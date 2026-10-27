Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute: Ειδική έκδοση ως αποχαιρετισμός, σε μια θρυλική πίστα

Η Aprilia τιμά το Phillip Island με μια ειδική, αριθμημένη έκδοση της RS 660, αφιερωμένη στην αυστραλιανή πίστα όπου έχει γράψει μερικές από τις σημαντικότερες σελίδες της αγωνιστικής της ιστορίας

Το Phillip Island αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς του παγκόσμιου μοτοσυκλετισμού. Μια πίστα με γρήγορες καμπές, απαιτητική χάραξη και ιδιαίτερο χαρακτήρα, στην οποία η Aprilia έχει πανηγυρίσει σημαντικές επιτυχίες.

Με αφορμή το Grand Prix της Αυστραλίας, η ιταλική εταιρεία παρουσίασε την RS 660 Phillip Island Tribute, μια συλλεκτική έκδοση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η αυστραλιανή πίστα αποχωρεί από το ημερολόγιο του MotoGP από το 2027.

Δέκα νίκες και ένα ιστορικό ορόσημο

Η Aprilia έχει κατακτήσει δέκα νίκες στο Phillip Island στις διάφορες κατηγορίες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας, χωρίς να συνυπολογίζονται οι επιτυχίες της RSV4 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike.

Ξεχωριστή θέση στην ιστορία της έχει η νίκη του Raúl Fernández στο MotoGP του 2025, με την RS-GP. Ήταν η επιτυχία που ανέβασε τον συνολικό αριθμό νικών της Aprilia στα Grand Prix στις 300, καθιστώντας την τον πιο επιτυχημένο Ευρωπαίο κατασκευαστή στην ιστορία του πρωταθλήματος, με κριτήριο τις νίκες.

Ειδικά χρώματα και αριθμημένη παραγωγή

Η RS 660 Phillip Island Tribute ξεχωρίζει χάρη στον λευκό χρωματισμό της, με πράσινες λεπτομέρειες στα πλαϊνά και την ουρά, καθώς και κόκκινους τροχούς. Ο συνδυασμός παραπέμπει στα χρώματα του λογοτύπου της αυστραλιανής πίστας.

Στα πλαϊνά του φέρινγκ εμφανίζεται η χάραξη του Phillip Island, μαζί με την ονομασία της πίστας και την καρό σημαία. Στο ρεζερβουάρ υπάρχει ειδικό έμβλημα που αναφέρεται στις νίκες της Aprilia, ενώ κάθε μοτοσυκλέτα διαθέτει μοναδικό σειριακό αριθμό στην τιμονόπλακα. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και κάλυμμα για τη θέση του συνεπιβάτη.

Ίδια τεχνική βάση, 105 ίπποι

Κάτω από την ιδιαίτερη εμφάνιση διατηρούνται τα μηχανικά χαρακτηριστικά της RS 660. Ο εν σειρά δικύλινδρος κινητήρας των 660 κ.εκ. αποδίδει 105 ίππους στις 10.400 σ.α.λ. και 70 Nm στις 8.400 σ.α.λ., ενώ διατίθεται και έκδοση περιορισμένης ισχύος 35 kW για κατόχους διπλώματος Α2.

Ο κινητήρας λειτουργεί ως φέρων στοιχείο του αλουμινένιου πλαισίου, συμβάλλοντας στη μείωση του βάρους και στην αύξηση της ακαμψίας.

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός περιλαμβάνει το πακέτο aPRC, με traction control, wheelie control, ρυθμιζόμενο φρένο κινητήρα, Cornering ABS και διαφορετικές χαρτογραφήσεις μέσω Ride by Wire. Υπάρχουν επίσης launch control, αμφίδρομο quickshifter, cruise control και αδρανειακή μονάδα έξι αξόνων.

Η Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute θα παρουσιαστεί στην έκθεση EICMA, από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου, στο περίπτερο 9 της Aprilia.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί ο αριθμός των μοτοσυκλετών που θα κατασκευαστούν ούτε η τιμή της ειδικής έκδοσης.

Περισσότερα σχετικά με την Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute, μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του μοντέλου ΕΔΩ