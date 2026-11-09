Adventure scooter: Από μια παραλία της Ίου στη νέα μεγάλη τάση των δύο τροχών

Ένα νοικιασμένο scooter σε ελληνικό νησί έδωσε την ιδέα για το Honda X-ADV. Δέκα χρόνια αργότερα, η Yamaha μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Τι άλλαξε στις ανάγκες των αναβατών και γιατί η αγορά επενδύει τόσο σε αυτή την κατηγορία;

Αύγουστος του 2013. Ίος. Ο Ιταλός Daniele Lucchesi, στέλεχος της Honda, έχει νοικιάσει ένα scooter και προσπαθεί να φτάσει στην παραλία Μαγγανάρι. Η διαδρομή αποδεικνύεται δυσκολότερη απ’ όσο περίμενε και εγκαταλείπει την προσπάθεια, προς μεγάλη του απογοήτευση.

Κάπου εκεί, κοιτάζοντας τα σμαραγδί νερά της παραλίας που δεν μπόρεσε να προσεγγίσει, γεννιέται μια σκέψη: γιατί να μην υπάρχει ένα scooter που να συνδυάζει την πρακτικότητα και την ευκολία της καθημερινής μετακίνησης με τη δυνατότητα να κινηθεί με αξιώσεις και πέρα από την άσφαλτο;

Η ιδέα επιστρέφει μαζί του στην Ιταλία και, τρία χρόνια αργότερα, παίρνει τη μορφή του Honda X-ADV. Ενός παράξενου, για τα δεδομένα της εποχής, υβριδίου ανάμεσα σε maxi scooter και adventure μοτοσυκλέτα.

Το πείραμα πέτυχε. Και μάλιστα πολύ περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσε κανείς να προβλέψει κοιτάζοντας εκείνο το αντισυμβατικό δίκυκλο το 2016.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Honda, το X-ADV ξεπέρασε τις 16.100 πωλήσεις στην Ευρώπη το 2025, καταγράφοντας εντυπωσιακή εμπορική πορεία. Στην Ιταλία βρέθηκε στην τέταρτη θέση των ταξινομήσεων συνολικά, με 7.737, ενώ και στην Ισπανία καταγράφει εξαιρετικά νούμερα πωλήσεων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι και η ελληνική αγορά, όπου το X-ADV κατέγραψε 394 ταξινομήσεις μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, συνεχίζοντας μια πολύ επιτυχημένη εμπορική πορεία.

Αυτό όμως που κατάφερε το X-ADV και τελικά έχει σημασία για την αγορά συνολικά, είναι ότι δημιoύργησε μια νέα κατηγορία: τα adventure scooter. Πολλοί κατασκευαστές έσπευσαν να παρουσιάσουν τις δικές τους «εκδοχές» άλλοτε προσδίδοντας απλώς χαρακτηριστικά περιπετειώδους εμφάνισης σε συμβατικά scooter και άλλοτε εφαρμόζοντας ουσιώδεις αλλαγές που όντως προσέδιδαν μεγαλύτερες δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου.

Το πιο πρόσφατο και ιδιαίτερα σημαντικό παράδειγμα πάντως, είναι η Yamaha, η οποία παρουσίασε στην EICMA 2026 μια ολόκληρη οικογένεια adventure scooter η οποία έχει πλήρως ανταγωνιστική στόχευση στα αντίστοιχου κυβισμού «X-ADV / ADV» μοντέλα της Honda.

Τι ακριβώς ανακάλυψε η Honda;

Από τεχνικής άποψης, τίποτα που δεν μπορούσε ήδη να κάνει μια μοτοσυκλέτα on-off / adventure. Οι μεγάλες διαδρομές αναρτήσεων, η αυξημένη απόσταση από το έδαφος, η δυνατότητα κίνησης σε χωματόδρομους και τα ταξίδια αποτελούσαν γνωστά χαρακτηριστικά των adventure μοτοσυκλετών εδώ και δεκαετίες.

Η καινοτομία του X-ADV δεν βρισκόταν τόσο στο τι μπορούσε να κάνει, αλλά στον τρόπο με τον οποίο το έκανε. Αυτόματη μετάδοση DCT, αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα, καλύτερη κάλυψη από τις καιρικές συνθήκες και η ευκολία χρήσης που χαρακτηρίζει ένα scooter, σε ένα σύνολο με στοιχεία και δυνατότητες adventure μοτοσυκλέτας. Επί της ουσίας, έκανε «σύντηξη» σε δύο κατηγορίες που ήδη υπήρχαν, με φορέα την πλατφόρμα των NC, Forza (τότε Integra) μοντέλων, που ήδη είχαν χαρακτηριστικά «scooterοσυκλέτας».

Ο αναβάτης μπορούσε να αντιμετωπίζει την καθημερινή κίνηση χωρίς συμπλέκτη και αλλαγές ταχυτήτων, να μεταφέρει προσωπικά αντικείμενα χωρίς πρόσθετες αποσκευές και το Σαββατοκύριακο να κινηθεί σε διαδρομές που θα προβλημάτιζαν ένα maxi scooter.

Mια ανάγκη που πολλοί αναβάτες… δεν ήξεραν ότι είχαν

Εδώ βρίσκεται ίσως η σημαντικότερη εξήγηση της επιτυχίας των adventure scooters. Η σχέση του αναβάτη με τη μοτοσυκλέτα δεν είναι απαραίτητα η ίδια με εκείνη προηγούμενων δεκαετιών. Για πολλούς παραδοσιακούς μοτοσυκλετιστές, το χειροκίνητο κιβώτιο, ο συμπλέκτης και η διαρκής συμμετοχή στη λειτουργία του κινητήρα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της οδηγικής εμπειρίας.

Για έναν νεότερο αναβάτη, όμως, η ευκολία μπορεί να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα. Όχι επειδή αδιαφορεί για την οδήγηση, αλλά επειδή αναζητά ένα μέσο μετακίνησης που να εξυπηρετεί περισσότερες ανάγκες, με λιγότερες καθημερινές παραχωρήσεις.

Και αυτή η μεταβολή δεν περιορίζεται στα scooters. Η Honda διαθέτει εδώ και χρόνια το DCT σε συμβατικές μοτοσυκλέτες, ενώ τα Yamaha Y-AMT, BMW ASA και KTM AMT αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα της εξάπλωσης των αυτοματοποιημένων μεταδόσεων.

Η απουσία χειροκίνητου συμπλέκτη παύει σταδιακά να θεωρείται χαρακτηριστικό που διαχωρίζει τα scooters από τις «κανονικές» μοτοσυκλέτες και για αρκετό κόσμο αυτό είναι το επιθυμητό.

Προσοχή, δεν σημαίνει ότι όλοι οι αναβάτες εκτιμούν αυτή την αλλαγή. Σημαίνει, όμως, ότι η βιομηχανία αναγνωρίζει ένα κοινό που την εκτιμά και αποτελεί την δεξαμενή που τροφοδοτεί και θα συνεχίσει να τροφοδοτεί τα ταμεία.

Για τα λεφτά τα κάνεις όλα

Υπάρχει λοιπόν μια βαθύτερη επιχειρηματική διάσταση και λυπάμαι αν θα στεναχωρήσω κάποιους αλλά οι κατασκευάστριες δεν είναι ευαγή ιδρύματα που συντηρούνται από αυθεντικότητα και σκληροπυρηνική «bikerοσύνη».

Η αλήθεια είναι, ότι η αγορά μοτοσυκλέτας χρειάζεται διαρκή ανανέωση. Κάθε χρόνο, ένα μέρος των παλαιότερων αναβατών περιορίζει τη χρήση ή εγκαταλείπει οριστικά τους δύο τροχούς. Για να διατηρηθεί ακμαία η αγορά, πρέπει να προσελκύονται νέοι άνθρωποι και αυτό δεν είναι αυτονόητο, ούτε και γίνεται με του όρους περασμένων δεκαετιών.

Η απόκτηση άδειας οδήγησης, το κόστος αγοράς και εξοπλισμού, η εκμάθηση και οι απαιτήσεις της καθημερινής κυκλοφορίας μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για κάποιον που εξετάζει για πρώτη φορά την αγορά μοτοσυκλέτας.

Τα adventure scooters δεν εξαλείφουν αυτά τα εμπόδια. Μπορούν όμως να μειώσουν ορισμένα, ιδιαίτερα όσα σχετίζονται με την ευχρηστία, την πρακτικότητα και την ευκολία οδήγησης. Επιπλέον, αποτελούν μια ενδιαφέρουσα επιλογή για όσους ήδη οδηγούν συμβατικά scooters και θέλουν κάτι περισσότερο, χωρίς να εγκαταλείψουν πλήρως τις συνήθειες τους.

Από το να μεταβούν σε ένα max κυβισμού μοντέλο με ξεκάθαρο street προσανατολισμό, το διευρυμένο πεδίο χρήσης των adventure scooter, μπορεί να φαντάζει πιο δελεαστικό. Έστω και σαν υπόσχεση.

Δεν υπάρχουν βέβαια επαρκή στοιχεία για να ισχυριστούμε ότι οι νέοι αναβάτες αποτελούν την κύρια πελατεία των adventure scooters. Η κατεύθυνση των κατασκευαστών, ωστόσο, υποδηλώνει ότι αναζητούν και ένα νέο κοινό, πέρα από τους παραδοσιακούς μοτοσυκλετιστές.

Από τις λακκούβες της Αθήνας στους δρόμους της Ευρώπης

Στη δική μας ελληνική πραγματικότητα, δεν χρειάζεται απαραίτητα να πατήσει κανείς χώμα για να εισπράξει το οφέλη την συγκεκριμένης κατηγορίας. Μεγαλύτερες διαδρομές αναρτήσεων, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τροχοί που μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τις ανωμαλίες, αποκτούν νόημα ακόμη και μέσα στην πόλη ή το επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου κακοτεχνίες, καθιζήσεις, εγκάρσιες τομές και φθαρμένο οδόστρωμα, αποτελούν την κανονικότητας μας.

Αυτοί ήταν άλλωστε και οι λόγοι που οι On-Off ή Adventure μοτοσυκλέτες αποτελούσαν και συνεχίζουν να αποτελούν διαχρονικά, την δημοφιλέστερη επιλογή των Ελλήνων αναβατών. Το πραγματικά εντυπωσιακό, όμως, είναι ότι η επιτυχία των adventure scooter, δεν περιορίζεται σε χώρες με κακούς δρόμους.

Το X-ADV γνώρισε ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία στην Ιταλία, στη Γαλλία και στην Ισπανία, γεγονός που δείχνει ότι η απήχησή του δεν εξηγείται αποκλειστικά από την ανάγκη κίνησης σε δύσκολες επιφάνειες. Η adventure αισθητική, η ευελιξία χρήσεων και κυρίως η διαφορετικότητα του, αποτελούν μέρος της γοητείας του.

Και όπως συνέβη και με τα SUV στην αυτοκίνηση, ο αγοραστής δεν χρειάζεται απαραίτητα να αξιοποιεί καθημερινά όλες τις δυνατότητες ενός οχήματος για να τις επιθυμεί.

Η Yamaha μπαίνει στο παιχνίδι και ανεβάζει τον πήχη

Η παρουσίαση των Yamaha RW700, RW700 Explore και RW350 στην EICMA 2026 επιβεβαιώνει ότι τα adventure scooters δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως μια παραδοξότητα. Η Yamaha επέλεξε μάλιστα δύο διαφορετικές μηχανολογικές προσεγγίσεις. Το RW700 χρησιμοποιεί τον γνωστό δικύλινδρο CP2 των 689 κ.εκ. με αυτοματοποιημένο κιβώτιο Y-AMT και τελική μετάδοση με αλυσίδα, ενώ το RW350 διαθέτει νέο μονοκύλινδρο κινητήρα 327 κ.εκ. και μετάδοση CVT, με διαχωρισμό του κινητήρα από τη μη αναρτώμενη μάζα.

Η είσοδος ενός κατασκευαστή με την ιστορία και το εύρος της Yamaha έχει ιδιαίτερη σημασία, όχι επειδή αποδεικνύει ότι τα adventure scooter είναι καλύτερα από τις adventure μοτοσυκλέτες, αλλά επειδή αναγνωρίζει ότι υπάρχει ζήτηση για έναν διαφορετικό συνδυασμό δυνατοτήτων.

Και στην προσπάθεια της βιομηχανίας να προσελκύσει νέους αναβάτες, αλλά και να διατηρήσει τους παλαιότερους που επιζητούν μεγαλύτερη άνεση και ευκολία, αυτός ο συνδυασμός αποκτά ιδιαίτερη αξία.

Πλέον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πέρα από νέα κατηγορία υπάρχει και εγνωσμένη τάση. Εικάζω δε, ότι και άλλοι μεγάλοι κατασκευαστές μοτοσυκλετών θα δραστηριοποιηθούν στο άμεσο μέλλον σε αυτή. Προς το παρόν, η δεύτερη σεζόν έχει Honda Vs Υamaha.

Τα πράγματα γίνονται σοβαρά…