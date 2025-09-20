Αγορά μοτοσυκλέτας: Ποια είναι η λογική για την επιλογή της καταλληλότερης

Με την πληθώρα μοντέλων και κατηγοριών που υπάρχουν στην αγορά, η διαδικασία επιλογής της μίας και καλής ίσως φαντάζει δαιδαλώδης λαβύρινθος.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Είτε σκεφτόμαστε να κάνω τα πρώτα μου βήματα στον μαγευτικό κόσμο των δύο τροχών, είτε να επιλέξω την επόμενη αγαπημένη μου, κάποιες μοτοσυκλέτες είναι καταλληλότερες για εμένα από κάποιες άλλες. Με την πληθώρα μοντέλων και κατηγοριών που υπάρχουν στην αγορά, η διαδικασία επιλογής της μίας και καλής ίσως φαντάζει δαιδαλώδης λαβύρινθος. Υπάρχει όμως ένας ορθός τρόπος σκέψης που θα βοηθήσει στο να μη μετανιώσω για την επιλογή μου μετά τα πρώτα χιλιόμετρα του αρχικού ενθουσιασμού.

Πρώτα από όλα, χρειάζεται να προσδιορίσω, με ειλικρίνεια απέναντι στον εαυτό μου, για ποιο σκοπό τη χρειάζομαι. Ποια θα είναι ακριβώς η χρήση που θα της κάνω και τι απαιτήσεις μπορώ να έχω από εκείνη; Ένα συνηθισμένο λάθος είναι να “φουσκώνουμε” τις προσδοκίες μας, καταλήγοντας να πληρώνουμε πιο πολλά, αγοράζοντας “περισσότερη μοτοσυκλέτα” από όση πραγματικά χρειαζόμαστε.

Για παράδειγμα, εάν χρειάζομαι ένα απλό κατσαβίδι για να βιδώνω δύο βίδες την ημέρα τότε το “Screwdriver 7000 Special Edition” με έξτρα προβολείς, έγχρωμη οθόνη, υπέρυθρες, δορυφορικό συναγερμό, WiFi, θερμαινόμενο grip και καφετιέρα για τις δύσκολες ώρες, ίσως να είναι υπερβολικό. Δεν υπάρχει λόγος να δώσω 200€ όταν μπορώ να εξυπηρετηθώ με 2€. Εάν όμως είμαι επαγγελματίας και χρειάζομαι κάτι που να βιδώνει 200 βίδες την ώρα, τότε κάποια έξτρα χαρακτηριστικά έχουν περισσότερο νόημα ύπαρξης.

Με άλλα λόγια, εάν θέλω να μετακινηθώ σε μικρές αποστάσεις εντός αστικού ιστού, κάτι μικρό, ελαφρύ και οικονομικό είναι ιδανικό. Δε χρειάζομαι 500cc, 750cc ή 1000cc adventure για καθημερινή μοτοσυκλέτα επειδή σκοπεύω να κάνω κάποιο ταξίδι μία φορά τον χρόνο. Δε χρειάζομαι Off-Road Rally μοτοσυκλέτα με αγωνιστικές αναρτήσεις και ελαστικά επειδή μπορεί να πατήσω λίγο χωματόδρομο στο χωριό. Εάν τη θέλω τόσο πολύ, τότε καλώς θα κάνω να την έχω. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιώ μία δεύτερη μικρή μοτοσυκλέτα που θα σηκώνει το βάρος της καθημερινής μετακίνησης. Άλλωστε, όποιο κι αν είναι το επιπλέον κόστος αγοράς, θα γίνει απόσβεση από τη διαφορά στην κατανάλωση βενζίνης και το κόστος συντήρησης.

Εάν μόλις έβγαλα δίπλωμα και ψάχνω την πρώτη μοτοσυκλέτα της ζωής μου, μπορεί το “κλειδωμένο” 600άρι για Α2 δίπλωμα να ακούγεται δελεαστικό. Όμως, το έξτρα βάρος που θα καλεστώ να διαχειριστώ δε θα συγχωρέσει το ίδιο εύκολα μία απώλεια ισορροπίας λόγω κάποιου λάθος χειρισμού, σε σχέση με μία μικρότερη και ελαφρύτερη μοτοσυκλέτα. Το σημαντικότερο είναι πως όταν έρθει η ώρα του “ξεκλειδώματος” της ιπποδύναμης, η απότομη αύξηση στις επιδόσεις του κινητήρα είναι αυτοκαταστροφική “συνταγή” για έναν άπειρο αναβάτη. Είναι πολύ σημαντικό οποιαδήποτε μετάβαση σε μεγαλύτερες επιδόσεις να γίνεται σταδιακά και ομαλά ώστε να δίνεται το περιθώριο στον εγκέφαλο να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας συνήθως είναι το “budget”. Τι γίνεται λοιπόν με την αγορά μεταχειρισμένων; Ένας απλός ενδεικτικός παράγοντας για το πόσο καλή “βγήκε” κάποια μοτοσυκλέτα είναι ο αριθμός που βρίσκεται ακόμα σε κυκλοφορία. Εάν για παράδειγμα συναντάμε καθημερινά πληθώρα μίας μοτοσυκλέτας εικοσαετίας η οποία παραγόταν για αρκετά χρόνια, τότε πρόκειται για ένα μοντέλο που έχει αποδείξει την αξιοπιστία του. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανότερο να βρούμε ανταλλακτικά εάν χρειαστούν. Σε σχέση πάντα με κάποια νεότερη ή ομορφότερη μοτοσυκλέτα η οποία κυκλοφόρησε για λίγα έτη και μετά σταμάτησε η παραγωγή της. Φυσικά, δίνοντας λίγα χρήματα για έναν τεχνικό έλεγχο πριν οποιαδήποτε αγορά μειώνονται οι πιθανότητες να ξοδέψουμε περισσότερα αργότερα σε κάποια επισκευή.

Τι γίνεται όμως με τα ηλεκτρονικά βοηθήματα; Δυστυχώς όσο πιο πίσω πάμε στην χρονολογία κατασκευής, τόσο λιγότερα υπάρχουν. Όσο περισσότερα μπορούμε να έχουμε, τόσο το καλύτερο. Εάν για παράδειγμα, υπάρχει ένα μοντέλο με ABS και ένα χωρίς, αλλά αυτό δίχως ABS είναι φθηνότερο, τότε είναι προτιμότερο να μπει το χέρι λίγο πιο βαθιά στην τσέπη. Καλύτερα να υπάρχει και να μη χρειαστεί, παρά να χρειαστεί και να μην υπάρχει.

Όποια μοτοσυκλέτα κι αν μας κάνει το “κλικ”, ένα test ride είναι απαραίτητο. Μπορεί να ερωτευτούμε με την εμφάνιση ενός μοντέλου αλλά απλά καβαλώντας το να διαπιστώσουμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα. Αντίστροφα, κάποια μοτοσυκλέτα που μπορεί να μη μας “γεμίζει το μάτι”, οδηγώντας τη να βιώσουμε μία αίσθηση που δεν έχουμε ξανασυναντήσει.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η υπομονή και η σύνεση είναι καλοί σύμμαχοι. Κάποια μοντέλα είναι αντικειμενικά καλύτερα αλλά ακριβότερα από κάποια άλλα. Εάν κρίνουμε ότι μας είναι απαραίτητα κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, είναι προτιμότερο να κάνουμε υπομονή μέχρι να συγκεντρώσουμε το ανάλογο ποσό, παρά να μας παρασύρει ο ενθουσιασμός κάποιας επιπόλαιης αγοράς.

Τι κρατάμε;

Προσδιορίζουμε ειλικρινά τη χρήση της μοτοσυκλέτας πριν αγοράσουμε.

Αποφεύγουμε την υπερβολή σε κυβισμό ή κατηγορία που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας.

Σταδιακή μετάβαση για τους νέους οδηγούς, ώστε να μην υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις.

Έλεγχος μεταχειρισμένων μοντέλων για αξιοπιστία, συντήρηση και διαθεσιμότητα ανταλλακτικών.

Επιλέγουμε μοντέλα με ηλεκτρονικά βοηθήματα – ειδικά ABS – ακόμα κι αν κοστίζουν παραπάνω.

Δοκιμή στην πράξη (test ride) πριν την αγορά, γιατί η αίσθηση στην οδήγηση είναι καθοριστική.

