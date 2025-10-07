Aprilia RSV4 X-GP: Το “τέρας” των 238 ίππων με την ασύγκριτη σχέση κιλών ανά ίππο

Η Aprilia παρουσίασε το RSV4 X-GP. Ένα “track bike” που ξεπερνά κάθε λογική.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Με 238 ίππους και βάρος μόλις 167 κιλά, μιλάμε για επιδόσεις που πλησιάζουν τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες των MotoGP. Όμως πρόκειται για μία μοτοσυκλέτα που μπορείς να αγοράσεις, αν βέβαια σου περισσεύουν 90.000 €.

Ο κινητήρας των 1.099cc αποδίδει όλη του τη δύναμη στις 13.750 στροφές, απελευθερώνοντας 131 Nm ροπής. Η τροφοδοσία αέρα γίνεται μέσω ενός φίλτρου της Sprint Filter. Διαθέτει ξηρό συμπλέκτη και εξάτμιση τιτανίου της SC Project διπλών σωλήνων.

Για να καταλάβουμε την κλίμακα των επιδόσεων, η Kawasaki Ninja H2 αποδίδει 240 ίππους, αλλά ζυγίζει 237 κιλά, ενώ η Ducati Panigale V4 του 2023 με 240 ίππους φτάνει τα 179 κιλά με την αγωνιστική εξάτμιση. Η Aprilia λοιπόν, με τα 167 κιλά δείχνει ξεκάθαρα πόσο εστιασμένη είναι στην απόλυτη επιτάχυνση και την ευκολία χειρισμού.

Το X-GP διαθέτει ένα πλήρες “οπλοστάσιο” αεροδυναμικών βοηθημάτων. Μεγάλο φτερό στο ρύγχος, πτερύγια στα πόδια και στην ουρά, πρωτοφανές σε μοτοσυκλέτα παραγωγής, ακόμη και υποπτερύγιο στο πίσω λάστιχο. Όλα αυτά αυξάνουν την κάθετη δύναμη, κρατώντας τη μοτοσυκλέτα κολλημένη στο δρόμο και αποτρέπουν ανεπιθύμητα “wheelies”.

Η ανάρτηση είναι πλήρως ρυθμιζόμενη Ohlins, με FKR μπροστινά πιρούνια και μονό αμορτισέρ πίσω. Τα φρένα είναι Brembo με τρόμπα φρένου 19×16 και δίσκους 330mm T Drive. Οι τροχοί είναι σφυρήλατοι μαγνησίου Marchesini με ελαστικά Pirelli Superbike slicks.

Στα ηλεκτρονικά βρίσκουμε ένα πλήρες πακέτο για την πίστα. Traction control, wheelie control, engine braking, power delivery, όλα παραμετροποιήσιμα μέσω της ECU, με ένα φορητό laptop Yashi που παρέχεται στον ιδιοκτήτη.

Η Aprilia θα κατασκευάσει μόνο 30 κομμάτια του RSV4 X-GP μέσα από το πρόγραμμα Factory Works. Η τιμή των 90.000€ είναι πάνω από την τριπλάσια σε σχέση με την Kawasaki Ninja H2. Ωστόσο, αυτό είναι το τίμημα για να αποκτήσεις μία μοτοσυκλέτα με τέτοιες προδιαγραφές.

Με λίγα λόγια, η RSV4 X-GP δεν είναι απλά άλλο ένα superbike. Είναι ένα αγωνιστικό όπλο για λίγους τυχερούς, που ανεβάζει τον πήχη πιο ψηλά από ποτέ σε αυτό που θεωρούμε μοτοσυκλέτα παραγωγής.

