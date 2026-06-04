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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Aprilia & Moto Guzzi Days 2026 – Διήμερο test ride

ΠΕΜΠΤΗ | 04.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Οι φίλοι της μοτοσυκλέτας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα νεότερα μοντέλα των Aprilia και Moto Guzzi στο πλαίσιο των APRILIA & MOTO GUZZI DAYS 2026, που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις της Riding School του Θανάση Χούντρα

Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Aprilia συνεχίζει να πανηγυρίζει τις σημαντικές αγωνιστικές επιτυχίες της, ενώ η Moto Guzzi γιορτάζει 105 χρόνια ιστορίας, αποτελώντας μία από τις πιο εμβληματικές μάρκες στην ιστορία της μοτοσυκλέτας.

Test rides σε δρόμο και πίστα

Το επίκεντρο του διημέρου θα είναι τα test rides, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να οδηγήσουν μοντέλα των δύο ιταλικών εταιρειών σε πραγματικές συνθήκες.

Η Moto Guzzi θα διαθέσει τις μοτοσυκλέτες της για δοκιμές σε διαδρομή που οδηγεί προς τους πρόποδες της Πάρνηθας, προσφέροντας στους αναβάτες την ευκαιρία να γνωρίσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την ξεχωριστή αίσθηση οδήγησης των μοντέλων της.

Από την πλευρά της Aprilia, το παρών θα δώσει ολόκληρη η οικογένεια των μοντέλων 660, ενώ το Tuono 125 και όλα τα μοντέλα της σειράς 457 θα είναι διαθέσιμα για δοκιμές στην ασφάλεια της κλειστής πίστας της Riding School.

Πρεμιέρα για το Aprilia SR GT 400

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του νέου Aprilia SR GT 400, ενός μοντέλου που φιλοδοξεί να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα ενός scooter με τα δυναμικά χαρακτηριστικά μιας μοτοσυκλέτας.

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να το δουν από κοντά και να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά που το τοποθετούν ανάμεσα στις πλέον ενδιαφέρουσες προτάσεις της κατηγορίας του.

Ενημέρωση για προσφορές και χρηματοδοτικά προγράμματα

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό θα μπορεί να συνομιλήσει με στελέχη της Piaggio Hellas και εκπροσώπους του δικτύου συνεργατών της εταιρείας, ενημερώνοντας για τις διαθέσιμες προσφορές και τα ειδικά προνόμια αγοράς.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται προγράμματα δωρεάν επέκτασης εργοστασιακής εγγύησης, καθώς και επιδοτούμενα χρηματοδοτικά πακέτα που διευκολύνουν την απόκτηση νέας μοτοσυκλέτας ή scooter.

Πώς θα συμμετάσχετε

Τα test rides θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού και με σειρά προτεραιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ειδικής πλατφόρμας εγγραφών της διοργάνωσης

👉 https://register.testridedays.gr/events/aprilia-motoguzzi-days-2026

Για τη συμμετοχή είναι απαραίτητα η κατοχή έγκυρης άδειας οδήγησης, αστυνομικής ταυτότητας και πλήρους εξοπλισμού ασφαλείας, που περιλαμβάνει κράνος, μπουφάν, γάντια, μακρύ παντελόνι και κλειστά υποδήματα.

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Tags
#Aprilia#Aprilia & Moto Guzzi Days 2026#Moto Guzzi
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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