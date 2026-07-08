Ανάκληση μοτοσυκλετών Royal Enfield στην Ελλάδα για αντικατάσταση ανακλαστήρων

Επηρεαζόμενα από το πρόβλημα στους ανακλαστήρες, είναι 134 δίτροχα της Royal Enfield στη χώρα μας, από τα 350 έως και τα 650 κ.εκ.
Η MUVUS Α.Ε., επίσημος εισαγωγέας και διανομέας της Royal Enfield στην Ελλάδα, ανακοινώνει πρόγραμμα ανάκλησης που επηρεάζει συνολικά 134 μοτοσυκλέτες των σειρών Classic, Meteor, HNTR, Interceptor, Continental GT και Super Meteor, κατασκευής 2022 έως 2023. Η ανάκληση κρίθηκε απαραίτητη καθώς διαπιστώθηκε ότι οι εργοστασιακοί ανακλαστήρες ενδέχεται να μην πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας, αυξάνοντας τον κίνδυνο μειωμένης ορατότητας του δικύκλου στον δρόμο. Η εταιρεία προχωρά άμεσα στην έγγραφη ενημέρωση των ιδιοκτητών για την υποχρεωτική και δωρεάν αντικατάσταση των εξαρτημάτων.
Ακολουθεί αυτούσιο το επίσημο δελτίο τύπου:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Ανάκληση μοτοσυκλετών ROYAL ENFIELD μοντέλα Classic 350 / Meteor 350 / HNTR 350 / Interceptor 650 / Continental GT 650 / Super Meteor 650 για βελτίωση του συστήματος οπτικής σήμανσης
Η εταιρεία ROYAL ENFIELD (A Unit of Eicher Motors Limited) σε συνεργασία με τους εθνικούς διανομείς, και συγκεκριμένα στην Ελλάδα με τη MUVUS Α.Ε., εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης μοτοσικλετών ROYAL ENFIELD, μοντέλα Classic 350 / Meteor 350 / HNTR 350 / Interceptor 650 / Continental GT 650 / Super Meteor 650.
Η ανάκληση αφορά 134 δίκυκλα, έτους κατασκευής 2022 έως 2023, στα οποία οι ανακλαστήρες που βρίσκονται τοποθετημένοι εμπρός και/ή πίσω στη μοτοσικλέτα, ενδέχεται να μην πληρούν τις απαιτήσεις της ανακλαστικής απόδοσης σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας. Ένας ανακλαστήρας που δεν αντανακλά το φως σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, μπορεί να καταστήσει τη μοτοσικλέτα δυσδιάκριτη στους χειριστές άλλων οχημάτων ή / και πεζούς.
Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.
Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω δίκυκλων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω επιστολής, ώστε να προσέλθουν στα συμβεβλημένα συνεργεία του δικτύου της MUVUS AE σε όλη την Ελλάδα, για να αντικατασταθούν οι ανακλαστήρες με νέους βελτιωμένους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με την Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας MUVUS AE. στον αριθμό τηλεφώνου 2299069930 (αρμόδιοι: Ν. Λάριος εσωτ. 46, Δ. Αλαφούζος εσωτ. – 32).