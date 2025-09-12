750SR-S: Η πρώτη τετρακύλινδρη supersport της CFMoto

Μετά τα τρικύλινδρα 675SR-R και 675NK, ήρθε η ώρα για το μεγάλο βήμα.

Του Ελευθέριου Γριμπάπη

Η CFMoto παρουσίασε την 750SR-S , την πρώτη της τετρακύλινδρη σπορ μοτοσυκλέτα.

Ο νέος 749cc τετρακύλινδρος κινητήρας αποδίδει 110 PS και 80 Nm .

Πλούσιος εξοπλισμός: Brembo φρένα, KYB αναρτήσεις, μονόμπρατσο ψαλίδι, cornering ABS .

Διαθέτει ηλεκτρονικά βοηθήματα (TFT, Bluetooth, quickshifter, TPMS).

Αναμένεται τιμή γύρω στα 9.000 ευρώ, χαμηλότερη από τις περισσότερες μεσαίες supersport.

Έτσι, παρουσίασε επίσημα τη νέα 750SR-S. Τη δική της πρώτη τετρακύλινδρη σπορ μοτοσυκλέτα, η οποία θα κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο της στην EICMA 2025. Στην καρδιά της κρύβεται ένας τετρακύλινδρος σε σειρά, 749cc , με διπλό εκκεντροφόρο και απόδοση 110 ίππων και 80 Nm ροπής. Σίγουρα δεν είναι νούμερα που τρομάζουν, ειδικά μπροστά στους 147 ίππους της Suzuki GSX-R750.

Όμως η CFMoto ποντάρει εκεί που ξέρει. Στην κορυφαία σχέση αξίας – τιμής.

Ο εξοπλισμός είναι πλούσιος. Ανεστραμμένο πιρούνι KYB, πλήρως ρυθμιζόμενο πίσω αμορτισέρ, αλουμινένιο μονόμπρατσο ψαλίδι και αποσπώμενος σταθεροποιητής τιμονιού με 20 θέσεις ρύθμισης. Τα φρένα είναι Brembo M4.32 με ακτινικές δαγκάνες και ειδικά κανάλια ψύξης.

Στα ηλεκτρονικά, η 750SR-S διαθέτει cornering ABS, οθόνη TFT 6,2 ιντσών με Bluetooth, keyless διακόπτη, quickshifter μόνο για ανεβάσματα, αυτόματα φώτα με cornering lights και έλεγχο πίεσης ελαστικών.

Ιδιαίτερο στοιχείο είναι τα εμπρός πτερύγια, τα οποία δοκιμάστηκαν σε αεροδυναμική σήραγγα και προσφέρουν 30 Newton κάθετης δύναμης στις υψηλές ταχύτητες, βελτιώνοντας τη σταθερότητα και μειώνοντας την αεροδυναμική αντίσταση.

Η σέλα ρυθμίζεται από τα 805 έως τα 825 χιλιοστά, ενώ το βάρος με υγρά φτάνει τα 222 κιλά. Δεν είναι ελαφριά και σίγουρα δεν σχεδιάστηκε για κόντρες, αλλά η εμφάνιση και οι λεπτομέρειες την κάνουν να ξεχωρίζει. Οι χαρακτηριστικοί LED προβολείς με την ιδιαίτερη σχεδίαση παραμένουν, τα φλας είναι ενσωματωμένα στους καθρέφτες, ενώ η μεσαίου ύψους εξάτμιση αποκαλύπτει με περηφάνια τον τετρακύλινδρο ήχο της.

Με την τεχνογνωσία της KTM στο παρασκήνιο και την εμπειρία από τα Moto2/Moto3, η CFMoto δείχνει έτοιμη να μπει στην «αρένα» των μεγάλων παικτών. Όλα, όμως, θα κριθούν στην τιμή. Αν αναλογιστούμε ότι το 675SR-R ξεκινά από τα 7.790€, η 750SR-S αναμένεται κοντά στα 9.000€. Μια τιμή που θα την κάνει εξαιρετικά δελεαστική, όταν οι περισσότερες μεσαίες supersport κοστίζουν περίπου δύο χιλιάδες παραπάνω.

Τι κρατάμε;

Η CFMoto μπαίνει δυναμικά στην κατηγορία των supersport με την 750SR-S.

Ο νέος τετρακύλινδρος κινητήρας υπόσχεται αξιοπρεπείς επιδόσεις, με έμφαση στην τιμή.

Ο πλούσιος εξοπλισμός την καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην κατηγορία.

Αν επιβεβαιωθεί η τιμή κοντά στα 9.000 ευρώ, η 750SR-S θα αποτελέσει value-for-money επιλογή απέναντι σε Ιάπωνες ανταγωνιστές.

