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ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

BMW M 1000 RS: Ετοιμάζεται sport – touring «πύραυλος» 205 ίππων!

ΤΕΤΑΡΤΗ | 19.08.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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AI
Η εικόνα έχει δημιουργηθεί με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης

Η BMW ετοιμάζει μια νέα μοτοσυκλέτα για το 2027, η οποία αναμένεται να συνδυάζει τον κινητήρα της M 1000 RR με πιο πρακτική και touring φιλοσοφία

Η οικογένεια των μοτοσυκλετών M της BMW Motorrad ετοιμάζεται να αποκτήσει ένα ακόμη μέλος. Αυτή τη φορά δεν πρόκειται για μια ακόμη superbike ή hyper naked, αλλά για μια μοτοσυκλέτα που φαίνεται να γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην ακραία M 1000 RR και την πιο πολυχρηστική M 1000 XR.

Ο λόγος για την BMW M 1000 RS, η οποία εμφανίστηκε σε έγγραφα πιστοποίησης για την αγορά των ΗΠΑ και όλα δείχνουν ότι θα αποτελέσει ένα από τα νέα μοντέλα της BMW για το 2027.

Αν οι μέχρι τώρα πληροφορίες επιβεβαιωθούν, η νέα BMW θα χρησιμοποιεί τον τετρακύλινδρο εν σειρά κινητήρα των 999 κ.εκ. της M 1000 RR, εισάγοντας ουσιαστικά τα RS μοντέλα που μέχρι τώρα έφεραν boxer μοτέρ, σε ένα κόσμο ασύλληπτων επιδόσεων.

Με τον κινητήρα της M 1000 RR

Η σημερινή M 1000 RR αποδίδει 205 ίππους στις 13.000 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή φτάνει τα 11,3 kgm στις 11.000 σ.α.λ.. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη επίσημα ότι η RS θα διατηρήσει ακριβώς αυτά τα νούμερα, όμως τα στοιχεία των εγκρίσεων αφήνουν ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.

Διαθέτει μεταξύ άλλων βαλβίδες τιτανίου, διαφορετική διαμόρφωση στους αυλούς εισαγωγής και εξαγωγής, ανασχεδιασμένους θαλάμους καύσης και μεγαλύτερες πεταλούδες γκαζιού.

Με άλλα λόγια, η BMW δεν φαίνεται να ετοιμάζει απλώς μια πιο άνετη M 1000 RR. Η M 1000 RS θα μπορούσε να αποτελέσει μια πραγματικά ξεχωριστή πρόταση, «τουρισμού», με 1:1 αναλογία ίππων προς κιλά.

Περίπου 205 κιλά και πιο «πολιτισμένη» φιλοσοφία

Εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη διαφορά από την M 1000 RR. Τα έγγραφα πιστοποίησης δείχνουν ότι η νέα M 1000 RS θα είναι περίπου 10 κιλά βαρύτερη από την M 1000 RR. Η συγκεκριμένη μέτρηση δεν αφορά το συμβατικό βάρος που χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές, αλλά την αμερικανική μέτρηση Equivalent Inertial Mass.

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, η πραγματική μάζα της M 1000 RS εκτιμάται ότι θα βρίσκεται περίπου στα 205 κιλά με γεμάτο ρεζερβουάρ, έναντι περίπου 194 κιλών της M 1000 RR. Η αύξηση αυτή είναι απολύτως λογική εφόσον η BMW θέλει να δημιουργήσει μια μοτοσυκλέτα με περισσότερη άνεση και πρακτικότητα στον δρόμο, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τις επιδόσεις.

Άλλωστε, τα αρχικά γράμματα «RS» στην ονοματολογία της BMW παραπέμπουν ακριβώς σε αυτή τη φιλοσοφία: Sport Touring με πολύ έντονα σπορ χαρακτηριστικά.

Ανάμεσα σε RR και XR

Η M 1000 RR είναι μια καθαρόαιμη superbike, σχεδιασμένη με σαφή προτεραιότητα στις επιδόσεις και την πίστα. Στον αντίποδα, η M 1000 XR συνδυάζει τον τετρακύλινδρο κινητήρα με πιο όρθια θέση οδήγησης και crossover χαρακτήρα.

Η RS θα μπορούσε να τοποθετηθεί ακριβώς ανάμεσά τους. Πρακτικά, μιλάμε για μια μοτοσυκλέτα που θα μπορούσε να προσφέρει τις επιδόσεις μιας superbike, αλλά με εργονομία και συμπεριφορά καταλληλότερη για καθημερινή χρήση και ταξίδι.

Ενδιαφέρον έχει επίσης το ότι πέραν του –αναμενόμενα- ακριβού M 1000 RS, θα μπορούσε φυσικά να υπάρξει και μια S 1000 RS έκδοση, βασισμένη στην ανάλογη τετρακύλινδρη «S» οικογένεια μοντέλων.Μια μοτοσυκλέτα σαν και αυτή, θα μπορούσε να είναι άμεσος ανταγωνιστής μοντέών όπως τα Suzuki GSX-S 1000 GT και Kawasaki Ninja 1100SX.

Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές όσο πλησιάζει η επίσημη παρουσίαση των μοντέλων του 2027, με την EICMA να αποτελεί το πιθανότερο σημείο όπου θα ξεκαθαρίσει πλήρως η εικόνα.

Τι κρατάμε

  • Η BMW ετοιμάζει την M 1000 RS για το 2027.
  • Θα χρησιμοποιεί τον 999 κ.εκ. τετρακύλινδρο κινητήρα της M 1000 RR.
  • Η ισχύς ενδέχεται να φτάνει τους 205 ίππους.
  • Το βάρος εκτιμάται περίπου στα 205 κιλά με καύσιμο.
  • Θα τοποθετηθεί ανάμεσα στην M 1000 RR και την M 1000 XR, με στόχο να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία hyper – sport touring.

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Tags
#BMW#BMW M 1000 RS#BMW Motorrad
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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