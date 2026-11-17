Η εταιρεία ανανεώνει τον στόλο ενοικιαζόμενων δικύκλων της και διαθέτει προς πώληση δεκάδες μεταχειρισμένα Honda, από παπιά και scooter μέχρι adventure μοτοσυκλέτες 1.100 κ.εκ.

Μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία για όσους αναζητούν μεταχειρισμένη μοτοσυκλέτα Honda δημιουργεί η Andeli, η οποία προχωρά στην ανανέωση του στόλου της και διοργανώνει διήμερη εκδήλωση Black Friday στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις της στο Χαλάνδρι.

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στον χώρο της ενοικίασης δικύκλων, διαθέτει προς πώληση μοτοσυκλέτες, scooter και παπιά που χρησιμοποιούνταν στον στόλο της, με τιμές που ξεκινούν από μόλις 1.000 ευρώ.

Η γκάμα καλύπτει κυβισμούς από 110 έως 1.100 κ.εκ., με επιλογές τόσο για καθημερινή μετακίνηση όσο και για ταξίδια. Ανάμεσα στα διαθέσιμα μοντέλα βρίσκονται δημοφιλείς προτάσεις της Honda, όπως τα SH 150, Forza 350, CB500X, NC750X, Transalp 750, X-ADV 750 και Africa Twin 1100.

Οι ενδεικτικές τιμές της Black Friday

Μοντέλο Honda Τιμή από Astrea Grand 1.000€ SH 150 1.900€ SH 350 2.200€ Forza 350 3.200€ CB500X 4.700€ NC750X 4.000€ Transalp 750 7.600€ X-ADV 750 7.200€ Africa Twin 1100 9.500€

Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τα οχήματα που περιλαμβάνονται στην προσφορά. Οι ειδικές τιμές θα ισχύουν για επιβεβαιωμένες αγορές έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, σύμφωνα με τους όρους της ενέργειας.

Τι ισχύει για τη συντήρηση και την εγγύηση

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα κατά την αγορά μεταχειρισμένης μοτοσυκλέτας, ιδιαίτερα όταν προέρχεται από στόλο ενοικίασης, είναι το ιστορικό συντήρησής της.

Σύμφωνα με την Andeli, όλα τα διαθέσιμα δίκυκλα έχουν συντηρηθεί σε εξουσιοδοτημένα σημεία service της Honda και συνοδεύονται από ενημερωμένο βιβλίο συντήρησης, ώστε ο υποψήφιος αγοραστής να μπορεί να ελέγξει το ιστορικό τους.

Επιπλέον, παρέχεται δυνατότητα εγγύησης ενός έτους μέσω του εξουσιοδοτημένου συνεργείου Honda SK Motorium – Κάζακλης Στέλιος. Η συγκεκριμένη παροχή προϋποθέτει τη συνέχιση της συντήρησης του δικύκλου στο ίδιο συνεργείο και διέπεται από τους αντίστοιχους όρους εγγύησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν από κοντά τις διαθέσιμες μοτοσυκλέτες κατά τη διάρκεια του διημέρου, να ενημερωθούν για την κατάσταση και το ιστορικό τους και να επιλέξουν εκείνη που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.

Η δυνατότητα αγοράς με τις ειδικές τιμές παραμένει ενεργή και μετά την εκδήλωση, έως το τέλος Δεκεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα οχήματα.

Πληροφορίες εκδήλωσης