε καταδιώκει.

