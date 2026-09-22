quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Aprilia SR GT 400: Νέο άτοκο πρόγραμμα με δόση από 159 ευρώ

ΤΡΙΤΗ | 22.09.2026
Κώστας Γαμβρούλης
aprilia-sr-gt-400-neo-atoko-programma-me-dosi-apo-159-evro-817222
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
AI
Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Η Piaggio Hellas κάνει πιο εύκολη από ποτέ την απόκτηση του νέου Aprilia SR GT 400, προσφέροντας χρηματοδότηση με 30% προκαταβολή, μηδενικό επιτόκιο και 30 άτοκες μηνιαίες δόσεις

Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το Aprilia SR GT 400 ανακοίνωσε η Piaggio Hellas, με τη μηνιαία δόση να ξεκινά από τα 159 ευρώ.

Μέσω του προγράμματος DreamRide, το νέο μεσαίο crossover scooter της Aprilia προσφέρεται με 30% προκαταβολή και αποπληρωμή σε 30 άτοκες δόσεις, με ονομαστικό επιτόκιο 0%. Το συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) διαμορφώνεται στο 1,66%, σύμφωνα με τους όρους της χρηματοδότησης.

Η νέα πρόταση αφορά ένα από τα σημαντικότερα νέα μοντέλα της Aprilia για το 2026, με το SR GT 400 να έρχεται να τοποθετηθεί πάνω από τα μικρότερα SR GT 125 και 200 και να μεταφέρει τη γνωστή crossover φιλοσοφία της οικογένειας σε μια σαφώς ισχυρότερη και περισσότερο ταξιδιωτική κατηγορία.

36 ίπποι και μόλις 186 κιλά

Το SR GT 400 χρησιμοποιεί υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα 400 κ.εκ., τεσσάρων βαλβίδων, με μέγιστη ισχύ 36 ίππων. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη συγκράτηση του βάρους, με την Aprilia να ανακοινώνει μόλις 186 κιλά σε κατάσταση λειτουργίας, κάτι που του εξασφαλίζει ιδιαίτερα ανταγωνιστική σχέση ισχύος προς βάρος για την κατηγορία.

Το πλαίσιο έχει εξελιχθεί ειδικά από την Aprilia, με στόχο το SR GT 400 να διατηρεί την ευελιξία που απαιτείται μέσα στην πόλη χωρίς να θυσιάζει τη σταθερότητα όταν οι ταχύτητες αυξηθούν.

Ο crossover προσανατολισμός του δεν περιορίζεται στη σχεδίαση. Το μοντέλο διαθέτει αναρτήσεις μεγάλης διαδρομής, με πιρούνι μοτοσυκλετιστικού τύπου που συνδέεται στο πλαίσιο μέσω δύο πλακών, ενώ τα ελαστικά με πιο έντονη χάραξη και η αυξημένη απόσταση από το έδαφος επιτρέπουν κίνηση και σε βατούς χωματόδρομους.

Πλούσιος ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται έγχρωμη TFT οθόνη 5 ιντσών, σύστημα keyless, traction control και δικάναλο ABS. Τα δύο τελευταία συστήματα προσφέρουν δυνατότητες ρύθμισης, ώστε να προσαρμόζονται στις διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Η πρακτικότητα παραμένει βασικό στοιχείο του χαρακτήρα του. Ο χώρος κάτω από τη σέλα μπορεί να φιλοξενήσει ένα full-face κράνος μαζί με επιπλέον αντικείμενα, ενώ η ζελατίνα μπορεί να ρυθμιστεί σε πέντε διαφορετικές θέσεις ύψους.

Στο σύστημα πέδησης χρησιμοποιείται εμπρός πλωτός δίσκος 300 mm με ακτινικά τοποθετημένη τετραπίστονη δαγκάνα, ενώ πίσω υπάρχει δίσκος 240 mm με δαγκάνα δύο εμβόλων.

Από 159 ευρώ τον μήνα

Με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, πάντως, η Piaggio Hellas επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος από την τιμή αγοράς στη μηνιαία επιβάρυνση.

Με 30% προκαταβολή, το υπόλοιπο ποσό μπορεί να αποπληρωθεί σε 30 μηνιαίες δόσεις από 159 ευρώ, με ονομαστικό επιτόκιο 0% και ΣΕΠΕ 1,66%.

Για ένα νέο μοντέλο που συνδυάζει 36 ίππους, χαμηλό βάρος, crossover χαρακτηριστικά και πλήρες πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων, η συγκεκριμένη χρηματοδοτική πρόταση δίνει στην Aprilia ένα ακόμη όπλο σε μια κατηγορία που αποκτά συνεχώς μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά.

 

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Aprilia#Aprilia SR GT 400
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

aprilia-moto-guzzi-days-2026-diimero-test-ride-805569

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

04.06.2026

Aprilia & Moto Guzzi Days 2026 – Διήμερο test ride
aprilia-sr-gt-400-to-neo-mesaio-adventure-scooter-797231

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

24.03.2026

Aprilia SR GT 400: Το νέο μεσαίο adventure scooter
dokimi-aprilia-tuareg-660-rally-pera-apo-ta-oria-tis-asfaltou-787749

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

28.12.2025

Δοκιμή Aprilia Tuareg 660 Rally: Πέρα από τα όρια της ασφάλτου
aprilia-rsv4-x-gp-to-teras-ton-238-ippon-me-tin-asygkriti-schesi-kilon-ana-ippo-778168

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

07.10.2025

Aprilia RSV4 X-GP: Το “τέρας” των 238 ίππων με την ασύγκριτη σχέση κιλών ανά ίππο
5-allages-pou-boroun-na-metamorfosoun-tin-motosykleta-sou-kai-den-aforoun-ta-aloga-817155

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

22.09.2026

5 αλλαγές που μπορούν να μεταμορφώσουν την μοτοσυκλέτα σου και δεν αφορούν τα άλογα
parousiasi-suzuki-sv-7gx-proorismeno-na-petychei-816939

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

17.09.2026

Παρουσίαση Suzuki SV-7GX: Προορισμένο να πετύχει

Πρόσφατες Ειδήσεις