Bluroc X-Bongo: Scrambler 50cc  σε στυλ Honda Monkey

Η Bluroc X-Bongo μπορεί εύκολα να αποτελέσει μία όμορφη πρώτη είσοδο στον κόσμο της μοτοσυκλέτας

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Όταν μιλάμε για mini μοτοσυκλέτες, το μυαλό πηγαίνει αυτόματα στη Honda. Cub, Monkey, Trail, Grom. Μικρές σε διαστάσεις, 125cc, τεράστια απήχηση. Τι γίνεται όμως αν κατεβούμε ακόμη πιο χαμηλά; Στα 50cc; Εκεί εμφανίζεται η Bluroc X-Bongo 50. Με την πρώτη ματιά, μοιάζει πολύ με Honda Monkey. Η φιλοσοφία είναι παρόμοια. Ρετρό αισθητική, scrambler διάθεση, μικρές αναλογίες.

Η διαφορά κρύβεται στον κυβισμό. Εκεί που τα mini της Honda βασίζονται σε κινητήρες 125cc, η X-Bongo 50 κινείται με μόλις 50cc.

Η Bluroc είναι μία βελγική εταιρεία μικρού κυβισμού, ενεργή από το 2013, με παρουσία σε επτά ευρωπαϊκές χώρες. Στη γκάμα της βρίσκεις cruiser και scrambler 250cc, tracker 125cc, πλέον και αυτή τη 50άρα που πατά ξεκάθαρα πάνω στη λογική της Monkey.

Ο κινητήρας είναι οριζόντιος, μονοκύλινδρος, αερόψυκτος, πενηντάρης, με ηλεκτρονικό ψεκασμό. Συνδυάζεται με τετρατάχυτο κιβώτιο. Η ισχύς φτάνει τους 3,2 ίππους (2,4 kW). Ναι, τόσο. Το βάρος δίχως υγρών ανακοινώνεται στα 96 κιλά. Αν το δούμε ψυχρά, η αναλογία ισχύος προς βάρος είναι περίπου 0,033 ίπποι ανά κιλό. Για σύγκριση, η Monkey των 125cc αποδίδει 9,4 ίππους και ζυγίζει 105 κιλά γεμάτη, δηλαδή περίπου 0,09 ίπποι ανά κιλό. Η διαφορά είναι εμφανής.

Στις αναρτήσεις βρίσκουμε ανεστραμμένο πιρούνι μπροστά και δύο αμορτισέρ πίσω με ρυθμιζόμενη προφόρτιση. Τα φρένα είναι δισκόφρενα εμπρός και πίσω, με τροχούς 12 ιντσών. Παρά το ρετρό ύφος, ο εξοπλισμός είναι σύγχρονος. LCD οθόνη οργάνων, πλήρης LED φωτισμός, αδιάβροχη θύρα USB στο τιμόνι. Τα γραφικά τύπου racing δίνουν πιο επιθετικό τόνο στο λιλιπούτιο σύνολο.

Οι διαστάσεις είναι 1.650mm μήκος, 760mm πλάτος, 1.035mm ύψος. Το ύψος σέλας ρυθμίζεται μεταξύ 735 και 780mm. Το μεταξόνιο φτάνει τα 1.155mm. Πρόκειται για μία πραγματικά μικρή μοτοσυκλέτα. Ιδιαίτερα φιλική προς τους αρχάριους.

Η τιμή της στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 2.399 λίρες, περίπου 2.759 ευρώ. Ιδανική για κάποιον που θέλει να μάθει τα βασικά. Να δουλέψει με συμπλέκτη, να αλλάζει ταχύτητες, να φρενάρει σωστά. Όλα σε μία πιο μαζεμένη, φιλική κλίμακα. Μπορεί εύκολα να αποτελέσει μία όμορφη πρώτη είσοδο στον κόσμο της μοτοσυκλέτας.

Το ερώτημα όμως είναι άλλο. Σε μία αγορά όπου τα ηλεκτρικά μοντέλα πληθαίνουν, ειδικά στις entry-level κατηγορίες, έχει χώρο ένα πενηντάρι βενζίνης; Με παρόμοιο κόστος βρίσκεις αρκετές ηλεκτρικές επιλογές. Από μικρά off-road μέχρι νεανικά e-moto. Η απλότητα του θερμικού κινητήρα όμως έχει άλλη γοητεία.