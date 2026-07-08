Ανάκληση μοτοσυκλετών Royal Enfield στην Ελλάδα για αντικατάσταση ανακλαστήρων

Επηρεαζόμενα από το πρόβλημα στους ανακλαστήρες, είναι 134 δίτροχα της Royal Enfield στη χώρα μας, από τα 350 έως και τα 650 κ.εκ.

Η MUVUS Α.Ε., επίσημος εισαγωγέας και διανομέας της Royal Enfield στην Ελλάδα, ανακοινώνει πρόγραμμα ανάκλησης που επηρεάζει συνολικά 134 μοτοσυκλέτες των σειρών Classic, Meteor, HNTR, Interceptor, Continental GT και Super Meteor, κατασκευής 2022 έως 2023. Η ανάκληση κρίθηκε απαραίτητη καθώς διαπιστώθηκε ότι οι εργοστασιακοί ανακλαστήρες ενδέχεται να μην πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ασφαλείας, αυξάνοντας τον κίνδυνο μειωμένης ορατότητας του δικύκλου στον δρόμο. Η εταιρεία προχωρά άμεσα στην έγγραφη ενημέρωση των ιδιοκτητών για την υποχρεωτική και δωρεάν αντικατάσταση των εξαρτημάτων.

Ακολουθεί αυτούσιο το επίσημο δελτίο τύπου: