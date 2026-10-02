BMW: Μετά την F 450 GS τώρα έχουμε την F 450 R

Η BMW παρουσιάζει τη νέα F 450 R, μια naked 48 PS για δίπλωμα Α2, βασισμένη στην τεχνική φιλοσοφία της F 450 GS και με βάρος μόλις 175 kg.

Η BMW Motorrad διευρύνει με γρήγορους ρυθμούς τη νέα οικογένεια των 450 κ.εκ. Μετά την F 450 GS, που άνοιξε τον δρόμο για τη νέα μεσαία πλατφόρμα της εταιρείας, σειρά παίρνει τώρα η BMW F 450 R, μια καθαρόαιμη naked μοτοσυκλέτα με σαφώς πιο ασφάλτινο και σπορ προσανατολισμό.

Η νέα F 450 R χρησιμοποιεί τον ίδιο εν σειρά δικύλινδρο κινητήρα των 420 κ.εκ. και 48 PS, αλλά αποκτά διαφορετικό πλαίσιο ρυθμίσεων, μικρότερο βάρος, τροχούς 17 ιντσών και εμφάνιση που παραπέμπει ευθέως στη μεγαλύτερη S 1000 R. Με ισχύ ακριβώς στο όριο των 35 kW, απευθύνεται και σε κατόχους διπλώματος Α2, ενώ το βάρος των μόλις 175 kg υπόσχεται έναν ιδιαίτερα ευέλικτο χαρακτήρα τόσο στην πόλη όσο και σε δρόμους με στροφές.

Από την F 450 GS στην F 450 R

Η F 450 GS ήταν το πρώτο μοντέλο που παρουσίασε η BMW πάνω στη νέα μηχανολογική βάση των 420 κ.εκ. Τώρα η εταιρεία αξιοποιεί την ίδια οικογένεια για να εισέλθει πιο δυναμικά στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των μικρομεσαίων naked.

Η F 450 R δεν αποτελεί απλώς μια GS χωρίς fairing. Η BMW αναφέρει ότι εξελίχθηκε ως αυτόνομη roadster πρόταση, με διαφορετική γεωμετρία και ρυθμίσεις πλαισίου προσανατολισμένες αποκλειστικά στην οδήγηση στην άσφαλτο. Σχεδιαστικά, η συγγένεια με τη S 1000 R είναι εμφανής, με έντονα γωνιώδη στοιχεία, μικρό εμπρός φωτιστικό σώμα και μίνιμαλ ουρά.

Δικύλινδρος 420 κ.εκ. με 48 PS

Στην καρδιά της νέας F 450 R βρίσκεται ο ίδιος ολοκαίνουργιος δικύλινδρος σε σειρά κινητήρας των 420 κ.εκ. που έκανε πρεμιέρα στην F 450 GS. Η απόδοση φτάνει τους 48 PS στις 8.750 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή των 43 Nm εμφανίζεται στις 6.750 σ.α.λ.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ήδη από τις 3.000 σ.α.λ. είναι διαθέσιμο το 80% της μέγιστης ροπής, κάτι που έχει στόχο να προσφέρει άμεση απόκριση στις καθημερινές ταχύτητες. Ο στρόφαλος χρησιμοποιεί γωνία 135 μοιρών, επιλογή που διαμορφώνει τόσο τον χαρακτήρα λειτουργίας όσο και τον ήχο του κινητήρα.

Η μέση κατανάλωση ανακοινώνεται στα 3,8 lt/100 km, ενώ με το ρεζερβουάρ των 14 λίτρων η θεωρητική αυτονομία ξεπερνά τα 350 km.

Μόλις 175 kg

Το χαμηλό βάρος αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία πάνω στα οποία στηρίχθηκε η εξέλιξη της F 450 R. Πλήρης υγρών ζυγίζει 175 kg, δηλαδή είναι κατά 3 kg ελαφρύτερη από την F 450 GS. Σε συνδυασμό με τους 48 PS, το χαμηλό βάρος δημιουργεί μια αρκετά ενδιαφέρουσα αναλογία ισχύος προς βάρος για την κατηγορία Α2.

Η σέλα βρίσκεται στα 790 mm, με την BMW να προσφέρει επίσης χαμηλότερη επιλογή στα 775 mm και ψηλότερη στα 810 mm. Έτσι, η F 450 R επιχειρεί να είναι εύκολα προσβάσιμη και σε αναβάτες μικρότερης εμπειρίας ή αναστήματος.

Πιο σπορ πλαίσιο από την GS

Το πλαίσιο αποτελείται από σωληνωτό ατσάλινο χωροδικτύωμα, με τον κινητήρα να λειτουργεί και ως φέρον στοιχείο της κατασκευής.

Μπροστά χρησιμοποιείται ανεστραμμένο πιρούνι KYB 43 mm, ενώ πίσω υπάρχει αλουμινένιο ψαλίδι και κεντρικό αμορτισέρ επίσης της KYB.

Οι διαδρομές των αναρτήσεων είναι 140 mm εμπρός και πίσω, αισθητά μικρότερες από τα 180 mm της F 450 GS, όπως άλλωστε επιβάλλει ο ασφάλτινος χαρακτήρας της μοτοσυκλέτας. Οι τροχοί είναι αλουμινένιοι 17 ιντσών, με ελαστικά 110/70 μπροστά και 150/60 πίσω. Στο εμπρός μέρος υπάρχει μονός δίσκος 310 mm με τετραπίστονη monobloc δαγκάνα Brembo, ενώ πίσω χρησιμοποιείται δίσκος 240 mm.

Η ηλεκτρονική σουίτα είναι ιδιαίτερα πλούσια για την κατηγορία. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

BMW Motorrad ABS Pro

Dynamic Traction Control

Dynamic Brake Control

έλεγχος ροπής κατά το φρενάρισμα του κινητήρα MSR

Riding Modes Rain, Road και Dynamic

θερμαινόμενα γκριπ

LED φωτιστικά σώματα

TFT οθόνη 6,5 ιντσών

συνδεσιμότητα smartphone

θύρα USB-C

Με το προαιρετικό Riding Modes Pro προστίθεται και το Dynamic Pro, που επιτρέπει περισσότερες εξατομικεύσεις στη λειτουργία των ηλεκτρονικών.

Και εδώ το Easy Ride Clutch

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που γνωρίσαμε ήδη στην F 450 GS περνά και στη νέα R. Το Easy Ride Clutch είναι ένας φυγοκεντρικός συμπλέκτης που μπορεί να αναλάβει αυτόματα τη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη στις εκκινήσεις και στις στάσεις.

Σε συνδυασμό με το Shift Assistant Pro, ο αναβάτης μπορεί να ξεκινά, να σταματά και να αλλάζει σχέσεις χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιεί συνεχώς τη μανέτα του συμπλέκτη. Η μανέτα πάντως παραμένει κανονικά στη θέση της, ώστε ο αναβάτης να μπορεί να επέμβει όταν το επιθυμεί.

Πρόκειται για μια λύση που μπορεί να κάνει ιδιαίτερα πιο εύκολη την καθημερινή χρήση στην πόλη, χωρίς να μετατρέπει τη μοτοσυκλέτα σε αυτόματη με την κλασική έννοια.

Τέσσερις εκδόσεις

Η BMW F 450 R θα προσφέρεται σε τέσσερις διαφορετικές διαμορφώσεις. Η βασική F 450 R έρχεται σε Cosmic Black, ενώ η Exclusive προσθέτει μεταξύ άλλων Shift Assistant Pro και Sport Suspension.

Πιο πάνω τοποθετείται η M Sport, με χρωματισμό Snaefell White/M Motorsport, Riding Modes Pro, Shift Assistant Pro και Sport Suspension. Στην κορυφή βρίσκεται η M Sport με Innovation Package, η οποία προσθέτει και το Easy Ride Clutch. Η M Sport διαφοροποιείται και αισθητικά, με λευκό πλαίσιο και λεπτομέρειες στα χαρακτηριστικά χρώματα της BMW M.

Πόσο κοστίζει η BMW F 450 GS στην Ελλάδα;

Η F 450 R έρχεται να σταθεί δίπλα στην ήδη διαθέσιμη F 450 GS, η οποία αποτελεί την adventure εκδοχή της ίδιας οικογένειας. Η GS χρησιμοποιεί τον ίδιο δικύλινδρο κινητήρα των 420 κ.εκ., 48 PS και 43 Nm, αλλά διαθέτει μεγαλύτερες διαδρομές αναρτήσεων, τροχούς 19 και 17 ιντσών και σαφώς πιο χωμάτινο προσανατολισμό. Στην Ελλάδα, η BMW F 450 GS έρχεται με τιμή από 6.770 ευρώ.

Τι κρατάμε;