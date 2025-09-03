BMW Motorrad Vision CE: Το «σκούτερ που δεν χρειάζεσαι κράνος» με κλωβό και τεχνολογία αυτοϊσορρόπησης

Ένα φουτουριστικό concept που ενσωματώνει καινοτομία και τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την απλοποίηση της οδήγησης δικύκλου χωρίς κράνος… αλλά και με πολλές αμφιβολίες

Η BMW παρουσίασε το Vision CE στο IAA Mobility 2025 του Μονάχου

Διαθέτει μεταλλικό κλωβό ασφαλείας και ζώνη τύπου καθίσματος αυτοκινήτου, με στόχο την κατάργηση κράνους και ειδικής ένδυσης

Χρησιμοποιεί σύστημα αυτοϊσορρόπησης, που διατηρεί το όχημα όρθιο ακόμη και όταν είναι σταματημένο

Από το C1 στο Vision CE: Μια ιδέα που επιστρέφει

Η BMW Motorrad δεν είναι ξένη με το όραμα ενός «δικύκλου χωρίς κράνος». Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 είχε παρουσιάσει το C1, ένα σκούτερ με οροφή, παρμπρίζ και ζώνες ασφαλείας. Η φιλοσοφία ήταν απλή: να μεταφέρει στοιχεία παθητικής ασφάλειας από το αυτοκίνητο στη μοτοσικλέτα, ώστε ο αναβάτης να μην χρειάζεται κράνος.

Παρά την καινοτομία, το C1 απέτυχε εμπορικά. Σε πολλές χώρες οι νομοθεσίες συνέχισαν να απαιτούν τη χρήση κράνους, ενώ η ιδιαίτερη σχεδίαση δεν ενθουσίασε το κοινό. Έτσι, το project εγκαταλείφθηκε. Ωστόσο, η ιδέα δεν χάθηκε: η BMW επανέρχεται τώρα με το Vision CE, σε μια εποχή που η ηλεκτροκίνηση και η τεχνητή νοημοσύνη δίνουν νέα εργαλεία στους σχεδιαστές.

Η νέα πρόταση της BMW Motorrad

Στις 1 Σεπτεμβρίου 2025, στο Μόναχο, η BMW Motorrad παρουσίασε το Vision CE στο πλαίσιο της IAA Mobility 2025. Το πρωτότυπο βασίζεται στο ηλεκτρικό σκούτερ CE 04, αλλά με σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας σωληνωτός μεταλλικός κλωβός ασφαλείας που περιβάλλει τον αναβάτη. Ο κλωβός συνδυάζεται με ειδική ζώνη συγκράτησης, προσφέροντας προστασία παρόμοια με αυτήν ενός μικρού αυτοκινήτου. Η BMW δηλώνει ξεκάθαρα πως στόχος είναι η κατάργηση κράνους και προστατευτικής ένδυσης, κάτι που –αν ποτέ εφαρμοστεί– θα άλλαζε ριζικά τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την οδήγηση δικύκλου.

Τεχνολογία αυτοϊσορρόπησης

Μια ακόμη καινοτομία του Vision CE είναι η λειτουργία αυτοϊσορρόπησης. Σύμφωνα με την BMW, το όχημα μπορεί να παραμένει όρθιο χωρίς τη βοήθεια αναβάτη ή σταντ, ακόμα και σε πλήρη ακινησία.

Η τεχνολογία αυτή απευθύνεται κυρίως σε νέους ή άπειρους αναβάτες, που συχνά δυσκολεύονται στο σταμάτα-ξεκίνα της πόλης ή πέφτουν οδηγώνας με χαμηλές ταχύτητες. Η BMW υποστηρίζει ότι με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο φόβος και το άγχος, καθιστώντας το δίκυκλο πιο προσιτό σε όσους μέχρι τώρα δίσταζαν.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πώς αντιδρά το σύστημα σε δύσκολες συνθήκες, όπως σε βρεγμένο οδόστρωμα, σε λακκούβες ή σε περιπτώσεις που ο αναβάτης αντανακλαστικά προσπαθεί να βάλει πόδι κάτω για να συγκρατήσει το όχημα.

Ο σχεδιασμός μέσα από τις εικόνες

Η παρουσίαση του Vision CE συνοδεύτηκε από εικόνες που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και όχι από φωτογραφίες πραγματικών πρωτοτύπων με αναβάτες. Αυτή η επιλογή προκάλεσε εντύπωση, αλλά και αμφιβολίες:

Στις εικόνες, τα χέρια και οι αγκώνες των «αναβατών» φαίνονται εκτός του κλωβού, καθώς πρέπει να φτάσουν το τιμόνι. Αυτό αφήνει εκτεθειμένα σημεία που σε μια κλασική μοτοσικλέτα προστατεύονται με γάντια και θωρακίσεις.

Τα πόδια παραμένουν ευάλωτα, καθώς σε κάθε ατύχημα με δίκυκλο είναι τα πρώτα που κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν κάτω από το όχημα. Η BMW τονίζει ότι το μπροστινό τμήμα του κλωβού προσφέρει ενισχυμένη προστασία στα γόνατα και στα ισχία, όμως στην πράξη τέτοιες βλάβες δύσκολα αποφεύγονται πλήρως.

Η απουσία πραγματικών φωτογραφιών προσθέτει αμφιβολίες στο κατά πόσο το όχημα είναι λειτουργικό ή παραμένει απλώς μια ιδέα σχεδιασμού.

Μπορεί να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό;

Η επίσημη θέση της BMW είναι ότι το Vision CE σχεδιάστηκε ώστε να καταργήσει κράνος και προστατευτικά ρούχα. Αυτή είναι μια τολμηρή δήλωση που προφανώς στοχεύει να δημιουργήσει συζήτηση.

Όμως, ακόμη κι αν οι νομοθεσίες κάποτε επιτρέψουν κάτι τέτοιο, η εμπειρία των μοτοσικλετιστών λέει πως γάντια, μπότες και θωρακίσεις θα παραμείνουν απαραίτητα. Η ίδια η καθημερινή οδήγηση σε μια πόλη γεμάτη λακκούβες, γλιστερά σημεία ή απρόβλεπτες κινήσεις αυτοκινήτων δείχνει ότι τα άκρα είναι πάντα σε κίνδυνο.

Το Vision CE προσφέρει σίγουρα μια νέα κατεύθυνση, αλλά δεν εξαλείφει πλήρως τους παραδοσιακούς κινδύνους του δίκυκλου.

Συμπέρασμα

Το BMW Motorrad Vision CE είναι ένα από τα πιο φιλόδοξα concepts που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Με τον κλωβό ασφαλείας, τη ζώνη προστασίας και την τεχνολογία αυτοϊσορρόπησης, επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο που κινούμαστε με δίκυκλο στην πόλη.

Ωστόσο, τα ερωτήματα για την πρακτικότητα και την πραγματική προστασία παραμένουν πολλά. Η υπόσχεση ότι «καταργεί κράνος και προστατευτικό εξοπλισμό» μοιάζει περισσότερο με αισιόδοξο σλόγκαν παρά με κάτι πραγματικό.

Η ιστορία του C1 δείχνει ότι η καινοτομία από μόνη της δεν αρκεί — χρειάζεται και αποδοχή από τις αρχές και το κοινό. Αν το Vision CE καταφέρει να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια, ίσως ανοίξει τον δρόμο για μια νέα εποχή στην αστική κινητικότητα. Σε κάθε περίπτωση, αν είδατε το σχετικό video, κλείνει με την φράση «Έρχεται σύντομα… ή αργότερα… ίσως», γεγονός που δείχνει ότι για την BMW Motorrad, μια εταιρεία που έχει συνδυάσει το όνομα της με την ασφάλεια στους δύο τροχούς, το όλο concept είναι απλά μια «ανίχνευση ενδιαφέροντος». Το target group των νέων, αυτών που θα έπρεπε δηλαδή να τροφοδοτούν τον χώρο, μάλλον έχει χάσει το ενδιαφέρον του και όλες οι εταιρείες ψάχνουν τρόπο για τους επανεντάξουν στην πελατειακή τους βάση.

Τι κρατάμε

Παρουσιάστηκε 1 Σεπτεμβρίου 2025 στο IAA Mobility του Μονάχου.

Διαθέτει κλωβό ασφαλείας και ζώνη για προστασία χωρίς κράνος.

Ενσωματώνει σύστημα αυτοϊσορρόπησης που μειώνει τα λάθη των αρχάριων.

Παραμένουν ερωτήματα για την προστασία χεριών και ποδιών .

Είναι ένα τολμηρό concept που δείχνει το μέλλον, αλλά δύσκολα αντικαθιστά άμεσα τον παραδοσιακό εξοπλισμό ασφαλείας.

Σοκάρουν οι πωλήσεις της Toyota μέσα στο 2025 – Δες πόσα αυτοκίνητα έχει δώσει μέχρι σήμερα

Το υβριδικό Dacia SUV που έχει 681 lt πορτμπαγκάζ και 140 ίππους – Κοστίζει 23.800 ευρώ

Όλες οι μάρκες αυτοκινήτων που θα δεις στη ΔΕΘ 2025