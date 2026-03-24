Aprilia SR GT 400: Το νέο μεσαίο adventure scooter

Η Aprilia δεν είναι από τις εταιρείες που μένουν στάσιμες. Το έχει αποδείξει με τις sport μοτοσυκλέτες της. Τώρα κάνει κάτι ακόμη πιο ενδιαφέρον, μπλέκοντας κόσμους που μέχρι τώρα δεν συναντιούνταν εύκολα.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Το νέο SR GT 400 είναι ένα scooter που δεν του αρέσει να μένει μόνο στην πόλη. Πατάει επάνω στη φιλοσοφία των SR GT, SR GT Sport και SR GT Replica. Ανεβάζει όμως τον πήχη τόσο σε επιδόσεις, όσο σε δυνατότητες. Πρόκειται ουσιαστικά για το πιο δυνατό μοντέλο της οικογένειας, με μία πιο “άγρια” προσέγγιση που θυμίζει περισσότερο μοτοσυκλέτα παρά κλασικό scooter.

Στην καρδιά του βρίσκεται ένας μονοκύλινδρος κινητήρας 400cc, υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος. Αποδίδει 36 ίππους στις 7.500σ.α.λ., με 37,7Nm ροπής στις 5.700σ.α.λ. Η επίδοση που ξεχωρίζει είναι η επιτάχυνση, με την Aprilia να ανακοινώνει 0–60 μέτρα σε μόλις 5 δευτερόλεπτα. Νούμερο που δύσκολα συναντάς σε scooter αυτής της κατηγορίας.

Ο κινητήρας δεν είναι απλώς μεγαλύτερος. Έχει δεχθεί βελτιώσεις όπως μεγαλύτερη μπιέλα, ελαφρύτερο πιστόνι, με σύστημα Positive Crankcase Ventilation (PCV). Το αποτέλεσμα είναι καλύτερη απόδοση με λιγότερες απώλειες. Κάτι που φαίνεται τόσο στην ισχύ όσο και στη συνολική λειτουργία.

Το πλαίσιο είναι νέο, ατσάλινο, με έμφαση στην ακαμψία. Στις αναρτήσεις βρίσκουμε ανεστραμμένο πιρούνι 41mm μπροστά, δύο αμορτισέρ πίσω με διαδρομή 120mm. Η απόσταση από το έδαφος στα 190mm το φέρνει πιο κοντά σε μία μοτοσυκλέτα adventure. Τα νούμερα αυτά δεν είναι τυχαία. Δείχνουν ότι το SR GT 400 μπορεί να βγει λίγο πιο έξω από την άσφαλτο χωρίς δεύτερη σκέψη.

Η τεχνολογία φυσικά δίνει το παρόν. Στα φρένα βρίσκουμε δικάναλο ABS της Bosch και traction control από την Aprilia. Μπροστά υπάρχει δίσκος 300mm με τετραπίστονη ακτινική δαγκάνα, κάτι που σπάνια βλέπεις σε scooter. Οθόνη TFT 5 ιντσών με συνδεσιμότητα μέσω Aprilia MIA για πλοήγηση, μουσική και φωνητικές εντολές. Keyless σύστημα, θύρα USB-C, αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα που χωρά full-face κράνος. Χαρακτηριστικά που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη.

Εκεί που πραγματικά ξεχωρίζει είναι στην εμφάνιση. Ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία των sportbike της Aprilia, με αιχμηρές γραμμές και επιθετικό εμπρός μέρος. Το ψηλό μπροστινό θυμίζει κάτι από adventure, δίνοντας του έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Ο εξοπλισμός είναι επίσης ιδιαίτερα πλούσιος. LED φωτιστικά σώματα, ρυθμιζόμενη ζελατίνα πέντε θέσεων, handguards, σέλα δύο επιπέδων. Δε λείπουν ούτε οι extra επιλογές, όπως θερμαινόμενα γκριπ και top box.

Το ρεζερβουάρ των 12 λίτρων προσφέρει αυτονομία περίπου 300 χιλιομέτρων. Με ύψος σέλας στα 820mm είναι πιο ψηλό από τα περισσότερα scooter, ενώ το βάρος φτάνει τα 186 κιλά. Παρ’ όλα αυτά, η αναλογία κιλών ανά ίππο είναι ιδιαίτερα καλή για την κατηγορία του.

Η τιμή στην Ευρώπη για το SR GT 400 αναμένεται στα 6.750€. Εάν κάποιος επιθυμεί το SR GT Replica, “ντυμένο” στα χρώματα της ομάδας του MotoGP, θα χρειαστεί να δώσει 200€ παραπάνω. Δεν είναι μία επιλογή χαμηλού κόστους. Από την άλλη, δύσκολα βρίσκεις scooter που να συνδυάζει δύναμη, εξοπλισμό, δυνατότητες, όλα μαζί σε ένα πακέτο.