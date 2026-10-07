Αυτές είναι οι 5 φθηνότερες μοτοσυκλέτες A2 της ελληνικής αγοράς

Με τιμές από 4.990 ευρώ και επιλογές από naked μέχρι Adventure, αυτές είναι οι πιο προσιτές μοτοσυκλέτες που εκμεταλλεύονται στο έπακρο τα όρια ισχύος της A2 κατηγορίας διπλώματος

Για πολλούς νέους αναβάτες, η κατηγορία Α2 είναι το σημείο στο οποίο η μοτοσυκλέτα παύει να αποτελεί απλώς ένα οικονομικό μέσο μετακίνησης και αποκτά ουσιαστικές δυνατότητες. Το ανώτατο όριο ισχύος των 47,6 ίππων (35 kW), είναι αρκετό ώστε μια σύγχρονη μοτοσυκλέτα να μπορεί να καλύψει σχεδόν κάθε ανάγκη.

Το ενδιαφέρον είναι ότι για να εκμεταλλευτεί κανείς ολόκληρο το επιτρεπόμενο όριο της κατηγορίας Α2 δεν χρειάζεται να ξοδέψει μια μικρή περιουσία. Στην ελληνική αγορά υπάρχουν μοτοσυκλέτες που βρίσκονται πολύ κοντά ή ακριβώς στα 35 kW και κοστίζουν ακόμη και λιγότερο από 5.000 ευρώ. Αυτό ακριβώς είναι και το κριτήριο για το συγκεκριμένο άρθρο λοιπόν: ψάξαμε τις οικονομικότερες μοτοσυκλέτες που προσφέρουν ουσιαστικά τη μέγιστη απόδοση που μπορεί νόμιμα να οδηγήσει ένας κάτοχος διπλώματος Α2.

Τι ισχύει για το δίπλωμα A2

Η κατηγορία Α2 είναι ουσιαστικά το «μεσαίο σκαλοπάτι» στις άδειες οδήγησης μοτοσυκλέτας. Μπορεί να αποκτηθεί από την ηλικία των 20 ετών και επιτρέπει την οδήγηση μοτοσυκλετών με μέγιστη ισχύ 35 kW, δηλαδή περίπου 47,6 ίππους. Παράλληλα, ο λόγος ισχύος προς βάρος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,2 kW ανά κιλό.

Το δίπλωμα Α2 καλύπτει επίσης τις μικρότερες κατηγορίες Α1 και ΑΜ, επομένως ο κάτοχός του μπορεί να οδηγεί και τις αντίστοιχες μικρότερες μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα. Για κάποιον που δεν διαθέτει προηγούμενη άδεια οδήγησης απαιτείται θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, με 21 ώρες μαθημάτων ΚΟΚ, 11 ώρες θεωρίας μοτοσυκλέτας και 14 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης.

Αν ο υποψήφιος διαθέτει ήδη δίπλωμα αυτοκινήτου, η διαδικασία είναι συντομότερη, με 11 ώρες θεωρητικής και 12 ώρες πρακτικής εκπαίδευσης, ενώ στην περίπτωση επέκτασης από κατηγορία ΑΜ ή Α1 απαιτούνται 7 ώρες πρακτικών μαθημάτων χωρίς επιπλέον θεωρητική εκπαίδευση.

Η διαδικασία περιλαμβάνει επίσης τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, την έκδοση του ηλεκτρονικού δελτίου εκπαίδευσης, την πληρωμή των σχετικών παραβόλων και, όπου προβλέπεται, επιτυχία τόσο στη θεωρητική όσο και στην πρακτική εξέταση.

Για τον αναβάτη, όμως, το σημαντικότερο νούμερο είναι το 35 kW. Είναι το ανώτατο όριο της κατηγορίας και αντιστοιχεί σε σχεδόν 48 ίππους, ισχύ που σε μια σύγχρονη μεσαία μοτοσυκλέτα είναι αρκετή για πολύ περισσότερα από απλές καθημερινές μετακινήσεις.

Είναι αρκετοί οι 47 ίπποι;

Στην πράξη, περισσότερο από αρκετοί για τη συντριπτική πλειονότητα των χρήσεων. Οι περίπου 47 ίπποι μπορεί να απέχουν πολύ από τις εντυπωσιακές τριψήφιες αποδόσεις των μεγάλων superbike ή Adventure, όμως σε μια μοτοσυκλέτα με συγκρατημένο βάρος, όπως αυτές τις A2 κατηγορίας, προσφέρουν πολύ καλές επιδόσεις.

Μια Α2 αυτής της ισχύος μπορεί να κινηθεί χωρίς πρόβλημα στην πόλη, να ταξιδέψει με κανονικές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο, να προσπεράσει με ασφάλεια και να προσφέρει αρκετή δύναμη ώστε ένας επαρχιακός δρόμος να γίνει πραγματικά απολαυστικός. Ταυτόχρονα, η απόδοση παραμένει περισσότερο διαχειρίσιμη για έναν νέο αναβάτη σε σχέση με μια πολύ ισχυρότερη μοτοσυκλέτα.

Και, κυρίως, η αγορά δεν περιορίζει πλέον τον κάτοχο Α2 σε ένα συγκεκριμένο είδος μοτοσυκλέτας. Υπάρχουν naked και streetfighter επιλογές με έμφαση στην καθημερινή χρήση και τη διασκέδαση, αλλά και ολοκληρωμένες adventure προτάσεις για ταξίδι, «βομβαρδισμένους» δρόμους και κίνηση εκτός ασφάλτου.

CFMOTO 450NK – 4.990 ευρώ

Η CFMOTO 450NK είναι η πιο προσιτή πρόταση της λίστας και ταυτόχρονα μία από τις πιο ολοκληρωμένες naked επιλογές για δίπλωμα Α2. Ο δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 449 κ.εκ. με στρόφαλο 270° αποδίδει 46 ίππους στις 9.500 σ.α.λ. και 39 Nm ροπής στις 7.600 σ.α.λ., φτάνοντας δηλαδή πολύ κοντά στο ανώτατο όριο ισχύος της κατηγορίας.

Με βάρος μόλις 165 κιλά, η 450NK έχει πολύ καλή αναλογία ισχύος προς βάρος και ξεκάθαρα πιο σπορ χαρακτήρα από αυτόν που υποδηλώνει η τιμή της. Η γεωμετρία της, το χαμηλό ύψος σέλας των 795 mm και η όρθια θέση οδήγησης την κάνουν εύκολη στην καθημερινή χρήση, χωρίς όμως να χάνει τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα που περιμένει κανείς από ένα σύγχρονο naked.

Στον εξοπλισμό της περιλαμβάνονται ανεστραμμένο πιρούνι 37 mm, πίσω ανάρτηση τύπου monoshock, δισκόφρενο 320 mm εμπρός και 220 mm πίσω, ABS και traction control. Οι τροχοί των 17 ιντσών, με ελαστικά 110/70 εμπρός και 150/60 πίσω, επιβεβαιώνουν τον ξεκαθαρά ασφάλτινο και σπορ προσανατολισμό της.

Ιδιαίτερα πλούσιος είναι και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Η TFT οθόνη 5 ιντσών υποστηρίζει πλοήγηση, ενώ μέσω του προαιρετικού T-Box προσφέρονται δυνατότητες συνδεσιμότητας με smartphone, ενημερώσεις OTA, καταγραφή διαδρομών και πρόσβαση σε πληροφορίες της μοτοσυκλέτας μέσω της εφαρμογής CFMOTO RIDE. Για το 2026 προστέθηκε επίσης ένδειξη πίεσης ελαστικών και ανανεωμένο interface στον πίνακα οργάνων.

CYCLONE RX600 – 4.995 ευρώ

Η Cyclone RX600, μια ξακάθαρα adventure πρόταση, είναι η δεύτερη φθηνότερη επιλογή της λίστας, με τιμή 4.995 ευρώ. Ο δικύλινδρος κινητήρας των 550 κ.εκ. αποδίδει ακριβώς 47,6 ίππους, στις 8.500 σ.α.λ., αξιοποιώντας πλήρως το ανώτατο όριο ισχύος της κατηγορίας Α2. Η μέγιστη ροπή φτάνει τα 45 Nm στις 6.500 σ.α.λ., ενώ η ονομαστική κατανάλωση είναι 4,3 λίτρα/100 km.

Ο Adventure χαρακτήρας της υποστηρίζεται από τροχούς 19 ιντσών εμπρός και 17 ιντσών πίσω, με tubeless ελαστικά διαστάσεων 110/80-19 εμπρός και 150/70-17 πίσω. Οι αναρτήσεις είναι ρυθμιζόμενες, με ανεστραμμένο πιρούνι και μονό αμορτισέρ, ενώ στο σύστημα πέδησης συναντάμε δύο δισκόφρενα εμπρός και ένα πίσω, με δικάναλο ABS που μπορεί να απενεργοποιηθεί. Αντίστοιχα, δυνατότητα απενεργοποίησης διαθέτει και το Traction Control.

Διαστασιακά, η RX600 έχει μεταξόνιο 1.425 mm, ύψος σέλας 820 mm και βάρος 200 κιλά, ενώ το ρεζερβουάρ των 18 λίτρων ενισχύει τον ταξιδιωτικό της προσανατολισμό.

Ιδιαίτερα πλούσιος είναι και ο στάνταρ εξοπλισμός. Περιλαμβάνει TFT οθόνη 6,75 ιντσών με δυνατότητα Mirroring για smartphone, συνδεσιμότητα Bluetooth, σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών TPMS, full LED φωτισμό και φωτιζόμενους διακόπτες. Στον βασικό εξοπλισμό συμπεριλαμβάνονται επίσης, ρυθμιζόμενη ζελατίνα, ρυθμιζόμενες μανέτες, αλουμινένιο τιμόνι, προστατευτικά κάγκελα, κεντρικό και πλαϊνό σταντ, καθώς και θύρα USB και παροχή ρεύματος 12V.

QJ MOTOR SRT 450RX – 5.295 ευρώ

Η QJ MOTOR SRT 450RX είναι μια Adventure πρόταση με εντόνο προσανατολισμό προς το εκτός δρόμου πεδίο. Ο νέος δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 450 κ.εκ., με 8 βαλβίδες, αποδίδει 48 ίππους, στις 8.500 σ.α.λ., με μέγιστη ροπή 41 Nm. Διαθέτει στρόφαλο 180°, εξατάχυτο κιβώτιο και δύο χαρτογραφήσεις, NORMAL και SPORT, ενώ η δηλωμένη κατανάλωση είναι 4,4 λίτρα/100 km, ενώ το ρεζερβουάρ έχει χωρητικότητα 18 λίτρων.

Με τροχούς 21 ιντσών εμπρός και 18 ιντσών πίσω, απόσταση από το έδαφος 210 mm, αλουμινένια ποδιά κινητήρα και πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις με highlight τo ανεστραμμένο πιρούνι 41 mm με διαδρομή 200 mm, έχει όλα τα εφόδια για σοβαρή, εκτός δρόμου κίνηση.

Το βάρος της είναι 171 κιλά χωρίς καύσιμο, ενώ στο πλαίσιο χρησιμοποιείται ατσάλινη περιμετρική κατασκευή κλειστού τύπου με ξεχωριστό υποπλαίσιο και αλουμινένιο ψαλίδι.

Σε ότι αφορά στα φρένα, αυτά φέρουν την υπογραφή Brembo και αποτελούνται από εμπρός δίσκο 320 mm και τετραπίστονη ακτινική δαγκάνα, καθώς και πίσω δίσκο 240 mm. Το δικάναλο ABS μπορεί να απενεργοποιηθεί, όπως και το Traction Control, στοιχείο χρήσιμο όταν η διαδρομή συνεχίζεται εκτός ασφάλτου.

Ο στάνταρ εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα πλούσιος και περιλαμβάνει κάθετα τοποθετημένη TFT οθόνη 6 ιντσών, Bluetooth και Wi-Fi, δυνατότητα Turn-by-Turn πλοήγησης, TPMS, θύρες USB Type-A και Type-C, full LED φωτισμό με projector προβολέα και DRL, καθώς και φώτα ομίχλης.

Διαθέτει επίσης θερμαινόμενα γκριπ, θερμαινόμενη σέλα με ρυθμιζόμενη ένταση, ρυθμιζόμενη ζελατίνα και ρυθμιζόμενες μανέτες, αναδιπλούμενους καθρέπτες, χούφτες με ενσωματωμένα φλας, προστατευτικά κάγκελα και κεντρικό σταντ.

BRIXTON CROSSFIRE 500 X – 5.345 ευρώ

Η Brixton Crossfire 500 X είναι η πιο «κλασική» (κατ’ αναλογία…) σε ύφος πρόταση της πεντάδας. Ο δικύλινδρος, τετράχρονος, υδρόψυκτος κινητήρας των 486 κ.εκ. αποδίδει 47,6 ίππους, στις 8.500 σ.α.λ., με μέγιστη ροπή 43 Nm στις 6.750 σ.α.λ., ενώ συνεργάζεται με κιβώτιο 6 σχέσεων.

Η Crossfire 500 X ακολουθεί μια σχεδιαστική λογική που συνδυάζει σύγχρονα στοιχεία με δόσεις ρετρό, roadster και scrambler. Η σέλα, βρίσκεται στα 795 mm απόσταση από το έδαφος, με το βάρος σε κατάσταση λειτουργίας να ανέρχεται στα 190 κιλά, στοιχεία δηλαδή που δεν τρομάζουν αναβάτες οι οποίο έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με μια «κανονική» μοτοσυκλέτα.

Η κατανάλωση που ανακοινώνει η Brixton είναι 4,2 λίτρα/100 km, κάτι που σε συνδυασμό με το ρεζερβουάρ των 13,5 λίτρων, προσφέρει μια θεωρητική αυτονομία της τάξεως 320+ χιλιομέτρων. ενώ η μέγιστη ταχύτητα αναφέρεται στα 160 km/h.

Στις αναρτήσεις χρησιμοποιείται ανεστραμμένο τηλεσκοπικό πιρούνι εμπρός και πίσω ψαλίδι με μονό αμορτισέρ. Η πέδηση αναλαμβάνεται από την J.Juan, με εμπρός δίσκο 320 mm και τετραπίστονη δαγκάνα, καθώς και πίσω δίσκο 240 mm με μονοπίστονη δαγκάνα. Αμφότερα τα φρένα ελέγχονται από δικάναλο ΑBS της Bosch. Οι τροχοί είναι 17 ιντσών, με ελαστικά πρώτης τοποθέτησης Pirelli σε διαστάσεις 120/70 μπροστά και 160/60 πίσω.

Ο πίνακας οργάνων είναι LCD και πλήρης σε ενδείξεις, ενώ ο εξοπλισμός συμπληρώνεται από LED φώτα ημέρας και LED φλας, καθώς και ρυθμιζόμενο αμορτισέρ KYB.

Με 35 kW ακριβώς, η Crossfire 500 X εκμεταλλεύεται πλήρως το επιτρεπόμενο όριο της Α2, αλλά το κάνει με διαφορετικό χαρακτήρα από τις άλλες προτάσεις της λίστας. Πιο κλαστική εμφάνιση, πιο απλή προσέγγιση και καθαρά ασφάλτινο allaround προσανατολισμό.

VOGE DS525X – 5.790 ευρώ

Η VOGE DS525X είναι η ακριβότερη από τις πέντε επιλογές του αφιερώματος, ωστόσο απέχει μόλις 800 ευρώ από την πιο προσιτή, δείχνοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι οι νέοι αναβάτες της Α2 κατηγορίας έχουν ένα ευρύ πεδίο επιλογών.

Ο δικύλινδρος εν σειρά κινητήρας των 494 κ.εκ. αποδίδει ακριβώς 35 kW, με μέγιστη ροπή 44,5 Nm στις 7.000 σ.α.λ.. Η τροφοδοσία γίνεται με ψεκασμό Bosch, ενώ η δηλωμένη κατανάλωση είναι 3,9 λίτρα/100 km και το ρεζερβουάρ έχει χωρητικότητα 17 λίτρων.

Ο Adventure χαρακτήρας της είναι ξεκάθαρος, με εμπρός τροχό 19 ιντσών και πίσω 17 ιντσών, ελαστικά Metzeler Tourance διαστάσεων 110/80-19 εμπρός και 150/70-17 πίσω, καθώς και απόσταση από το έδαφος 198 mm. Το ύψος σέλας είναι 815 mm, το βάρος 192 κιλά και το μεταξόνιο 1.450 mm. Στις αναρτήσεις χρησιμοποιούνται μονάδες της Kayaba, με εμπρός ανεστραμμένο ρυθμιζόμενο πιρούνι 41 mm και πίσω ρυθμιζόμενο αμορτισέρ.

Στην πέδηση, η DS525X διαθέτει δύο εμπρός δίσκόφρενα 298 mm με διπίστονες δαγκάνες Nissin και πίσω δισκόφρενο 240 mm, επίσης με δαγκάνα Nissin. Το ABS είναι Bosch και μπορεί να απενεργοποιηθεί, όπως και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης TCS.

Ο στάνταρ εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα πλούσιος. Περιλαμβάνει δύο προγράμματα οδήγησης ECO και SPORT, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TPMS, full LED φωτισμό και έξτρα προβολείς LED, έγχρωμη οθόνη 8 ιντσών με συνδεσιμότητα Bluetooth και δυνατότητα πλοήγησης, φωτιζόμενους διακόπτες, ρυθμιζόμενο ανεμοθώρακα, θερμαινόμενα γκριπ, προστατευτικές χούφτες, άγκιστρο ασφάλισης κράνους, πρίζα παροχής ρεύματος και θύρα USB.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης πλαϊνά προστατευτικά κάγκελα, ανοξείδωτη σχάρα, καθώς και πλαϊνό και κεντρικό σταντ.