Benelli BKX 300: Η νέα πρόταση στα μικρά adventure έφτασε στην Ελλάδα

Με χαμηλό βάρος, ικανοποιητικό εξοπλισμό και τιμή που τη φέρνει απέναντι στον ισχυρό ανταγωνισμό, η Benelli ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην κατηγορία των adventure 300 κυβικών

Η Benelli εμπλουτίζει τη γκάμα της στην ελληνική αγορά με την BKX 300, μια μοτοσυκλέτα που σχεδιάστηκε για όσους αναζητούν ένα ευέλικτο adventure μοντέλο, ικανό να κινείται με την ίδια άνεση τόσο στην καθημερινότητα όσο και στις εξορμήσεις εκτός πόλης. Με σύγχρονη αισθητική, μικρό βάρος (144 κιλά, ξηρό) και κινητήρα που δίνει έμφαση στην ευχρηστία, η νέα πρόταση της ιταλικής εταιρείας στοχεύει στους αναβάτες με δίπλωμα Α2 αλλά και σε όσους θέλουν μια προσιτή μοτοσυκλέτα πολλαπλών χρήσεων.

Η BKX 300, επενδύει στην ευκολία οδήγησης, την εργονομία και τον μικρό όγκο, στοιχεία που διευκολύνουν τόσο τον νέο όσο και τον πιο έμπειρο αναβάτη.

Η σχεδίασή της χαρακτηρίζεται από έντονες γωνίες, ψηλό ρύγχος, μικρό ανεμοθώρακα και αναλογίες που θυμίζουν μεγαλύτερες adventure μοτοσυκλέτες, χωρίς όμως να χάνει την ευελιξία που απαιτεί η καθημερινή χρήση μέσα στην πόλη.

Στην καρδιά της BKX 300 βρίσκεται ένας υγρόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας 292 κ.εκ. προδιαγραφών Euro 5+, ο οποίος αποδίδει περίπου 29 ίππους στις 8.750 σ.α.λ. και μέγιστη ροπή 24 Nm στις 7.250 σ.α.λ. Η ισχύς μεταφέρεται μέσω εξατάχυτου κιβωτίου ταχυτήτων, προσφέροντας ομαλή λειτουργία τόσο στις χαμηλές όσο και στις μεσαίες στροφές.

Η μοτοσυκλέτα βασίζεται σε ατσάλινο πλαίσιο, ενώ διαθέτει ανεστραμμένο πιρούνι μεγάλης διαδρομής εμπρός και μονό, πλήρως ρυθμιζόμενο αμορτισέρ πίσω. Οι ακτινωτοί τροχοί των 19 και 17 ιντσών συνδυάζονται με ελαστικά διπλής χρήσης, επιτρέποντας την κίνηση και εκτός δρόμου, ενώ στον τομέα της πέδησης. τις εντυπώσεις κλέβει το μπροστινό δισκόφρενο «μαργαρίτα», που συνεργάζεται με τετραπίστονη ακτινική δαγκάνα.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει LED φωτιστικά σώματα, ψηφιακή οθόνη οργάνων και θύρα USB για φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών, ενώ φυσικά δεν λείπει το ABS, όπως επιβάλλουν οι σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η BKX 300 είναι πλέον διαθέσιμη μέσω του επίσημου δικτύου της Benelli στην Ελλάδα, με τιμή λιανικής 4.660 ευρώ. Με αυτό το ποσό το νέο μοντέλο τοποθετείται απέναντι στις υπόλοιπες adventure προτάσεις της κατηγορίας των 250-350 κυβικών, επιχειρώντας να προσελκύσει όσους αναζητούν μια προσιτή και ευέλικτη μοτοσυκλέτα για καθημερινές μετακινήσεις αλλά και ταξίδια μικρών και μεσαίων αποστάσεων.