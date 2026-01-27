quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Από το AK-47 στην ηλεκτροκίνηση: το IZH-Enduro της Kalashnikov

ΤΡΙΤΗ | 27.01.2026
Autotypos Team
apo-to-ak-47-stin-ilektrokinisi-to-izh-enduro-tis-kalashnikov-790877

Η ηλεκτροκίνηση έχει εξελιχθεί σε πραγματικό “χρυσωρυχείο”. Όλοι θέλουν να μπουν στο παιχνίδι. Ακόμη και εκείνοι που δεν θα φανταζόμασταν ποτέ

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Όπως, για παράδειγμα, η Kalashnikov Concern. Η ρωσική κρατική εταιρεία που έγινε παγκοσμίως γνωστή από το AK-47, παρουσίασε τώρα μία ηλεκτρική enduro μοτοσυκλέτα με… sidecar.

Η Kalashnikov, πάντως, δεν είναι εντελώς άγνωστη στον κόσμο των δίτροχων. Στο παρελθόν είχε παρουσιάσει το IZH-49, ένα scrambler με έντονο ρετρό χαρακτήρα. Προκάλεσε αίσθηση ακριβώς επειδή προερχόταν από έναν κατασκευαστή όπλων. Αργότερα, αποκάλυψε ένα ηλεκτρικό concept, δείχνοντας ότι η στροφή προς τα EV δεν ήταν απλώς ένα πυροτέχνημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Το νέο μοντέλο ονομάζεται IZH-Enduro και έχει αρκετό ενδιαφέρον. Πρώτον, επειδή διατίθεται σε πολλές εκδόσεις. Δεύτερον, επειδή μπορεί να συνδυαστεί με sidecar.

Η κίνηση προέρχεται από ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη (IPMSM), ο οποίος τροφοδοτείται από μπαταρία ιόντων λιθίου. Η Kalashnikov δεν αποκαλύπτει τη χωρητικότητα της μπαταρίας, όμως κάνει λόγο για αυτονομία έως 100 km, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Η τελική ταχύτητα φτάνει τα 120 km/h. Το μεταξόνιο είναι 1.385 mm, το ύψος σέλας μόλις 720 mm, ενώ το συνολικό βάρος αγγίζει τα 220 kg. Τα νούμερα αυτά αφορούν τη διαμόρφωση με το sidecar τοποθετημένο.

Στο κομμάτι των εκδόσεων, οι επιλογές είναι πολλές. Υπάρχουν δύο ηλεκτροκινητήρες, με ισχύ 3 kW ή 5 kW. Η πρώτη εκδοχή προορίζεται κυρίως για αστική χρήση. Η δεύτερη απευθύνεται σε πιο απαιτητικά τερέν και εκτός δρόμου διαδρομές.

Υπάρχει και τρίτη επιλογή, με έναν ηλεκτροκινητήρα 4 kW, που επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα σε απόδοση και αποδοτικότητα. Ακόμη, για όσους δεν επιθυμούν ηλεκτρικό, προσφέρεται έκδοση με θερμικό μοτέρ 450cc. Και στις δύο περιπτώσεις, η κίνηση μεταδίδεται στον πίσω τροχό μέσω αλυσίδας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η ηλεκτρική έκδοση συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο τεσσάρων σχέσεων και συμπλέκτη. Η επιλογή αυτή πιθανότατα στοχεύει σε καλύτερο έλεγχο της ροπής, ειδικά σε ανηφόρες ή σε δύσκολες εκτός δρόμου συνθήκες.

Το sidecar δεν θυμίζει κλασικό καλάθι για επιβάτη. Είναι περισσότερο τύπου πλατφόρμας, σχεδιασμένο για μεταφορά εξοπλισμού. Σύμφωνα με την εταιρεία, μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες. Επιπλέον, η μοτοσυκλέτα έχει τη δυνατότητα ρυμούλκησης τρέιλερ.

Το IZH-Enduro παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ως concept το 2018 σε στρατιωτική έκθεση στη Μόσχα. Η Kalashnikov το περιγράφει ως ένα “πολυεργαλείο” για σώματα ασφαλείας, ομάδες διάσωσης, ταξιδιώτες και λάτρεις της περιπέτειας. Όλα δείχνουν ότι απευθύνεται κυρίως σε ειδικές αποστολές και όχι στη μαζική αγορά.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τιμή, εγκρίσεις τύπου ή χρονοδιάγραμμα παραγωγής. Όσα πρωτότυπα έχουν παρουσιαστεί φαίνεται να βρίσκονται ακόμη σε φάση δοκιμών.

Ο δρόμος των ηλεκτρικών οχημάτων έχει ανοίξει διάπλατα. Τόσο πολύ, που ακόμη και ένας κατασκευαστής όπλων βρίσκει χώρο για να μπει στο παιχνίδι.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ηλεκτρική μοτοσυκλέτα#μοτοσυκλέτα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

stark-varg-i-ilektriki-motosykleta-pou-anevike-psilotera-apo-kathe-alli-787456

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

26.12.2025

Stark Varg: Η ηλεκτρική μοτοσυκλέτα που ανέβηκε ψηλότερα από κάθε άλλη
emara-adv-to-oikonomiko-ilektriko-adventure-764863

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

27.06.2025

Emara ADV: Το οικονομικό ηλεκτρικό adventure
maeving-rm1s-blackout-klasiko-styl-me-ilektriki-dynami-762304

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

11.06.2025

Maeving RM1S Blackout: Κλασικό στυλ με ηλεκτρική δύναμη
royal-enfield-flying-flea-c6-ilektriko-kai-stylato-761016

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

31.05.2025

Royal Enfield Flying Flea C6: Ηλεκτρικό και στυλάτο
lit-motors-c-1-to-ilektriko-monothesio-tou-mellontos-761001

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

30.05.2025

Lit Motors C-1: Το ηλεκτρικό μονοθέσιο του μέλλοντος
verge-next-to-mellon-ton-motosykleton-me-rodes-choris-kentro-758149

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

05.05.2025

Verge Next: Το μέλλον των μοτοσυκλετών με ρόδες χωρίς κέντρο

Πρόσφατες Ειδήσεις