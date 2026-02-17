quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Bluroc X-Bongo: Scrambler 50cc  σε στυλ Honda Monkey

ΤΡΙΤΗ | 17.02.2026
Autotypos Team
bluroc-x-bongo-scrambler-50cc-se-styl-honda-monkey-793256

Η Bluroc X-Bongo μπορεί εύκολα να αποτελέσει μία όμορφη πρώτη είσοδο στον κόσμο της μοτοσυκλέτας

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Όταν μιλάμε για mini μοτοσυκλέτες, το μυαλό πηγαίνει αυτόματα στη Honda. Cub, Monkey, Trail, Grom. Μικρές σε διαστάσεις, 125cc, τεράστια απήχηση. Τι γίνεται όμως αν κατεβούμε ακόμη πιο χαμηλά; Στα 50cc; Εκεί εμφανίζεται η Bluroc X-Bongo 50. Με την πρώτη ματιά, μοιάζει πολύ με Honda Monkey. Η φιλοσοφία είναι παρόμοια. Ρετρό αισθητική, scrambler διάθεση, μικρές αναλογίες.

Η διαφορά κρύβεται στον κυβισμό. Εκεί που τα mini της Honda βασίζονται σε κινητήρες 125cc, η X-Bongo 50 κινείται με μόλις 50cc.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Bluroc είναι μία βελγική εταιρεία μικρού κυβισμού, ενεργή από το 2013, με παρουσία σε επτά ευρωπαϊκές χώρες. Στη γκάμα της βρίσκεις cruiser και scrambler 250cc, tracker 125cc, πλέον και αυτή τη 50άρα που πατά ξεκάθαρα πάνω στη λογική της Monkey.

Ο κινητήρας είναι οριζόντιος, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος, πενηντάρης, με ηλεκτρονικό ψεκασμό. Συνδυάζεται με τετρατάχυτο κιβώτιο. Η ισχύς φτάνει τους 3,2 ίππους (2,4 kW). Ναι, τόσο. Το βάρος δίχως υγρών ανακοινώνεται στα 96 κιλά. Αν το δούμε ψυχρά, η αναλογία ισχύος προς βάρος είναι περίπου 0,033 ίπποι ανά κιλό. Για σύγκριση, η Monkey των 125cc αποδίδει 9,4 ίππους και ζυγίζει 105 κιλά γεμάτη, δηλαδή περίπου 0,09 ίπποι ανά κιλό. Η διαφορά είναι εμφανής.

Στις αναρτήσεις βρίσκουμε ανεστραμμένο πιρούνι μπροστά και δύο αμορτισέρ πίσω με ρυθμιζόμενη προφόρτιση. Τα φρένα είναι δισκόφρενα εμπρός και πίσω, με τροχούς 12 ιντσών. Παρά το ρετρό ύφος, ο εξοπλισμός είναι σύγχρονος. LCD οθόνη οργάνων, πλήρης LED φωτισμός, αδιάβροχη θύρα USB στο τιμόνι. Τα γραφικά τύπου racing δίνουν πιο επιθετικό τόνο στο λιλιπούτιο σύνολο.


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Οι διαστάσεις είναι 1.650mm μήκος, 760mm πλάτος, 1.035mm ύψος. Το ύψος σέλας ρυθμίζεται μεταξύ 735 και 780mm. Το μεταξόνιο φτάνει τα 1.155mm. Πρόκειται για μία πραγματικά μικρή μοτοσυκλέτα. Ιδιαίτερα φιλική προς τους αρχάριους.

Η τιμή της στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 2.399 λίρες, περίπου 2.759 ευρώ. Ιδανική για κάποιον που θέλει να μάθει τα βασικά. Να δουλέψει με συμπλέκτη, να αλλάζει ταχύτητες, να φρενάρει σωστά. Όλα σε μία πιο μαζεμένη, φιλική κλίμακα. Μπορεί εύκολα να αποτελέσει μία όμορφη πρώτη είσοδο στον κόσμο της μοτοσυκλέτας.

Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Σε μία αγορά όπου τα ηλεκτρικά μοντέλα πληθαίνουν, ειδικά στις entry-level κατηγορίες, έχει χώρο ένα πενηντάρι βενζίνης; Με παρόμοιο κόστος βρίσκεις αρκετές ηλεκτρικές επιλογές. Από μικρά off-road μέχρι νεανικά e-moto. Η απλότητα του θερμικού κινητήρα όμως έχει άλλη γοητεία.

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Honda#Honda Monkey#μοτοσυκλέτα
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

patenta-honda-to-proto-energo-systima-diefthynsis-gia-apofygi-sygkrouseon-se-motosykleta-788246

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

04.01.2026

Πατέντα Honda: Το πρώτο ενεργό σύστημα διεύθυνσης για αποφυγή συγκρούσεων σε μοτοσυκλέτα
honda-cbr1000rr-r-fireblade-tt-replica-mono-12-ston-kosmo-gia-ton-athlo-tou-dean-harrison-782600

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

12.11.2025

Honda CBR1000RR-R Fireblade TT Replica: Μόνο 12 στον κόσμο για τον άθλο του Dean Harrison
honda-cb1000gt-tetrakylindro-sport-touring-me-road-adventure-charaktiristika-781847

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

04.11.2025

Honda CB1000GT: Τετρακύλινδρο sport touring με road adventure χαρακτηριστικά
ta-honda-forza-125-kai-350-me-nea-chromata-gia-to-2026-des-tin-paleta-781305

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

01.11.2025

Τα Honda Forza 125 και 350 με νέα χρώματα για το 2026 – Δες την παλέτα
honda-ev-outlier-concept-etsi-tha-einai-oi-motosykletes-tis-honda-se-ena-ochi-kai-toso-makrino-mellon-781100

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

29.10.2025

Honda EV Outlier Concept: Έτσι θα είναι οι μοτοσυκλέτες της Honda, σε ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον
honda-wn7-i-proti-ilektriki-motosykleta-tis-honda-pagkosmia-premiera-778174

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

14.10.2025

Honda WN7: Η πρώτη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της Honda – Παγκόσμια πρεμιέρα

Πρόσφατες Ειδήσεις