BMW R20: Ο Γαργαντούας των 2.000 κ.εκ. βγαίνει στον δρόμο

Από ένα εξωφρενικό concept σε μια σχεδόν έτοιμη μοτοσυκλέτα παραγωγής: η BMW ετοιμάζει τον μεγαλύτερο boxer στην ιστορία της

Υπήρχαν όλες οι πιθανότητες να μείνει εκεί. Στη Villa d’Este, ανάμεσα σε πανάκριβα αυτοκίνητα, εντυπωσιακά πρωτότυπα και σχεδιαστικές ασκήσεις που συνήθως καταλήγουν σε κάποια αποθήκη της εταιρείας. Όμως η BMW R20 φαίνεται πως αποφάσισε να μην ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο.

Δύο χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση ως concept, η BMW R20 εμφανίζεται πλέον σε δοκιμές στον δρόμο, και οι κατασκοπευτικές φωτογραφίες, δείχνουν ένα μοντέλο που απέχει ελάχιστα από την τελική μορφή παραγωγής. Η BMW είχε παρουσιάσει το 2024 την R20 ως μια σχεδιαστική άσκηση γύρω από τον ήδη τεράστιο Big Boxer του cruiser R18, όμως σήμερα όλα δείχνουν ότι το project έχει περάσει για τα καλά από το στάδιο της φαντασίας στην παραγωγή.

Δύο λίτρα, δύο κύλινδροι και ένας boxer που δεν κρύβεται

Η R20 χρησιμοποιεί μια νέα, μεγαλύτερου κυβισμού εξέλιξη του Big Boxer που γνωρίζουμε από την R 18. Εκεί ο κινητήρας έχει χωρητικότητα 1.802 κ.εκ., ενώ στην R20 η BMW ανέβασε τον κυβισμό στα 2.000 κ.εκ. Όταν παρουσιαστεί θα έχει τον τίτλο του μεγαλύτερου boxer κινητήρα που έχει κατασκευάσει ποτέ για μοτοσυκλέτα.

Το μέγεθός του είναι τέτοιο ώστε ουσιαστικά αποτελεί μέρος της σχεδίασης της μοτοσυκλέτας. Τα δύο τεράστια αντικριστά κυλινδρoκέφαλα προβάλλουν εκατέρωθεν των πλευρών και δεν υπάρχει καμία προσπάθεια να κρυφτούν πίσω από πλαστικά ή άλλα καλύμματα.

Όχι ότι θα ήταν εύκολο βέβαια αλλά σίγουρα δεν θα ήταν επιθυμητό. Γιατί η R20 σχεδιάστηκε γύρω από τον κινητήρα, και παρά το ότι υπάρχουν εντυπωσιακά στοιχεία και περιφερειακά, αυτός είναι που κλέβεις τις εντυπώσεις.

H ΒΜW δεν έχει δώσει καμία πληροφορία σχετικά με την απόδοση του μοτέρ, δεδομένου όμως ότι ο «μικρότερος» (τι γράφω Θεέ μου…) boxer του R18 αποδίδει 91 ίππους και 157 Nm στις 3.000 σ.α.λ. από 1.802 κ.εκ., ε, κάτι παραπάνω αναμένεται σε ισχύ, πόσο μάλλον όταν το R20, έχει έναν bobber – power cruiser – roadster προσανατολισμό.

Φυσικά το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ροπή, η οποία αναμένεται να ξυπνά χθόνιες θεότητες από τον χιλιόχρονο ύπνο τους και να κορυφώνεται αβυσσαλέα χαμηλά.

Η R20 δεν προσπαθεί να είναι λογική

Η σημερινή αγορά μοτοσυκλέτας προσπαθεί να είναι εκλογικευμένη, φιλτραρισμένη, και να μην «προσβάλει» με την υπερβολή της. Mέσα σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται πως η BMW αποφάσισε να δημιουργήσει μια παραδοξότητα, έναν Λαβκραφτιανό δικύλινδρο Κθούλου, που γράφει στα π… απούτσια του (ντροπή!) το politically correct.

Φυσικά και θα συμπλέει με τις τρέχουσες προδιαγραφές ρύπων, φυσικά θα έχει όλα τα «caution» αυτοκόλλητα και οδηγίες – συστάσεις στο manual που θα σου λένε ότι δεν πρέπει να το οδηγάς με μπουρνούζι, μπικουτί και παντόφλες – ζωάκια.

Το θέμα με αυτές τις μοτοσυκλέτες, όπως παλιότερα με το MT-01 της Yamaha και με την «τρέχουσα» Triumph Rocket III, είναι ότι απλώς πρέπει να υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να δικαιολογούν την ύπαρξή τους με όρους χρηστικότητας, οικονομίας ή πολιτικής ορθότητας. Υπάρχουν ακριβώς επειδή είναι υπερβολικές

Και σε μια εποχή όπου κάθε τι θερμικό αντιμετωπίζεται σχεδόν ως προπατορικό αμάρτημα, λίγη μηχανική παραφροσύνη δεν κάνει κακό. Ίσα-ίσα, διατηρεί την μνήμη του πως είναι να ανοίγεις το γκάζι και να εξαπολύεις ένα τσουνάμι ροπής. Αυτή η αίσθηση, δεν υποκαθίσταται από τίποτα.