BMW R 1300 R Superhooligan: Φόρος τιμής στον Steve McLaughlin

Κατασκευάστηκε από την ομάδα της BMW Motorrad Custom Speed Shop και εμπνέεται άμεσα από την αγωνιστική R 90 S του McLaughlin του 1976

Του Λευτέρη Γριμπάπη

Η BMW Motorrad παρουσίασε πέρυσι τη νέα R 1300 R. Μία ισχυρή naked μοτοσυκλέτα με σύγχρονα ηλεκτρονικά και μεγάλο εύρος χρήσης. Τώρα η ίδια μοτοσυκλέτα μεταμορφώνεται σε κάτι πολύ πιο ακραίο. Μία custom αγωνιστική δημιουργία με το όνομα Superhooligan.

Η μοτοσυκλέτα αποτελεί φόρο τιμής σε μία ιστορική στιγμή των αγώνων. Στις 5 Μαρτίου 1976, ο θρυλικός Αμερικανός road racer, Steve McLaughlin, κέρδισε τον πρώτο αγώνα της νεοσύστατης σειράς AMA Superbike Championship στην πίστα Daytona International Speedway. Την ίδια χρονιά, ο teammate του Reg Pridmore κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα της κατηγορίας.

Το συγκεκριμένο project είναι μοναδικό. Κατασκευάστηκε από την ομάδα της BMW Motorrad Custom Speed Shop και εμπνέεται άμεσα από την αγωνιστική R 90 S του McLaughlin του 1976. Το design, τα γραφικά, αρκετές λεπτομέρειες παραπέμπουν στο ιστορικό εκείνο μοντέλο.

Η βάση παραμένει η R 1300 R. Ο boxer κινητήρας των 1.300cc αποδίδει 145 ίππους και 150Nm ροπής. Για τη Superhooligan όμως έχουν προστεθεί αγωνιστικά στοιχεία. Ο μπροστινός τροχός είναι carbon και προέρχεται από την BMW M 1000 RR. Το ίδιο ισχύει για τις μπλε δαγκάνες φρένων. Πολλά τμήματά της είναι επίσης από ανθρακονήματα, μειώνοντας το συνολικό βάρος.

Το ανεστραμμένο πιρούνι της Wilbers έχει επιμηκυνθεί κατά 30mm. Η εξάτμιση είναι τιτανίου από την Akrapovič με carbon τελικό. Με αυτή τη διαμόρφωση, η τελική ταχύτητα εκτιμάται στα 275 χλμ/ώρα.

Η πιο εμφανής αλλαγή βρίσκεται στο εμπρός μέρος. Η μοτοσυκλέτα δε διαθέτει προβολέα. Στη θέση του υπάρχει πινακίδα με το νούμερο 83, το ίδιο που χρησιμοποιούσε ο McLaughlin. Το ίδιο νούμερο εμφανίζεται στο πλάι. Η πορτοκαλί βαφή μιμείται την αγωνιστική εμφάνιση της R 90 S της ομάδας Butler & Smith, του ιστορικού εισαγωγέα της BMW στις ΗΠΑ.

Το Superhooligan δεν είναι απλώς ένα show bike. Θα αγωνιστεί στον πρώτο γύρο του Mission Super Hooligan National Championship στη Daytona. Στη σέλα θα βρίσκεται ο έμπειρος αναβάτης της BMW, Nate Kern.

Η δημιουργία αυτή τιμά έναν από τους πρωτοπόρους των superbike αγώνων. Σύμφωνα με την American Motorcyclist Association, ο McLaughlin συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωση των superbike αγώνων ως εθνικό πρωτάθλημα στις ΗΠΑ και άνοιξε τον δρόμο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike που ξεκίνησε το 1988.

Η R 1300 R έχει ήδη αποτελέσει βάση για εντυπωσιακά projects. Ένα από αυτά είναι η Titan, μία ακραία drag racing κατασκευή με σύστημα νιτρούχου οξειδίου (NOS) για εκρηκτική αύξηση ισχύος. Δυστυχώς καμία από αυτές τις δημιουργίες δεν προορίζεται για παραγωγή.

Εάν κάποιος θέλει να δημιουργήσει κάτι παρόμοιο θα πρέπει πρώτα να αγοράσει μία R 1300 R. Από εκεί και πέρα, όλα εξαρτώνται από τη φαντασία του.