Από το AK-47 στην ηλεκτροκίνηση: το IZH-Enduro της Kalashnikov

Η ηλεκτροκίνηση έχει εξελιχθεί σε πραγματικό “χρυσωρυχείο”. Όλοι θέλουν να μπουν στο παιχνίδι. Ακόμη και εκείνοι που δεν θα φανταζόμασταν ποτέ

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Όπως, για παράδειγμα, η Kalashnikov Concern. Η ρωσική κρατική εταιρεία που έγινε παγκοσμίως γνωστή από το AK-47, παρουσίασε τώρα μία ηλεκτρική enduro μοτοσυκλέτα με… sidecar.

Η Kalashnikov, πάντως, δεν είναι εντελώς άγνωστη στον κόσμο των δίτροχων. Στο παρελθόν είχε παρουσιάσει το IZH-49, ένα scrambler με έντονο ρετρό χαρακτήρα. Προκάλεσε αίσθηση ακριβώς επειδή προερχόταν από έναν κατασκευαστή όπλων. Αργότερα, αποκάλυψε ένα ηλεκτρικό concept, δείχνοντας ότι η στροφή προς τα EV δεν ήταν απλώς ένα πυροτέχνημα.

Το νέο μοντέλο ονομάζεται IZH-Enduro και έχει αρκετό ενδιαφέρον. Πρώτον, επειδή διατίθεται σε πολλές εκδόσεις. Δεύτερον, επειδή μπορεί να συνδυαστεί με sidecar.

Η κίνηση προέρχεται από ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη (IPMSM), ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία ιόντων λιθίου. Η Kalashnikov δεν αποκαλύπτει τη χωρητικότητα της μπαταρίας, όμως κάνει λόγο για αυτονομία έως 100 km, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 120 km/h. Το μεταξόνιο είναι 1.385 mm, το ύψος σέλας μόλις 720 mm, ενώ το συνολικό βάρος αγγίζει τα 220 kg. Τα νούμερα αυτά αφορούν τη διαμόρφωση με το sidecar τοποθετημένο.

Στο κομμάτι των εκδόσεων, οι επιλογές είναι πολλές. Υπάρχουν δύο ηλεκτροκινητήρες, με ισχύ 3 kW ή 5 kW. Η πρώτη εκδοχή προορίζεται κυρίως για αστική χρήση. Η δεύτερη απευθύνεται σε πιο απαιτητικά τερέν και εκτός δρόμου διαδρομές.

Υπάρχει και τρίτη επιλογή, με έναν ηλεκτροκινητήρα 4 kW, που επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε απόδοση και αποδοτικότητα. Ακόμη, για όσους δεν επιθυμούν ηλεκτρικό, προσφέρεται έκδοση με θερμικό μοτέρ 450cc. Και στις δύο περιπτώσεις, η κίνηση μεταδίδεται στον πίσω τροχό μέσω αλυσίδας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η ηλεκτρική έκδοση συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων και συμπλέκτη. Η επιλογή αυτή πιθανότατα στοχεύει σε καλύτερο έλεγχο της ροπής, ειδικά σε ανηφόρες ή σε δύσκολες εκτός δρόμου συνθήκες.

Το sidecar δεν θυμίζει κλασικό καλάθι για επιβάτη. Είναι περισσότερο τύπου πλατφόρμας, σχεδιασμένο για μεταφορά εξοπλισμού. Σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες. Επιπλέον, η μοτοσυκλέτα έχει τη δυνατότητα ρυμούλκησης τρέιλερ.

Το IZH-Enduro παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως concept το 2018 σε στρατιωτική έκθεση στη Μόσχα. Η Kalashnikov το περιγράφει ως ένα “πολυεργαλείο” για σώματα ασφαλείας, ομάδες διάσωσης, ταξιδιώτες και λάτρεις της περιπέτειας. Όλα δείχνουν ότι απευθύνεται κυρίως σε ειδικές αποστολές και όχι στη μαζική αγορά.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τιμή, εγκρίσεις τύπου ή χρονοδιάγραμμα παραγωγής. Όσα πρωτότυπα έχουν παρουσιαστεί φαίνεται να βρίσκονται ακόμη σε φάση δοκιμών.

Ο δρόμος των ηλεκτρικών οχημάτων έχει ανοίξει διάπλατα. Τόσο πολύ, που ακόμη και ένας κατασκευαστής όπλων βρίσκει χώρο για να μπει στο παιχνίδι.