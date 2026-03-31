ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Bimota KB399: ZX-4RR με ιταλική υπογραφή

ΤΡΙΤΗ | 31.03.2026
Autotypos Team
bimota-kb399-zx-4rr-me-italiki-ypografi-798060

Η Bimota δε μπήκε ποτέ στη λογική της μαζικής παραγωγής. Κινείται πάντα σε δικό της μονοπάτι, με λίγες μοτοσυκλέτες, έντονο χαρακτήρα, προσοχή στη λεπτομέρεια. Το νέο της μοντέλο ακολουθεί ακριβώς αυτή τη λογική.

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η KB399 αποτελεί τη μικρότερη μοτοσυκλέτα που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Η δεύτερη καθαρόαιμη sport πρόταση στη σειρά “KB”. Παράλληλα είναι η πιο “προσιτή” της εταιρείας, όσο σχετικό μπορεί να θεωρηθεί αυτό. Η τιμή ξεκινά κοντά στα 11.200 ευρώ. Υψηλό ποσό, όμως η εικόνα αλλάζει εάν το δεις ως τετρακύλινδρο supersport.

Η βάση είναι γνωστή. Η KB399 “πατάει” επάνω στη Kawasaki Ninja ZX-4RR, όπως η μεγαλύτερη KB998 βασίζεται στην ZX-10RR. Δεν είναι τυχαίο. Η Kawasaki κατέχει το 50,1% της Bimota, κάτι που εξηγεί την κοινή τεχνολογία.

Ο κινητήρας παραμένει ίδιος. Τετρακύλινδρος σε σειρά, 399cc, ίδια γεωμετρία, ίδια συμπίεση. Η απόδοση φτάνει περίπου τους 80 ίππους, με 39Nm ροπής. Με τέτοια νούμερα, το σύνολο δείχνει ξεκάθαρα τον προσανατολισμό του για χρήση πίστας.

Το πλαίσιο επίσης προέρχεται από τη ZX-4RR. Ατσάλινο σωληνωτό, συνδυάζεται με ανεστραμμένο πιρούνι Showa μπροστά, μονό αμορτισέρ πίσω. Εδώ όμως η Bimota έχει προσθέσει περισσότερες δυνατότητες ρύθμισης σε προφόρτιση και αποσβέσεις.

Στα φρένα συναντάμε δίσκους 290mm, όμως με δαγκάνες Brembo Stylema τετραπίστονες ακτινικές αντί για τις στάνταρ της Kawasaki. Η διαφορά είναι ουσιαστική στην αίσθηση. Η TFT οθόνη παραμένει ίδια, μαζί με τα ηλεκτρονικά βοηθήματα όπως riding modes, traction control τριών επιπέδων, quickshifter.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Σε αυτό το σημείο προκύπτει εύλογη απορία. Γιατί να επιλέξει κάποιος την Bimota; Η απάντηση βρίσκεται στις λεπτομέρειες.

Η KB399 αποκτά διαφορετικό φέρινγκ με ενσωματωμένα winglets. Η πρακτική τους αξία μένει να φανεί, όμως δίνουν ξεκάθαρα μία πιο επιθετική εικόνα. Υπάρχει εξάτμιση τιτανίου από την Akrapovič, νέα πλάκα τιμονιού από billet αλουμίνιο, κατεργασμένα εξαρτήματα στο σύστημα διεύθυνσης.

Στις πιο πλούσιες εκδόσεις εμφανίζεται πίσω ανάρτηση Öhlins, μαζί με το χαρακτηριστικό τρίχρωμο της Bimota σε κόκκινο, μαύρο, λευκό επάνω σε κόκκινο πλαίσιο.

Για όσους θέλουν κάτι ακόμη πιο ξεχωριστό, υπάρχει η έκδοση ES (Edizione Speciale). Εκεί μπαίνουν carbon φέρινγκ, clip-ons, CNC ρυθμιζόμενοι μαρσπιέδες, κατεργασμένα πεντάλ φρένου και ταχυτήτων. Η τιμή ανεβαίνει σημαντικά, φτάνοντας περίπου τα 16.900 ευρώ.

Ακούγεται ήδη ότι η Bimota σκέφτεται τη συμμετοχή της στο επερχόμενο World Sportbike Championship. Εάν επιβεβαιωθεί, τότε η KB399 αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως μία βάση αγωνιστικής μοτοσυκλέτας δρόμου.

Ο ανταγωνισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος σε αυτή την κατηγορία. Η ZX-4RR παραμένει ουσιαστικά μόνη της ως τετρακύλινδρο supersport σε αυτά τα κυβικά. Αυτό όμως φέρνει ακόμα ένα ερώτημα. Αξίζει η διαφορά της τιμής;

Η απάντηση εξαρτάται από τον αγοραστή. Όποιος ψάχνει την πιο “λογική” επιλογή, πιθανότατα θα επιλέξει την Kawasaki. Όποιος θέλει κάτι πιο σπάνιο, με χαρακτήρα ειδικής κατασκευής, θα βρει πάτημα εδώ.

Οι παραγγελίες ξεκινούν από 3 Απριλίου, με συγκεκριμένα “παράθυρα” παραγωγής κάθε μήνα. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται προς τα τέλη Οκτωβρίου ή αρχές Νοεμβρίου. Δεδομένης της φιλοσοφίας της εταιρείας, οι αριθμοί θα είναι περιορισμένοι.

