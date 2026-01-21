Benda P51: υβριδικός boxer 250cc με επιδόσεις μεσαίας κατηγορίας

Με κάθε νέα μοτοσυκλέτα η Benda δείχνει ότι η κινεζική εταιρεία δεν φοβάται τις ριζοσπαστικές λύσεις

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Έχουμε ξαναμιλήσει για την Benda. Κάθε νέα της μοτοσυκλέτα δείχνει ότι η κινεζική εταιρεία δεν φοβάται τις ριζοσπαστικές λύσεις. Από naked εμπνευσμένα από Transformers, μέχρι bobber 250cc και cruiser με τετρακύλινδρο σε σειρά με το φαρδύτερο πίσω ελαστικό παραγωγής. Αυτή τη φορά, όμως, η προσοχή πέφτει αλλού. Στον κινητήρα.

Η επερχόμενη P51 φέρνει κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί σε μοτοσυκλέτα παραγωγής. Έναν υβριδικό boxer κινητήρα, σε οριζόντια διάταξη, συνδυασμένο με ηλεκτροκινητήρα. Όχι απλώς ηλεκτρική υποβοήθηση, αλλά πλήρες υβριδικό σύστημα. Η BMW είχε μία παρόμοια ιδέα με το Vision DC Roadster, όμως εκείνο ήταν αμιγώς ηλεκτρικό, με μπαταρίες στη θέση των κυλίνδρων.

Εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Η P51 χρησιμοποιεί θερμικό κινητήρα μόλις 250cc, αλλά τα νούμερα σοκάρουν. Η συνολική απόδοση φτάνει τους 62 ίππους, με ροπή 100 Nm. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα.

Οι τιμές αυτές τη φέρνουν δίπλα σε μοτοσυκλέτες τύπου Yamaha MT-07. Στην πράξη, αυτά τα νούμερα ξεπερνούν σχεδόν κάθε σύγχρονη τετράχρονη μοτοσυκλέτα 250-300cc. Ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα για τόσο μικρό κυβισμό.

Υβριδικά συστήματα έχουμε ξαναδεί. Το Kawasaki Ninja 7 Hybrid είναι το πιο γνωστό παράδειγμα. Υπάρχει επίσης το Yamaha FZ-S Hybrid, αν και με πολύ πιο ήπια προσέγγιση. Η διαφορά με την Benda είναι ξεκάθαρη.

Η Kawasaki εστιάζει κυρίως στην οικονομία και στα διαφορετικά riding modes. Η Yamaha χρησιμοποιεί σύστημα SMG, με ήπια ηλεκτρική υποβοήθηση σε χαμηλές στροφές. Δεν μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά με ρεύμα. Η P51 μπορεί.

Η Benda δηλώνει ότι η μοτοσυκλέτα λειτουργεί και σε αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία. Παράλληλα, το υβριδικό σύστημα δεν περιορίζεται στην κατανάλωση. Καλύπτει κενά ροπής, βελτιώνει την επιτάχυνση, επηρεάζοντας την κατανομή ισχύος σε όλο το φάσμα στροφών. Ακόμη και η κατανομή βάρους, φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί γύρω από αυτό το σύστημα.

Το βάρος φτάνει τα 178 κιλά. Περισσότερο από μία τυπική 250άρα, αλλά κοντά σε μεσαίες naked κατηγορίες, όπως η MT-07. Λογικό τίμημα για την πολυπλοκότητα του συνόλου.

Σχεδιαστικά, η P51 κινείται σε neo-retro μονοπάτια. Η ίδια η Benda μιλά για “αεροπορικές επιρροές”. Οι καμπύλες, οι συμπαγείς αναλογίες, το κομμένο πίσω φτερό. Στοιχεία που θα εκτιμήσουν φίλοι των boxer, όπως όσοι αγαπούν τη BMW R nineT.

Το πλαίσιο είναι αλουμινένιο, με συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι. Πρόκειται για δοκιμασμένη συνταγή της Benda, παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιεί σε άλλα μοντέλα, όπως το Napoleonbob 500.

Το πότε θα περάσει στην παραγωγή παραμένει ασαφές. Οι πληροφορίες είναι πολλές, άρα το project φαίνεται προχωρημένο. Η έλλειψη λεπτομερειών στα περιφερειακά δείχνει ότι η εξέλιξη συνεχίζεται.

Το σημαντικό, όμως, είναι αλλού. Η τεχνολογική καινοτομία δεν ανήκει πια αποκλειστικά σε ευρωπαϊκούς ή ιαπωνικούς κολοσσούς. Αν μία σχετικά νέα εταιρεία, όπως η Benda, τολμά να παρουσιάσει πραγματικό υβριδικό boxer με λογικό κόστος, τότε τα όρια αλλάζουν. Η τεχνολογία παύει να είναι προνόμιο των λίγων.